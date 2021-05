Raub auf Tankstelle in Merenberg

Limburg (ots) – Am Samstag 08.05.2021 gegen 00.45 Uhr, betrat eine männliche Person die Tankstelle des Autohofs in der Merenberger Daimlerstraße. Die 59-jährige Kassiererin befand sich zu diesem Zeitpunkt im Verkaufsraum. Dies nutzte der Täter aus und begab sich hinter den Kassenbereich. Als die Kassiererin ihn aufforderte, diesen Bereich zu verlassen zog er plötzlich eine schwarze Schusswaffe.

Er forderte Geld und Zigaretten. Der Kassiererin gelang es den Alarm auszulösen.

Der Täter konnte so lediglich eine kleinere Menge an Tabakwaren stehlen.

Er flüchtete zu Fuß in unbekannte Richtung.

Täterbeschreibung:

Er wird beschreiben als ca. 20 Jahre alt, ca. 170 cm groß und von schlanker Gestalt.

Er war mit einem schwarzen Kapuzen-Sweatshirt, einer schwarzen Hose, schwarzen Schuhen und einem grauen Rucksack bekleidet.

Des Weiteren trug er bei Tatausführung eine FFP2-Maske.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg

unter 06431/9140-0 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallfluchten

Hadamar, Am Judenfriedhof

Zw. Freitag 07.05.21, 08:00 Uhr und Samstag 08.05.21, 17:30 Uhr – Ein Metallzaun eines Anwesens wurde durch ein Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation Limburg unter (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

Runkel-Schadeck, Schanzler Hof

Samstag 08.05.2021, 13:00 Uhr – Ein Trafohaus der Firma Syna wurde durch ein Fahrzeug beschädigt (Schaden ca. 5000 Euro). Der Unfallfahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation Limburg unter (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall mit schwer verletztem Motorradfahrer

L 3030 zwischen Hof Gandenthal und Dauborn (ots) – Sonntag 09.05.2021, 10:50 Uhr – Eine 54-jährige Motorradfahrerin und ein 55-jähriger Motorradfahrer befuhren in dieser Reihenfolge die L 3030 von Hof Gnadenthal aus kommend in Fahrtrichtung Dauborn.

Etwa 500 Meter vor dem Ortseingang Dauborn habe ein Reh die Fahrbahn überquert, die Kradfahrerin musste stark abbremsen.

Der dahinterfahrende Kradfahrer fuhr ihr auf und wurde in den angrenzenden Grünstreifen abgewiesen, wo er stürzte. Aufgrund der dabei erlittenen Kopfverletzungen wurde er zur weiteren Behandlung mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verlegt.

Für den Zeitraum des Abtransportes war die Straße im Bereich der Unfallstelle gesperrt. An den beiden Motorrädern entstand ein geschätzter Schaden von insgesamt etwa 5.500 Euro.

Brand Grillhütte

Hadamar,-Niederzeuzheim (ots) – In der Loh, Sonntag 09.05.2021 um 02:10 Uhr – Unbekannte setzen nach ersten Ermittlungen eine Mülltonne in Brand. Das Feuer griff auf angrenzende hölzerne Sichtschutzwände über. Dabei entstand ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro.

Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation Limburg unter (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

