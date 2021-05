41-Jährige Motorradfahrerin schwer verletzt

Großenlüder/K115 (ots) – Am Samstag 08.05.2021 um 12:53 Uhr, ereignete sich auf der Kreisstraße (K 115) zwischen Großenlüder und dem Ortsteil Großenlüder-Lütterz ein Verkehrsunfall. Hierbei wurde eine 41-jährige Motorradfahrerin aus der Gemeinde Hofbieber schwer verletzt. Zu dem Unfall kam es, als sich die Zweiradfahrerin und eine 74-jährige PKW-Fahrerin aus Fulda auf der schmalen Fahrbahn im Kurvenbereich begegneten.

Beide Fahrzeuge berührten sich kurzzeitig. Die Motorradfahrerin stürzte in Folge der Berührung. Sie musste mit Knochenbrüchen und weiteren multiplen Verletzungen in ein örtliches Krankenhaus eingeliefert werden. Es besteht keine Lebensgefahr.

Die polizeilichen Ermittlungen zum Vorwurf, wer zum Zeitpunkt der Begegnung

nicht ausreichend weit rechts in seiner Fahrspur fuhr, dauern an.

Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 3.500 EUR.

Zeugenaufruf

Tann (ots) – In den letzten Tagen wurden auf dem Radweg zwischen Tann-Schlitzenhausen und der Landesgrenze zu Thüringen auf Höhe des Zufahrtswegs von der B278 nach Tann-Sinswinden zwei Geländer beschädigt. Ein genauer Zeitraum ist unbekannt. Vermutlich wurden diese Geländer durch ein von der Fahrbahn abkommendes Fahrzeug beschädigt. Um Zeugenhinweise an die Polizeistation Hilders unter der Tel.-Nr. 06681-96120 wird gebeten.

2x Verkehrsunfall mit Sachschaden

Hünfeld, L3176

(ots) – Am Samstag 08.05.2021 gegen 21:45 Uhr, befuhr ein 78-jähriger Pkw-Fahrer die L3176 aus Hünfeld kommend in Fahrtrichtung Fulda. An der Auffahrt Hünfeld Nord wollte er auf die B27 in Fahrtrichtung Fulda auffahren. Diese ist jedoch wegen Bauarbeiten komplett gesperrt. Er fuhr dennoch auf die Auffahrt auf, drehte dort und wollte wieder zurück nach Hünfeld fahren.

Dabei übersah er einen vorfahrtsberechtigten 20-jährigen Hünfelder, der aus Hünfeld kam und in Richtung Michelsrombach fuhr. Es kam zum Zusammenstoß, sodass der Pkw des Hünfelders seitlich gegen die Baustellenabsperrung schlitterte. Dabei wurden mehrere Warnbaken mitgerissen und eine Baustellenabtrennung beschädigt.

Eine Warnbake geriet in den Gegenverkehr und beschädigte dabei einen entgegenkommenden Pkw. An allen beteiligten Pkw entstand Sachschaden. Der komplette Sachschaden wird auf ca. 5.000 EUR geschätzt. Verletzt wurde niemand.

Ludwigsau, Mecklar

(ots) – Am Samstag 08.05.2021 um 19.29 Uhr, befuhr eine Hersfelderin die Meckbacher Straße in Mecklar und bog nach links in die Bahnhofstraße ein. Durch eine kurzzeitige Ablenkung geriet sie nach eigenen Angaben über die Fahrbahnmitte hinaus und streifte mit ihrer vorderen linke Ecke ihres Pkw BMW den entgegenkommenden Pkw Mercedes Benz eines Fahrzeugführers aus Rotenburg an der Fulda. An beiden Kraftfahrzeugen entstand Gesamtsachschaden in Höhe von circa 7.000 Euro.

Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld (ots) – Am Freitag 07.05.2021 um 17.20 Uhr, parkte ein Hersfelder seinen grauen Pkw Skoda auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes im Douglasienweg ein.

Der geparkte Pkw wurde wenige Minuten später durch den Rückwärtsausparkvorgang eines anderen Hersfelders im Heckbereich beschädigt.

Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend mit seinem Pkw Mercedes Benz unerlaubt von der Unfallstelle. Dank eines Zeugenhinweises konnte der Unfallverursacher ermittelt werden. An beiden Fahrzeugen entstand Gesamtsachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro.

