Notdurft vor Geldinstitut verrichtet

Ludwigshafen-West (ots) – Am Freitag 07.05.2021 zur Mittagszeit erreichte die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 die Mitteilung, dass eine Frau ihr großes Geschäft vor einem Geldinstitut in der Burgundenstraße verrichtet habe. Die Dame, welche der Polizei aufgrund weiterer ähnlicher Sachverhalte hinlänglich bekannt ist, konnte sodann vor Ort angetroffen werden.

Die 56-Jährige machte keinen Hehl aus ihrer vorangegangenen Handlung. Durch den besonnenen Einsatz der Beamten konnte die Frau dazu bewegt werden, ihre Notdurft schließlich mittels einer Plastiktüte zu entfernen.

Betrunkener Autofahrer leistet Widerstand

Ludwigshafen-West (ots) – Im Rahmen einer eingerichteten Standkontrolle bezüglich der Einhaltung der Corona-Beschränkungen sollte am Freitagabend 07.05.2021 auch ein 33-jähriger Ludwigshafener kontrolliert werden. Dieser brachte jedoch bereits einige Meter vor der Kontrollstelle seinen PKW zum Stehen und versuchte noch, vom Fahrer auf den Beifahrersitz zu rutschen.

Der Grund für dieses Verhalten konnte durch die Beamten schnell herausgefunden werden: Der Mann war weder in Besitz einer Fahrerlaubnis noch war er mit einer Atemalkoholkonzentration von 1,19 Promille fahrtüchtig. Im Rahmen einer späteren Blutprobe auf der Dienststelle leistete der 33-Jährige zusätzlich noch Widerstand, indem er sich gegen die Blutentnahme zur Wehr setzte. Den Mann erwarten nun Strafanzeigen wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Trunkenheit im Verkehr und wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

Geklärte Verkehrsunfallfluchten

Ludwigshafen-Mundenheim (ots) Dank aufmerksamer Zeugen konnten am Freitag 07.05.2021 zwei Verkehrsunfallfluchten geklärt werden. Um 10:20 Uhr wurde der 47-jährige Fahrer eines Transporters in der Maudacher Straße in Ludwigshafen dabei beobachtet, wie dieser bei einem Wendemanöver in Höhe der Kettlerstraße ein Verkehrszeichen touchierte.

Der Fahrer verlies nach der Kollision sein Fahrzeug und gab der Zeugin gegenüber an, die Polizei verständigen zu wollen. Als diese jedoch ca. vier Stunden erneut an der Unfallstelle vorbei kam und das beschädigte Schild sah, verständigte sie selbst die Polizei mit Hinweisen auf den Fahrer. Bis zu diesem Zeitpunkt war der Verkehrsunfall der Polizei noch nicht bekannt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro.

Um 21:30 Uhr beschädigte ein 25-jährige Fahrer eines PKW ebenfalls bei einem Wendemanöver einen geparkten PKW vor einem Anwesen in der Pfarrer-Krebs-Straße in Ludwigshafen und verließ anschließend unerlaubt die Unfallörtlichkeit. Wenig später kehrte der 25-Jährige fußläufig zurück und betrachtete sich das durch ihn beschädigte Fahrzeug, um sich anschließend erneut zu entfernen.

Durch den aufmerksamen Zeugen konnte das gesamte Geschehen beobachtet werden, der den 25-Jährigen anschließend ansprach und die Polizei verständigte. Hier entstand ein Gesamtsachschaden von 3.500 Euro an den beteiligten PKW.