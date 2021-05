Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch – 09.05.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Bad Dürkheim: Exhibitionist in Einkaufsmarkt – Polizei sucht Zeugen

Bad Dürkheim (ots) – Am späten Abend des 08.05.2021, kurz vor Ladenschluss um 22:00h, trat in einem Einkaufsmarkt in der Mannheimer Straße in Bad Dürkheim ein 14-Jähriger gegenüber einer 18-jährigen Verkäuferin als Exhibitionist auf. Der Jugendliche konnte festgenommen werden. Nach Abschluss der strafprozessualen Maßnahmen wurde er seinen Eltern übergeben.

Zeugen der Tat werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter 06322 963-0 bzw. per Email an pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu melden.

Deidesheim: Verkehrsunfallbeteiligte gehen aufeinander los

Deidesheim (ots) – Am Samstag, 08.05.2021, kurz nach 17:00 Uhr, kam es auf der Landesstraße 516 zwischen Deidesheim und Forst zu einem Verkehrsunfall. Der 29-jährige Fahrer eines PKW fuhr auf den vorausfahrenden PKW eines 47-jährigen Fahrzeugführers auf. Nach derzeitiger Sachlage hatte der Vorausfahrende offensichtlich stark gebremst und der Nachfolgende den vorgeschriebenen Sicherheitsabstand nicht eingehalten. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 6000,- Euro. Die Beteiligten blieben unverletzt. Bei der Unfallaufnahme konnte dann ermittelt werden, dass die Unfallbeteiligten zuvor im Straßenverkehr wohl einige Aggressionen zu ihrem Gegenüber entwickelt hatten, was nach dem Unfall in einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden gipfelte. Gegen die Beteiligten wurden daher gesonderte Strafverfahren wegen Nötigung/Beleidigung im Straßenverkehr sowie wechselseitiger Körperverletzungen eingeleitet. Eventuelle Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Haßloch in Verbindung zu setzen.

Friedelsheim: Einbruch in Wertstoffhof – Täter festgenommen

Friedelsheim (ots) – Am 08.05.2021, gegen 20:00 Uhr versuchten zwei Täter Gegenstände vom Wertstoffhof in Friedelsheim zu entwenden. Nachdem sie über den Zaun geklettert waren, wurde sie durch Security Mitarbeiter dabei überrascht, wie sie Elektroschrott bereitlegten. Die Zwei flüchteten, konnten aber im Nahbereich des Wertstoffhofs festgenommen werden. Da sie über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügen wurde eine Sicherheitsleistung hinterlegt und die beiden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Gegen sie wird nun wegen Einbruchsdiebstahl ermittelt.

Lambrecht: Bei Personenkontrolle Betäubungsmittel aufgefunden

Lambrecht/ Pfalz (ots) – Am 09.05.2021, kurz nach Mitternacht gegen 00:15 Uhr, wurden durch eine Streifenbesatzung der Polizei Neustadt zwei Personen in der Wiesenstraße in Lambrecht/Pfalz einer Personenkontrolle unterzogen, da von diesen Marihuanageruch ausging.

Bei der Durchsuchung eines 35-jährigen aus der Gemeinde Frankeneck konnte eine geringe Mengen Marihuana fest- und sichergestellt werden. Die Durchsuchung seines Begleiters verlief negativ.

Der Mann muss sich nun in einem Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten. Ferner wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

Hettenleidelheim: Schwerer Verkehrsunfall auf der BAB 6 mit Motorradbeteiligung

Hettenleidelheim (ots) – Am frühen Sonntagabend gegen 17:00 Uhr kam es auf der BAB 6 in Fahrtrichtung Kaiserslautern kurz vor der Tank- und Rastanlage Pfalz zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen zwei Motorradfahrern. Der vorausfahrende Fahrer musste verkehrsbedingt stark bremsen, woraufhin ihm der nachfolgende Motorradfahrer auffuhr. Durch die Kollision stürzten beide Motorradfahrer. Die Fahrer fielen mehreren Zeugen bereits zuvor aufgrund ihrer hohen Fahrgeschwindigkeit auf. Durch den Zusammenstoß wurde der 33-jähriger vorausfahrende Fahrer leicht verletzt. Der auffahrende 46-jährige Fahrer wurde lebensgefährlich verletzt. Beide Fahrer wurden durch den Rettungsdienst in die Stadtklink nach Kaiserslautern bzw. in die BG Unfallklink verbracht. Die unfallbeteiligten Motorräder wurden sichergestellt und durch die Staatsanwaltschaft Frankenthal wurde ein Unfallgutachten angeordnet.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):