Mann bedroht seine Familie mit Messer

Bensheim (ots) – Am Samstagnachmittag 08.05. wird der Einsatzzentrale gegen 17.15 Uhr ein Familienstreit in einem Mehrfamilienhaus in der Starkenburgstraße gemeldet. Im weiteren Verlauf bedrohte ein 26-jähriger Mann seine 52-jährige Mutter und seinen 29-jährigen Bruder mit einem Messer. Beiden gelang es, sich in der Wohnung in Sicherheit bringen und von dort aus die Polizei zu verständigen.

Nachdem mehrere Funkstreifen am Wohnobjekt Position bezogen hatten, konnte der Täter gegen 18.00 Uhr nach telefonischem Kontakt dazu bewegt werden, das Anwesen zu verlassen, wo er durch die eingesetzten Kräfte widerstandslos und unverletzt festgenommen werden konnte. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Bedrohung.

Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Birkenau (ots) – Am Sonntag 09.05.2021 ereignete sich gegen 10:00 Uhr in der Hauptstraße ein Verkehrsunfall. Ein bisher unbekannter Rollerfahrer beabsichtigte vom dortigen Tankstellengelände nach links in Richtung Ortsmitte einzubiegen. Gleichzeitig beabsichtigte eine PKW-Fahrerin von einer gegenüberliegenden Grundstückausfahrt nach rechts ebenfalls in Richtung Ortsmitte abzubiegen.

Der Rollerfahrer missachtete den Vorrang der PKW-Fahrerin, diese musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden, nach rechts ausweichen und stieß gegen einen geparkten PKW. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4.000 Euro. Der Rollerfahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Wer den Unfall beobachtet hat oder Hinweise auf den Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeistation Heppenheim unter der Tel.-Nr: 06252/706-0 in Verbindung zu setzen.

Gleitschirmflug endet in einem Baum

Lindenfels (ots) – Durch die Rettungsleitstelle Bergstraße wird der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Südhessen am Samstagnachmittag 08.05.2021 gegen 16.45 Uhr eine abgestürzte Gleitschirmfliegerin gemeldet. Diese war im Ortsteil Litzelröder vom am Alten Steinbruch befindlichen Startpunkt ins Tal geflogen.

Kurz vor dem Landeplatz verfing sie sich mit ihrem Schirm in einem Baum. Durch Einsatzkräfte der Feuerwehr und einem Höhenrettungsteam konnte die 33-jährige Pilotin aus Mannheim gegen 18.45 Uhr unverletzt geborgen werden.

Darmstadt

Illegale Ablagerung im Eberstädter Naturschutzgebiet

Im Eberstädter Naturschutzgebiet „Düne am UIvenberg“ bzw. am Eschollkopf wurde illegal eine große Menge Dämmmaterial abgeladen, in der Nähe der Grillhütte am Ende der Nußbaumallee (neben Hausnummer 67). Aufgrund der Angaben von Passanten lässt sich der Zeitpunkt der Ablagerung zwischen 4. Mai abends und 5. Mai gegen 8.45 Uhr eingrenzen.

Zeugen, die vielleicht Hinweise auf den Verursacher oder ein Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich an die Stadtpolizei zu wenden unter Telefon 06151/13 22 65 oder 06151/13 22 55 oder per E-Mail an stadtpolizei@darmstadt.de.

Bürger und Ordnungsamt Darmstadt

Per Haftbefehl gesuchter Mann bei Standkontrolle festgenommen

Darmstadt (ots) – Einen 36 -jährigen Autofahrer stoppten die Beamten der am Freitagabend (07.05.), um 23:20 Uhr auf der B26, Rheinstraße stadteinwärts, bei einer Standkontrolle. Bei der Überprüfung der Personalien stellte die Streife fest, dass der Ludwigshafener per Haftbefehl von der Staatsanwaltschaft Mannheim wegen Betäubungsmitteldelikten und zur Aufenthaltsermittlung durch die Staatsanwaltschaft Frankenthal gesucht wurde.

Zudem hatte der Fahrer deutliche Anzeichen, die darauf hindeuteten, dass der Mann unter Drogeneinfluss am Straßenverkehr teilnahm. Ein Test reagierte positiv auf den vorherigen Konsum von Kokain und Amphetamin. Weiterhin war er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Der 36-Jährige wurde festgenommen und musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Fahren unter Betäubungsmittel-Einfluss und Fahren ohne Fahrerlaubnis. Zudem muss er seine Haftstrafe in der Justizvollzugsanstalt antreten.

Darmstadt-Dieburg

Schwer verletzt durch Alleinunfall mit E-Bike

Pfungstadt/Alsbach-Hähnlein (ots) – Am Sonntag 09.05.2021 gegen 13:30 Uhr fuhr ein 63-jähriger Zwingenberger mit seinem Fahrrad, welches zu einem E-Bike nachgerüstet wurde, die Abfahrt des Schloßes in Alsbach-Hähnlein herunter.

Nach ersten Ermittlungen stürzte der Mann bei der Abfahrt ohne Fremdeinwirkung in einem Kurvenbereich von seinem E-Bike. Durch den Unfall erlitt dieser Verletzungen im Gesicht. Für weitere Behandlungen wurde der Verletzte per Rettungshubschrauber in ein nahgelegenes Krankenhaus verbracht.

Odenwaldkreis

Zeugen nach Unfallflucht auf dem Parkplatz am Impfzentrum gesucht

Erbach (ots) – Am Freitagnachmittag 07.05.2021 in der Zeit von 13:30-14:15 Uhr wurde ein auf dem öffentlichen Parkplatz neben dem Impfzentrum geparktes Audi Cabriolet in weiß durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer vermutlich beim Rangieren stark am hinteren Stoßfänger beschädigt.

Der Schaden beläuft sich auf ca. 2.500 EUR. Der Verursachende Fahrzeugführer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Wer hat den Unfall beobachtet und kann Angaben zum Fahrzeug, bzw. dem Fahrzeugführer machen. Hinweise bitte an die Polizeistation Erbach unter 06062 / 953-0.

