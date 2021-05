Roller zu schnell – Fahrer unter Drogeneinfluss

Germersheim (ots) – Einer Zivilstreife der Polizeiinspektion Germersheim, fiel am Freitag 07.05.2021 im Innenstadtbereich ein verdächtiger Motorroller auf. Dieser konnte schließlich auf einem Fahrradweg zwischen Germersheim und Bellheim nach einem kurzen erfolglosen Fluchtversuch kontrolliert werden. Im Rahmen der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass der Roller, welcher nur bis 25 km/h zugelassen ist, tatsächlich etwa 50 km/h schnell fährt.

Weiter war der 19-jährige Fahrzeugführer lediglich im Besitz einer Mofa-Prüfbescheinigung und stand augenscheinlich unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln. Der Fahrer räumte schließlich ein, regelmäßig Cannabis zu konsumieren. Nach der Entnahme einer Blutprobe auf der Dienststelle, erwarten den 19-jährigen nun Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Erlöschen der Betriebserlaubnis.

Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Bellheim (ots) – Ein folgenschwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Samstag 08.05.2021 am neuen Kreisverkehr zwischen Bellheim und Rülzheim. Ein 52-jähriger Motorradfahrer fuhr in diesen aus Bellheim kommend ein. Beinahe zeitgleich fuhr eine 38-jährige PKW-Fahrerin an der nächsten Zufahrt zum Kreisverkehr in diesen ein und übersah hierbei den Motorradfahrer, welcher sich schon im Kreisverkehr befand und somit Vorfahrt hatte.

Eine Kollision der Fahrzeuge konnte nicht mehr verhindert werden, sodass der Motorradfahrer stürzte und noch einige Meter über den Asphalt rutschte. Der 52-jähige zog sich hierbei vermutlich eine Fraktur der Schulter und des Schlüsselbeins zu und musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht werden. In diesem Zusammenhang und mit steigenden Temperaturen, bittet die Polizei Germersheim alle Verkehrsteilnehmer um erhöhte Achtsamkeit gegenüber Zweitradfahrern.

Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Lustadt (ots) – Eine Bekannte des Hausbesitzers konnte am Samstag 08.05.2021 gegen 13:15 Uhr einen Einbruch verhindern. Sie befand sich zufällig auf dem Grundstück des 68-jährigen Geschädigten und konnte dort zwei Männer feststellen, welche vermummt und mit Brecheisen ausgestattet über die Gartenmauer geklettert waren.

Beim Erkennen der 61-Jährigen, traten die bislang unbekannten Täter sofort den Rückzug an und flüchteten über das nördliche Feld in Richtung Weingarten. Eingeleitete Fahndungsmaßnahmen und eine Nachbarschaftsbefragung verliefen ohne Erfolg. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Germersheims dankend unter der 07274/9580 entgegen.

Wachsame Augen retten verloren geglaubte Einnahmen

Wörth (ots) – Am Freitagnachmittag 07.05.2021 meldete ein Apotheker den Verlust seiner Einnahmen in Höhe eines mittleren vierstelligen Euro-Betrages. Er hatte einem Mitarbeiter das Geld in einer Mappe zur Einzahlung bei der Bank bereit legt. Der besagte Mitarbeiter stellte auf der Fahrt zur Bank jedoch fest, dass ihm die Mappe auf unerklärliche Weise abhanden kam.

Nachdem auch polizeilich der Verbleib zunächst nicht geklärt werden konnte, führte die Überprüfung der von dem Mitarbeiter zurückgelegten Strecke zum Auffinden einer Geldmappe, welche offenbar unangetastet am Fahrbahn lag. Nach Verständigung des Apothekers, dessen betrübte Stimmung zwischenzeitlich in Euphorie umschlug, konnte der Geldbetrag ihm zweifelsfrei zugeordnet und gemeinsam erfolgreich auf seine Vollzähligkeit geprüft werden.

Auch wenn abschließend nicht mehr geklärt werden dürfte, auf welchem Weg die Geldmappe letztlich an den Fundort gelangte, erscheint es nahe liegend, dass sie vor dem Einsteigen auf das Fahrzeugdach gelegt wurde und den Fliehkräften des Straßenverkehrs nicht mehr standhielt.

Die äußerst erleichterte Belegschaft der Apotheke konnte ihr Glück kaum fassen und wird am Abend, stets Coronakonform, auf die Rettung der verloren geglaubten Einnahmen anstoßen. Auch den Polizeibeamten wird der Einsatz in freudiger Erinnerung bleiben.