Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt: Unbelehrbar…

Neustadt/Weinstraße (ots) – … zeigte sich am heutigen Morgen gegen 09:58 Uhr ein 60-jähriger Neustadter, welcher nach dem Entzug seiner Fahrererlaubnis am vergangenen Freitag (07.05.2021) nach einer Trunkenheitsfahrt sich hinter das Steuer seines Fahrzeuges setzte und dieses zu seinem Anwesen fuhr.

Eine Streife der Polizei Neustadt wurde dieser Sachverhalt durch eine aufmerksame Zeugin mitgeteilt. Der unbelehrbare Fahrer konnte an seiner Wohnanschrift durch die Beamten angetroffen und zur Sache befragt werden.

Er zeigte sich im Verlauf des Gespräches völlig uneinsichtig und war sich der Schwere seines Handelns augenscheinlich nicht bewusst.

Der Neustadter muss sich nun in einem weiteren Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Des Weiteren wird die zuständige Führerscheinstelle über den Sachverhalt informiert.

Neustadt: E-Scooter nicht versichert

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am heutigen Sonntag, 09.05.2021 wurde ein 58-jähriger Neustadter aufgrund des fehlenden Versicherungsschutzes an seinem E-Scooter durch eine Streifenbesatzung der Polizei Neustadt in der Karl-Helfferich-Straße in Neustadt einer Verkehrskontrolle unterzogen.

An dem E-Scooter war nämlich das Versicherungskennzeichen des letzten Jahres (Farbe: schwarz) angebracht.

Der Fahrer des E-Scooters teilte den Beamten mit, dass er schlichtweg vergessen hatte die Versicherung für sein Fahrzeug zu verlängern.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen schob der einsichtige Mann seinen E-Scooter nach Hause.

Der 58-Jährige muss sich nun in einem Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten.

Die Polizei weist nochmals ausdrücklich darauf hin, dass E-Scooter ebenso wie restliche Kleinkrafträder für den Zeitraum vom 28./ 29. Februar bis zum 01. März jeden Jahres versichert werden müssen.

Neustadt: Zeugen führen Polizei zu Unfallverursacher

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am gestrigen Samstag, 08.05.2021 gegen 15:33 Uhr, wurde der Polizei Neustadt ein Verkehrsunfall in der Talwiesenstraße in Neustadt gemeldet.

Vor Ort konnte festgestellt werden, dass der Unfallverursacher beim Ausparken ein geparktes Fahrzeug touchiert und damit beschädigt hatte. Hiernach setzte der Verursacher seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Durch aufmerksame Zeugen konnte das Kennzeichen des flüchtigen Fahrzeugs abgelesen und der hiesigen Dienststelle mitgeteilt werden.

Die weiteren Ermittlungen führten zu einer 71-jährigen Frau aus Frankenthal/ Pfalz, welche als Fahrzeugführerin ausgemacht werden konnte.

Der Grund für das schnelle Entfernen vom Unfallort war auch direkt gefunden. Die Dame hatte Alkohol konsumiert, weshalb ihr im Anschluss eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein sichergestellt wurde.

Die Fahrerin muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Unerlaubtem Entfernen vom Unfallort, sowie Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

