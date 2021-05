Verkehrsunfall nach Flucht vor Polizeikontrolle – Fahrer unter Alkoholeinfluss (siehe Foto)

Worms/Alzeyer Straße (ots) – Am Freitagnachmittag 07.05.2021 wurde durch die Polizeiinspektion Worms eine Kontrollstelle in der Alzeyer Straße in Worms in Höhe des EWR-Stadions eingerichtet. Gegen 16:45 Uhr sollte ein 20-jähriger aus Mörstadt einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Dieser Kontrolle versuchte er sich durch Flucht zu entziehen.

Nach kurzzeitiger Verfolgung durch die Polizei kam der 20-jährige Fahrer schließlich nach rechts von der Fahrbahn ab und konnte somit gestellt werden. Hierbei beschädigte er die Hecke eines dortigen Wohnanwesens. Das Fahrzeug des Beschuldigten wurde leicht beschädigt. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 200 Euro.

Der Fahrer, sowie die 25-jährige Beifahrerin, verblieben unverletzt. Im Rahmen der Kontrolle konnte bei dem Fahrer Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,62 Promille. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und es wurde ein Verfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Zudem wurde sein Fahrzeug, sowie auch sein Führerschein, sichergestellt.

Versehentlich Fahrzeuge vertauscht

Westhofen/Dittelsheim-Heßloch (ots) – Am vergangenen Montag parkte ein 68-jähriger Mann seinen 22 Jahre alten Ford auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes um sich ein Getränk zu kaufen. Für die kurze Dauer des Einkaufs ließ er seinen Pkw unverschlossen, mit steckendem Schlüssel, stehen. Als er zurückkam, konnte er sein Fahrzeug nicht wieder finden und erstattete eine Anzeige bei der Polizei.

Am darauffolgenden Tag meldete eine 77-jährige Frau aus einem Nachbarort ihr Fahrzeug ebenfalls bei der Polizei als gestohlen, ihr Fahrzeug stehe nicht mehr vor ihrem Anwesen. Die Polizei machte sich auf den Weg um ebenfalls nach dem angeblich gestohlenen Fahrzeug der Frau zu suchen. Diese konnte den Pkw auf dem Parkplatz des o.g. Lebensmittelmarktes auffinden.

Die 77-Jährige hatte aufgrund der Ähnlichkeit der beiden Fahrzeuge und nahezu gleichen Kennzeichen die Pkw’s verwechselt und ist mit dem Falschen, ohne diesen Umstand zu bemerken, nach Hause gefahren.

Alleinunfall unter Alkoholeinfluss mit Quad

Eich/L440 (ots) – Ein 28-jähriger aus Osthofen befährt mit einem Quad die L440 von der B9 kommend in Fahrtrichtung Eich. Vermutlich aufgrund seiner starken Alkoholisierung verliert der Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug und stürzt ohne Fremdbeteiligung. Ein zufällig vorbeifahrender Passant kann den Fahrer auf der Fahrbahn liegend vorfinden.

Dem Passanten gegenüber äußert der Fahrer, dass es ihm gut gehe, und er keine Polizei benötige. Daraufhin hebt der Fahrer das Quad wieder auf und fährt in Richtung Eich davon. Kurz nach der dortigen Ortseinfahrt kann er durch die Polizei Worms kontrolliert werden.

Der Fahrer steht so sehr unter dem Einfluss von Alkohol, dass ein Atemalkoholtest nicht mehr möglich ist. Er wird mit diversen Hautabschürfungen ins Krankenhaus verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wird. Zudem wird ihm der Führerschein entzogen. Am Quad entsteht ein Sachschaden von ca. 2.000 Euro. Der Fahrer ist zuvor bereits durch seine riskante Fahrweise in Osthofen aufgefallen.

Bei Auffahrunfall leicht verletzt

Worms (ots) – Eine 52-jährige Beifahrerin wurde gestern, gegen 11 Uhr bei einem Auffahrunfall in der Von-Steuben-Straße leicht verletzt. Die Frau saß im PKW der 73-jährigen Fahrerin, die aus Richtung Fahrweg kommend nach rechts in die Dr.-Carl-Sonnenscheinstraße abbiegen wollte.

Hier musste sie verkehrsbedingt abbremsen, was die nachfolgende 59-jährige Wormserin zu spät erkannte und auf den vor ihr fahrenden Wagen auffuhr. Leicht verletzt begab sich die Geschädigte eigenständig ins Klinikum. Der Sachschaden an beiden PKW wurde auf 2.200 Euro beziffert.

Diebe brechen Baucontainer auf

Worms (ots) – In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde im Liebfrauenring ein Baucontainer aufgebrochen und Werkzeuge gestohlen. Unbekannte hebelten die Tür des Containers auf und entwendeten hieraus einen Mörtelmischer, Büromaterialien, Getränke und Werkzeuge. Die Tür eines weiteren hier abgestellten Baucontainers wurde ebenfalls versucht aufzuhebeln, diese hielt jedoch stand.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.