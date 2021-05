Mannheim-Neckarau (ots) – Am Freitag 07.05.2021 gegen 09:30 Uhr ging eine 43-jährige Kundin in der Alten Seilerei in einen Supermarkt, um verdorbene Lebensmittel vom Vortag zu reklamieren. Nach einem verbalen Streit mit einer Supermarkt Angestellten griff die 43-Jährige plötzlich nach ihrem Regenschirm aus Holz und schlug mehrfach auf ihr Opfer ein.

Zeugen gelang es schließlich der Frau das Schlagwerkzeug abzunehmen und diese bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei festzuhalten. Die Frau muss nun mit einer Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung rechnen.