Sicherstellung des Führerscheins wegen Trunkenheit im Straßenverkehr

Fulda/B27 (ots) – Am Samstagmorgen 08.05.2021 kam es um 04:49 Uhr auf der B 27 (Ldk. Fulda) im Streckenabschnitt zwischem dem Bronnzeller Kreisel und der Anschlussstelle Eichenzell zu einem Alleinunfall. Ein 29-jähriger Mann aus der Gemeinde Großenlüder befuhr mit seinem Mercedes die Bundesstraße in südlicher Richtung. Auf gerader Strecke verlor der alkoholisierte Fahrzeugführer die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte in die Mittelleitplanke.

Dabei wurden etwa 15 Meter der Mittelleitplanke beschädigt. Am Fahrzeug des Unfallverursachers entstand Totalschaden. Der Gesamtschaden wird vorläufig auf rund 22.000 EUR beziffert. Der Fahrer ließ das nicht mehr fahrbereite Fahrzeug zurück und flüchtete zu Fuß unerlaubt von der Unfallstelle in die angrenzende Flurgemarkung.

Hier konnte der Beschuldigte im Zuge der Fahndung vorläufig festgenommen werden.

Es wurden eine Blutentnahme sowie die Sicherstellung seines Führerscheins angeordnet. Das Fahrzeug des Unfallverursachers wurde sichergestellt.

Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld (ots) – In der Zeit von Freitag 07.05.2021 08.45-12.30 Uhr wurde ein im Vlämenweg ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkter Pkw Audi Q5 Farbe Grau durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. An dem Audi wurde der Außenspiegel der Fahrerseite abgefahren und zerstört.

Der Sachschaden beträgt ca. 300 EUR.

Der Verursacher entfernte sich, ohne seinen Pflichten nachzukommen.

Sachdienliche Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621-932-0 entgegen.

Kontrolle über PKW verloren

(ots) – Ein 21-jähriger Ford-Focus Fahrer aus Künzell befuhr am frühen Samstagmorgen 08.05.2021 gegen 03.10 Uhr die Künzeller Straße in Richtung Friedensstraße in Fulda. In einer leichten Rechtskurve verlor der Fahrer die Kontrolle über seinen PKW, kam ins Schleudern und prallte anschließend linksseitig gegen eine Mauer und eine Straßenlaterne.

Da der Verdacht bestand, dass der Fahrzeugführer zuvor alkoholische Getränke konsumiert hatte, wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein sichergestellt.

An mehreren Randsteinen, an der Straßenlaterne sowie am Fahrzeug entstand Sachschaden. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt.

Auffahrunfall mit einer leicht verletzten Person

(ots) – Am Freitag 07.05.2021 ereignete sich ein Auffahrunfall in Großenlüder, An der Aspe. Ein 21-jähriger Fahrer aus dem Kreis Neuhof fuhr mit seinem Mercedes Sprinter auf einen VW Kombi auf, der verkehrsbedingt anhalten musste. Der 58-jährige Fahrer des VW aus Großenlüder wurde dabei leicht verletzt.

Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 10.500 EUR.

Fußgänger schwer verletzt

(ots) – Am Freitag 07.05.2021 um 14:58 Uhr wurde in der Haimbacher Straße Höhe Nr. 36 ein 60-jähriger Mann bei einem Unfall schwer verletzt, als er nach Zeugenangaben ohne auf den fließenden Verkehr zu achten, die Straße überqueren wollte. Die 19-jährige Fahrerin aus Lauterbach erlitt einen leichten Schock. Am PKW entstand ein Sachschaden von ca. 2.000 EUR.

Verkehrsunfall

B62/Friedewald (ots) – Freitagabend 07.05.2021 um 18.35 Uhr, ereignete sich auf der B 62 in Höhe des Autobahnzubringers zur A 4 ein Verkehrsunfall zwischen 2 Pkw. Ein 28jähriger aus dem Werra-Meißner-Kreis wollte mit seinem Opel aus Richtung Bad Hersfeld kommend an der Einmündung nach links in Richtung Autobahn abbiegen.

Dabei beachtete er jedoch nicht die ihm entgegenkommende 36-jährige Fahrerin eines VW aus Bad Salzungen.

Es kam zum Zusammenstoß, wobei der VW in die Leitplanke gedrückt wurde. Niemand wurde verletzt, es entstand Sachschaden in Höhe von 21.000 EUR.

