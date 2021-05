Zahlreiche Corona-Verstöße und Einbruchsdiebstahl

Lambsheim-Weiher (ots) – Am Samstagabend 08.05.2021 hielt sich im Bereich des Lambsheimer Weihers eine größere Menschengruppe auf. Da die festgestellten Personen gegen die bestehenden Corona-Regelungen verstießen, wurden insgesamt 42 Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt.

Noch am selben Abend wurde in das am Lambsheimer Weiher befindliche Kiosk eingebrochen, diverse Waren und Bargeld entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 1.000 EUR.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233/313-0 oder der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-1100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Versuchter Einbruch in Arztpraxis

Schifferstadt (ots) – In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 06.-07.05.2021, kam es zu einem Einbruchsversuch in eine Arztpraxis in der Rehbachstraße. Unbekannte Täter versuchten durch Aufhebeln von Fenstern ins Innere vorzudringen, was nach derzeitigem Ermittlungsstand jedoch misslang.

Vermutlich wurden die Täter bei ihrer Tatausführung, aus Richtung Bahnhofstraße, gestört. Hinweise zu Tätern oder zur Tat bitte an die Polizei Schifferstadt unter Tel. 06235 / 495-0 oder per Email an pischifferstadt@polizei.rlp.de.