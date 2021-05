Edenkoben/A65 (ots) – Ein 21-jähriger Fahrzeugführer aus der VG Maikammer befuhr am frühen Sonntagmorgen 09.05.2021 die A65 in Fahrtrichtung Ludwigshafen, zwischen den Anschlussstellen Hornbachspange und der Anschlussstelle Edenkoben.

Aufgrund eines Sekundenschlafs kam der Kraftfahrzeugführer nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr auf den Anfang der Leitplanke auf. Schließlich kippte das Fahrzeug und kam hinter der Leitplanke auf der rechten Fahrzeugseite zum Stehen.

Der Fahrer blieb hierbei augenscheinlich unverletzt, wurde jedoch vorsorglich in ein umliegendes Klinikum verbracht. An der Leitplanke entstand nicht unerheblicher Sachschaden. Am Fahrzeug des Fahrzeugführers entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Es wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, die Gefahren der Müdigkeit nicht zu unterschätzen und im Zweifel die Fahrt vorsorglich zu unterbrechen.