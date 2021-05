Mehrere Verletzte bei Verkehrsunfall auf der A 63 (siehe Foto)

Mehlingen (ots) – Bei einem Verkehrsunfall auf der A 63 in Höhe Mehlingen wurden am Samstagnachmittag 5 Personen leicht verletzt. Bei einem Überholvorgang kam es zur Berührung zweier PKW, die in Fahrtrichtung Mainz unterwegs waren. Der PKW eines 25-jährigen aus dem Kreis Waldeck-Frankenberg überschlug sich mehrfach, wobei der Fahrer und 3 weitere Fahrzeuginsassen verletzt wurden.

Der zweite PKW eines 67-jährigen Mannes aus Spanien kam nach rechts von der Fahrbahn ab und durchbrach den Wildschutzzaun. Der Fahrer wurde hierbei ebenfalls leicht verletzt.

Alle Beteiligten wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Der Sachschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Autobahnpolizei in Kaiserslautern in Verbindung zu setzen.

LKW-Fahrer vor Fahrtantritt aus dem Verkehr gezogen

Kaiserslautern (ots) – Einen stark alkoholisierten LKW-Fahrer hat die Polizei am Samstagmittag 08.05.2021 aus dem Verkehr gezogen. Der Mann war Tankstellenpersonal aufgefallen, als er in seinen LKW steigen wollte. Durch die hinzugerufene Streife konnte der 39-Jährige angetroffen und zur Dienststelle verbracht werden. Dort ergab ein Alkoholtest einen Wert von 2,3 Promille.

Nach Rücksprache mit dem zuständigen Bereitschaftsrichter wurde der Fahrer in Gewahrsam genommen, den er am frühen Abend nach deutlicher Linderung seiner alkoholbedingten Ausfallerscheinungen wieder verlassen konnte. Die Fahrzeugschlüssel bleiben bis zur vollständigen Ausnüchterung bei der Polizei.

Alkoholisiert auf dem Drahtesel

Kaiserslautern (ots) – Am Samstagabend 08.05.2021 fiel einer Streife ein ausgesprochen unsicherer Radfahrer auf. Der 38-jährige Mann aus dem Stadtgebiet brauchte viel Raum auf der Straße, da er immer wieder unberechenbare Schlenker nach links und rechts machte, und dennoch auch immer wieder eine Hand vom Lenker nahm.

Dieses Verhalten nahmen die Beamten zum Anlass, den Radler einer Kontrolle zu unterziehen. Hierbei wies der Mann bei einem Schnelltest mehr als 2 Promille auf und wurde daher auf der Dienststelle einem Arzt vorgestellt, der eine Blutprobe entnahm.

Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz

Kaiserslautern (ots) – Zu einer Verkehrsunfallflucht war es am Donnerstagmittag 06.05.2021 gegen 12:25 Uhr in der Mannheimer Straße gekommen. Der Fahrer eines PKW parkte auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes ein und touchierte hierbei die Türen des danebenstehenden Fahrzeugs.

Der Unfall wurde durch Zeugen beobachtet, die auch den Beamten mitteilten, dass der Fahrer durch seine Mitfahrerin auf den Zusammenstoß aufmerksam gemacht worden war. Dennoch begab er sich, ohne den Schaden anzuschauen, in das Einkaufszentrum. Dank den Mitteilern konnte der Verursacher ermittelt werden. Auf ihn kommt nun eine Strafanzeige zu. Die Schadenshöhe beträgt etwa 1.400 Euro.|PvD

Autofahrer stößt mit Radfahrer zusammen

Kaiserslautern (ots) – Am 07.05.2021 gegen 15:45 Uhr kam es zu einem Unfall zwischen einem PKW-Fahrer und einem Radfahrer auf dem Feldwirtschaftsweg zwischen Siegelbach und Erfenbach. Der Autofahrer fuhr langsam an dem Radfahrer vorbei, touchierte ihn aber dennoch mit dem Außenspiegel. Der Radfahrer stürzte infolgedessen zur Seite und verletzte sich hierbei leicht am Fuß.

Dem Autofahrer ist dies vermutlich aufgefallen, dennoch fuhr er weiter und zeigte dem Radfahrer beleidigende Gesten. Auf Grund des abgelesenen Kennzeichens konnte der Autofahrer ermittelt werden. Dieser stelle den Unfallhergang anders dar. Die Polizei ermittelt.|PvD

Zeugen für Unfallflucht gesucht

Kaiserslautern (ots) – In der Friedenstraße kam es in der Nacht von Donnerstag auf Freitag 07.05.2021 zu einer Verkehrsunfallflucht. Die geschädigte Halterin parkte ihren PKW am rechten Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Mannheimer Straße. Als sie am Freitagmittag zu ihrem PKW zurückkam, bemerkte sie eine Beschädigung am linken Außenspiegel.

Ein bisher unbekannter Fahrer touchierte, vermutlich im Vorbeifahren, den Spiegel des geparkten Fahrzeugs und entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Die Polizei ermittelt. Zeugen, die den Verkehrsunfall zwischen 06.05.2021 20:50 Uhr und 07.05.2021 12:50 Uhr beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 oder pikaiserslautern1@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion in der Gaustraße in Verbindung zu setzen.|PvD

Zeugen einer Unfallflucht gesucht

Ramstein (ots) – Am Freitagmittag 07.05.2021 wird auf dem Parkplatz hinterm Congress Center ein geparkter BMW X1, Farbe Weiß von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Verursacher, welcher die Heckstoßstange demoliert, entfernt sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1.500 Euro geschätzt.

Hinweise zur Klärung der Verkehrsunfallflucht werden unter der Telefonnummer 06371 / 9229-0 an die Polizeiinspektion Landstuhl erbeten. |pilan

Drogen im Straßenverkehr

Landstuhl/Kindsbach (ots) – Im Stadtteil “Atzel” werden am frühen Samstagabend 08.05.2021 bei einem 26-jährigen Audi Fahrer drogentypische Auffälligkeiten festgestellt. Ein freiwilliger Urintest bestätigte die Vermutung, weshalb dem Fahrer aus dem Kreis Bad Dürkheim eine Blutprobe entnommen und seine Fahrerlaubnis sichergestellt wird.

Ähnlich ergeht es einem 28-jährigen VW Fahrer aus Kaiserslautern. Auch bei ihm stellen Polizeibeamte in der Nacht von Freitag auf Samstag in Kindsbach Auffälligkeiten fest, welche auf den Konsum von Cannabis hindeuten. Ihm wird eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. |pilan