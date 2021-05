Groß Gerau

Straßenraub – Trio bedroht 16-Jährigen mit Messer

Rüsselsheim (ots) – Einem 16-jährigen Radfahrer wurde am Donnerstagabend 06.05.21 gegen 22.40 Uhr, in der Joseph-Haydn-Straße/Bereich Max-Planck-Schule, von 3 Männern der Weg versperrt. Anschließend bedrohte ihn einer der Männer mit einem Messer und forderte die Herausgabe des Fahrrads sowie des Rucksacks. Die drei Männer entkamen mit der Beute.

Täterbeschreibung:

Einer der Flüchtigen ist 30-40 Jahre alt, ca. 1,80-1,90 Meter groß und trug eine schwarze Winterjacke mit Kapuze und weißem Fell, weiße Jeans und eine schwarze Basecap mit Chicago Bulls Emblem. Er hatte eine kratzige Stimme, sprach hochdeutsch und hat einen Dreitage-Bart.

Ein weiterer Täter ist 20-30 Jahre alt, ca.1,85-1,95 Meter groß und war dunkel gekleidet. Er trug einen längeren, dichten Vollbart.

Der dritte Mann ist ebenfalls ca. 1,85-1,95 Meter groß und trug dunkle Kleidung und ein Bascap mit New Yorker Emblem.

Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 35) unter der Telefonnummer 06142/6960.

Darmstadt

Nach Verkehrsunfall geflüchtet – Polizei sucht Zeugen

Darmstadt-Kranichstein (ots) – Im Zeitraum von Donnerstag 06.05.21 um 17:00 Uhr bis Freitag 07.05.21 um 12:30 Uhr wurde im Mittermayerweg ein am Fahrbahnrand geparkter grauer Mercedes, A-Klasse angefahren und beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete anschließend. Die Schadenshöhe wird auf 1.300 Euro geschätzt.

Wegen besonderer Umstände könnte die Beschädigung mit auffälligen Geräuschen verbunden gewesen sein. Die Polizei sucht nun Unfallzeugen, oder Personen, die einen Hinweis auf den Unfallverursacher geben können.

Hinweise bitte an das 1. Polizeirevier in Darmstadt, Telefon 06151/969-3610.

Darmstadt-Dieburg

Polizei zieht Auto aus dem Verkehr

Babenhausen (ots) – Am Mittwochmorgen 05.05.21 kontrollierten Beamte der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen einen jungen Audi-Fahrer aus Unterfranken in der Darmstädter Straße.

Bei der Überprüfung stellte sich anschließend heraus, dass das Fahrzeug eine nicht genehmigte Luftfilteranlage sowie einen unzulässigen Ladeluftkühler verbaut hatte. Ein Sachverständiger bemerkte später neben acht erheblichen Mängeln, die alleine zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führten, zudem einen gebrochenen Achsschenkel. Das Fahrzeug wurde daher als verkehrsunsicher eingestuft. Die Polizei untersagte die Weiterfahrt. Die Kennzeichen und die Zulassungsbescheinigung wurden sichergestellt.

Den Fahrer erwarten neben den Kosten für die Instandsetzung des Wagens und die Wiederzulassung ein Bußgeld sowie ein Punkt in Flensburg.

Blauer Bauwagen entwendet – Wer kann Hinweise geben?

Alsbach-Hähnlein (ots) – Nachdem ein blauer Bauwagen, der in der Sandwiesenstraße abgestellt war, entwendet wurde, sucht die Polizei nach Zeugen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand rückte der blaue Bauwagen mit silberfarbenen Wellblechdach im Tatzeitraum zwischen Mittwochabend (5.5.) und Donnerstagmorgen (6.5.) in das Visier Krimineller. Wie die Unbekannten ihre Beute abtransportieren konnten, muss im Rahmen der Ermittlungen geprüft werden. Insgesamt wird der Schaden auf circa 1.000 Euro geschätzt.

Die Polizei in Pfungstadt ist mit dem Fall betraut und fragt: Wer hat Verdächtiges beobachtet? Wo steht der Bauwagen aktuell? Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei den Ermittlerinnen und Ermittlern unter der Rufnummer 06157/9509-0 zu melden.

