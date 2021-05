Geschädigter nach Körperverletzung am Busbahnhof gesucht

Speyer (ots) – Laut eines Zeugen gerieten zwei männliche Personen am Freitagnachmittag 07.05.2021 gegen 15.25 Uhr nach dem Aussteigen aus einem Bus am Busbahnhof in Streit, welcher in Handgreiflichkeiten ausartete. Hierbei erlitt der Geschädigte ein blaues Auge. Der 33-jährige Angreifer flüchtete und konnte durch eine Streifenbesatzung in der Nähe gestellt werden.

Der aggressive Mann wurde mittels Taser-Einsatz festgenommen, da er sich den Beamten widersetze. Gegen den Mann bestand ein Haftbefehl aus einem früheren Strafverfahren, der im Anschluss durch Verbringen in die Justizvollzugsanstalt vollstreckt wurde. Neben dem Strafverfahren wegen Körperverletzung wurde auch eines wegen Beamtenbeleidigung eingeleitet.

Der Geschädigte konnte nach der Festnahme nicht mehr an der Tatörtlichkeit angetroffen werden und wird gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Verkehrsteilnehmer unter Drogeneinfluss

Speyer (ots) – 09.05.2021, 00:15 und 04:25 Uhr – In der Nacht zum Sonntag konnten bei insgesamt drei Verkehrsteilnehmern im Rahmen von Verkehrskontrollen Hinweise auf Drogenkonsum erlangt werden. Ein 18-jähriger führte zunächst seinen Elektroroller in der Industriestraße.

Im Rahmen der Verkehrskontrolle konnte der anfängliche Verdacht nach Durchführung eines Drogenschnelltests bestätigt werden. Später wurden ein 25-jähriger und ein 32-jähriger Kleinkraftradfahrer in der Landwehrstraße kontrolliert. Auch hier bestätigte sich der Verdacht der Beeinflussung durch Betäubungsmittel.

Gegen die drei genannten Personen wird jeweils ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Die beiden Kleinkraftradfahrer müssen sich jeweils zusätzlich aufgrund eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten, da sie auch solche mit sich führten.

Fahrt unter Drogen

Speyer (ots) – 07.05.2021, 19:40 Uhr – Am Freitagabend wurde ein 44-jähriger PKW-Fahrer am Domplatz von einer Polizeistreife kontrolliert. Hierbei konnten Hinweise auf Drogenkonsum feststellt werden. Ein Schnelltest bestätigte den Verdacht. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie eine Ordnungswidrigkeitenanzeige eingeleitet. Der Fahrzeugschlüssel und der Führerschein wurden präventiv sichergestellt.

Angebliches Gewinnversprechen

Speyer (ots) – 07.05.2021, 15:53 Uhr – Am Freitagnachmittag teilt ein 83-jähriger Speyerer der Polizei mit, bei einem Gewinnversprechen um sein Geld betrogen worden zu sein. Der Anrufer habe ihn darüber getäuscht, gegen Zahlung einer 4-stelligen “Bearbeitungsgebühr” einen 5-stelligen Gewinn zu erhalten. Nach Überweisung dieser “Gebühr” blieb der erwartete Geldsegen jedoch aus. Es wurde eine Strafanzeige wegen Betruges gegen Unbekannt erstattet.

Schulwegkontrollen

Speyer (ots) – 07.05.2021, 07:30 bis 08:10 Uhr – Am Freitagmorgen wurden Schulwegkontrollen in der Theodor-Heuss-Straße durchgeführt. Hierbei wurde überwiegend mit Schulkindern ein verkehrserzieherisches Gespräch hinsichtlich der Gefahren im Straßenverkehr und der Sensibilisierung zum Tragen eines Fahrradhelmes geführt.

Ölverschmutzung im Yachthafen Speyer

Feuerwehr Speyer (ots) – Heute um 16:20 Uhr wurde die Feuerwehr Speyer zu einem Ölfilm im Yachthafen alarmiert. Vor Ort war auf dem Gewässer eine Ölstreifen von 10 x 300 m. Laut Fachberater der Feuerwehr Speyer handelt es sich um ca. 5-6 Liter Öl bzw. Dieselkraftstoff. Die Feuerwehr brachte eine Schwimmsperre aus. Dadurch konnte verhindert werden, dass Öl vom Yachthafen in den Rhein floss.

Vor Ort waren Frau Münch-Weinmann die sich vor Ort ein Bild der Schadenslage machte, die Wasserschutzpolizei, Löschzug, Gefahrstoffzug, Wasserschutzzug und der Leitungsdienst der Feuerwehr Speyer.

Während des Einsatzes war der Hafen gesperrt. Verursacher ist unbekannt. Im Einsatz waren 10 Fahrzeuge, ein Mehrzweckboot, ein Rettungsboot und 26 Einsatzkräfte. Der Einsatz dauerte ca. 4 Stunden.