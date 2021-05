Polizeibeamter erleidet Handknochenfraktur

Frankfurt-Innenstadt (ots)-(fue) – Am Sonntag 09.05.2021 gegen 02.00 Uhr, stellte die Besatzung eines Funkstreifenwagens des 1. Polizeirevieres Streitigkeiten unter obdachlosen Personen im Bereich der Hauptwache fest. Während der Abklärung des Sachverhaltes wurde zunächst ein 30-jähriger wohnsitzloser Mann festgenommen. Nachdem sich die Situation geklärt hatte und keine Straftatbestände festgestellt werden konnten, wurde der 30-Jährige noch vor Ort entlassen.

Direkt im Anschluss und völlig unvermittelt, schlug der 30-Jährige mit dem Ellenbogen die Scheibe der Schiebetür des Funkwagens der Marke Mercedes-Benz Vito ein. Bei der dann erfolgten zweiten Festnahme leistete der Beschuldigte erheblichen Widerstand, indem er um sich schlug und trat. Bei der dann auf dem Revier durchgeführten Durchsuchung trat der alkoholisierte Beschuldigte erneut um sich und traf einen 23-jährigen Beamten an der Hand. Dieser erlitt dabei einen Kahnbeinbruch.

Die Behandlung einer Platzwunde an der Augenbraue durch die Besatzung eines hinzugezogenen Rettungswagens lehnte der 30-Jährige ab. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen und Ablehnung der medizinischen Behandlung wurde der Beschuldigte wieder entlassen. Der 23-jährige Beamte muss sich einer Operation unterziehen.

Rollerfahrer frontal erfasst

Frankfurt-Gallus (ots)-(fue) – Der 36-jährige Fahrer eines Pkw der Marke Fiat war am Samstag 08.05.2021 gegen 18.35 Uhr, auf der Schwalbacher Straße unterwegs zwischen Frankenallee und Mainzer Landstraße, in Richtung der Mainzer Landstraße. Als er in Höhe der Hausnummer 60 an einem parkenden Fahrzeug vorbeizog und dabei auf die Gegenfahrbahn fuhr, erfasste er frontal den 44-jährigen Fahrer eines Motorrollers, der ihm dort entgegenkam.

Durch den Aufprall wurde der 44-Jährige schwer verletzt und musste zur stationären Aufnahme in ein Krankenhaus verbracht werden. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 6.000 EUR.

Friedlicher Protest in Frankfurt

Frankfurt (ots) – Am 07.05.2021 gab es eine größere Versammlungslage, Motto “100 Jahre Antifaschismus” mit Aufzug im Stadtgebiet. Die Auftaktkundgebung begann vor dem Saalbau Gallus gegen 18:00 Uhr. Angemeldet waren 200 Personen. Vor dem Saalbau sammelten sich bereits 800 Personen. Insgesamt wuchs die Anzahl der TeilnehmerInnen auf ca. 2000 Personen an.

Gegen 19:15 Uhr setzte sich der Aufzug mit mittlerweile rund 1500 Personen über die Mainzer Landstraße in Bewegung. Als die Demonstration den Ort der ersten Zwischenkundgebung erreichte, war die Teilnehmerzahl auf knapp 2000 Personen angewachsen. Nach Ende der Zwischenkundgebung gegen 20:20 Uhr bewegte sich der Aufzug zum zweiten Zwischenkundgebungsort in der Kaiserstraße. Entgegen der ursprünglichen Anmeldung beendete der Versammlungsleiter die Demonstration bereits dort.

Die Versammlungslage weckte das besondere Interesse einzelner BürgerInnen. Unter anderem befanden sich kommunalpolitische VertreterInnen der Stadt Frankfurt im Einsatzraum.

Im Stadtgebiet gab es eine deutlich wahrnehmbare Polizeipräsenz. Die gesamte Versammlung verlief friedlich und weitgehend anmeldungskonform. Die Auflagen wurden größtenteils eingehalten.

2x Küchenbrand

Frankfurt/Niederrad (ots)-(fue) – Zu einem weiteren Küchenbrand kam es am Freitag 07.05.2021 gegen 17.30 Uhr, in der Haardtwaldstraße. Drei junge Frauen im Alter zwischen 14-15 Jahren wollten zu dem genannten Zeitpunkt auf dem Herd einen Topf mit Öl erhitzen. Bei einer Nachschau wurde der Deckel abgehoben und das Öl entzündete sich. Der Versuch der 15-Jährigen, den brennenden Topf in der Spüle mit Wasser zu löschen, verschlimmerte die Situation nur noch.

Die Geschädigte erlitt dabei Verbrennungen an den Händen und im Gesicht. Sie musste zur Behandlung in ein Krankenhaus verbracht werden. Der Gesamtsachschaden beziffert sich auf etwa 10.000 EUR.

Frankfurt/Nieder-Erlenbach (ots)-(fue) – Über die Rettungsleitstelle wurde der Polizei am Freitag 07.05.2021 gegen 15.45 Uhr, ein Küchenbrand in einem Haus im Erlenbacher Stadtweg gemeldet. Die Geschädigte gab an, dass es bei der Essenszubereitung einen lauten Knall gegeben habe und daraufhin die Küche anfing zu brennen. Die Frau versuchte noch, die Flammen mittels eines Feuerlöschers zu ersticken.

Sie zog sich dabei Verletzungen an den Händen und eine leichte Rauchgasintoxikation zu. Nach ambulanter Behandlung konnte sie wieder entlassen werden. Der Brand konnte durch die verständigte Feuerwehr unter Kontrolle gebracht werden.

Die Küche wurde schwer beschädigt, in der gesamten Wohnung, die derzeit nicht bewohnbar ist, befinden sich Rußanhaftungen. Die Küche der darunter befindlichen Wohnung wurde durch Löschwasser in Mitleidenschaft gezogen. Der Gesamtsachschaden beziffert sich auf mehrere 10.000 EUR. Die Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache dauern an.

Sachbeschädigung – Zeugensuche

Frankfurt-Sossenheim (ots)-(fue) – Durch bislang unbekannte Täter wurde zwischen Donnerstag 6. Mai 2021, 20.00 Uhr und Freitag 7. Mai 2021, 09.00 Uhr, eine Fensterscheibe des Polizeipostens Sossenheim in der Straße Alt-Sossenheim eingeschlagen. Ein Eindringen in das Gebäude war nicht festzustellen.

Die Polizei Frankfurt sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 069-75511700 an das 17. Polizeirevier zu wenden.

