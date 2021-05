Versuchter Einbruch in Kindergarten

Hattersheim am Main (ots) – Liederbacher Straße, Donnerstag 06.05.2021 um 16:15 Uhr bis Freitag 07.05.2021 um 07:15 Uhr – In der Nacht von Donnerstag 06.05.2021 auf Freitag 07.05.2021 verschaffte/-n sich ein oder mehrere unbekannte Täter unbefugt Zutritt auf das Gelände eines Kindergartens. Auf dem Gelände versuchten sich der/die unbekannte/n Täter Zugang zum Innenraum des Kindergartens zu verschaffen.

Hierzu wurde letztendlich erfolglos versucht ein Fenster aufzuhebeln. Die Täter ließen anschließend nach dem erfolglosen Versuch von dem Fenster ab und flüchteten in unbekannte Richtung. Durch die Gewalteinwirkung auf das Fenster entstand ein Sachschaden in der Höhe von etwa 300 EUR.

Die Ermittlungen wurden durch die Kriminalpolizei in Hofheim aufgenommen.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich unter der 06192 2079 – 0 zu melden.

Diebstahl aus Pkw – Geldbörse vor Einkaufsmarkt geklaut

Hochheim am Main (ots) – Burgeffstraße, Freitag 07.05.2021 um 10:40 Uhr bis Freitag 07.05.2021 um 11:00 Uhr – Am Freitagmorgen kam es auf dem Parkplatz eines örtlichen Supermarktes zum Diebstahl einer Geldbörse. Während eine 65-jährige Hochheimerin die Einkäufe in ihr Fahrzeug lud, nutzte der Täter einen unbeobachteten Moment aus, schnappte sich die frei liegende Geldbörse und flüchtete in unbekannte Richtung.

Eine Täterbeschreibung ist nicht bekannt.

Ermittlungen werden durch die Polizeistation in Flörsheim geführt. Zeugen und Hinweisgeber können sich unter der 06145 5476 – 0 melden.

Trunkenheitsfahrt gestoppt

Liederbach am Taunus (ots) – Freitag 07.05.2021, 20:35 Uhr – Durch seine auffällige Fahrweise wurden Kollegen der Polizeistation in Kelkheim aufmerksam auf einen Opel Astra. Nachdem der 32-jährige Fahrzeugführer auch bei der durchgeführten Kontrolle Ausfallerscheinungen zeigte, wurde ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt.

Der Test bestätigte die Wahrnehmung der Kollegen, dass der Fahrzeugführer nicht mehr in Lage war den Pkw sicher durch den Straßenverkehr zu führen. Der Wert des Tests lag über 3 Promille. Der Fahrzeugführer wurde zu weiteren polizeilichen Maßnahmen auf die Polizeistation in Kelkheim verbracht und im Anschluss an die Maßnahmen von dort entlassen.

Das Führen eines Fahrzeugs unter dem Einfluss alkoholischer Getränke birgt nicht nur ein Risiko für den Fahrzeugführer, sondern auch für unbeteiligte Dritte.

In diesem Fall verlief die Trunkenheitsfahrt durch das konsequente Eingreifen der

Kollegen ohne jeglichen Personen- oder Sachschaden.

Sachbeschädigung – Reifen zerstochen

Hochheim am Main (ots) – Königsberger Ring, Donnerstag 06.05.2021 um 10:00 Uhr bis Freitag 07.05.2021 um 05:30 Uhr – Die beiden hinteren Reifen eines im Königsberger Ring in Hochheim am Main geparkten schwarzen Opels waren das Ziel unbekannter Täter.

Die Reifen wurden durch die unbekannten Täter mittels eines spitzen Gegenstandes aufgestochen, sodass sich die Luft aus den Reifen leerte.

Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Eine Täterbeschreibung liegt nach jetzigem Ermittlungsstand nicht vor.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich unter 06145 5476 0 an die Ermittlungsgruppe der Polizeistation in Flörsheim zu wenden.