Kreis Bergstraße

Glasscheibe eingeschlagen – Einbrecher im Bungalow

Lampertheim (ots) – Die Scheibe an der Terrassentür eines Bungalows wurde am Donnerstagmorgen (07.05.) in der Hans-Thoma-Straße eingeschlagen. Mindestens ein Täter schaute sich im Haus um. Ob und was gestohlen wurde, wird noch von der Polizei erhoben.

Die Ermittler des Kommissariats 21 / 22 in Heppenheim suchen dringend Zeugen, die zwischen 6 Uhr und 8.45 Uhr, Geräusche von zersprungenem Glas gehört oder im Tatzeitraum Personen bemerkt haben. Alle Hinweise zu dem Einbruch werden auch telefonisch unter der 06252 / 706-0 entgegengenommen.

Einbrecher lösen Alarm aus

Lorsch (ots) – Der ausgelöste Alarm in einem Wohn-/ Geschäftshaus hat in der Nacht zum Freitag 06.05.-07.05.21 Kriminelle offensichtlich in die Flucht geschlagen. Die Täter brachen in der Platanenstraße, Nähe Kiefernstraße ein Erdgeschossfenster auf. Nachdem sie das Büro betreten hatten, löste der Alarm aus. Nach erster Durchsicht fehlt wohl nichts. Der Sachschaden beträgt jedoch 500 Euro.

Auf gleiche Art und Weise wurde in derselben Nacht in eine Arztpraxis in der Heppenheimer Straße/ Almünsterstraße eingebrochen. Was gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Wer Hinweise zu den Einbrüchen, insbesondere zu den Tätern geben kann, meldet sich bitte beim Kommissariat 21/ 22 in Heppenheim. Telefon: 06252 / 706-0.

Geparkter PKW angefahren

Wald-Michelbach (ots) – Zwischen Mittwoch 05.05.21 und Donnerstag 06.05.2021 beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen grauen Fiat Doblo, der in der Stoeverstraße am Fahrbahnrand geparkt war. Der Sachschaden, den der in Richtung Spechtbach fahrende Unfallverursacher erzeugt hat, beträgt mindestens 2.000 Euro.

Hinweise auf den Unfallverurscher nimmt die Polizeistation Wald-Michelbach unter der Telefonnummer 06207/9405-0 entgegen.

Außenspiegel abgefahren mit anschließender Unfallflucht

Neckarsteinach (ots) – Am Donnerstag 06.05.21 zwischen 13:50-14:30 Uhr streifte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen am Fahrbahnrand geparkten, gelben Kleinwagen, der in der Bahnhofstraße, gegenüber des dortigen Döner-Imbisses, geparkt war. Hierbei wurde der Außenspiegel des geparkten Autos beschädigt.

Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt der Polizeiposten in Hirschhorn unter

06272-9305-0 entgegen

Zeugen nach Unfallflucht mit gestohlenem Mercedes Vito gesucht

Lampertheim (ots) – In der Zeit von Mittwoch 05.05.21 um 22:00 Uhr bis Donnerstag 06.05.21 um 06:00 Uhr wurde ein gegenüber dem Anwesen “In den Gärten 17” am Feldrand parkender weißer Mercedes Vito entwendet. Mit diesem wurde nach bisherigen Erkenntnisse eine Spritztour in Lampertheim und Umgebung gemacht, bis der Vito dann auf einem Grünstreifen in Verlängerung des Brunnenweges abgestellt wurde.

Hier entdeckte ein aufmerksamer Spaziergänger das Fahrzeug am Donnerstagnachmittag und alarmierte die Polizei. Am Mercedes Vito wurden rechtsseitig frische Unfallspuren und roter Farbabrieb festgestellt, die Unfallstelle ist bisher noch unbekannt.

Die Polizeistation Lampertheim-Viernheim sucht nach Zeugen, die Angaben zum Diebstahl des Mercedes Vito, zum Unfall oder zum Unfallort machen können.

Hinweise werden unter der Telefonnummer 06206/9440-0 entgegen genommen.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Lorsch (ots) – Am Montag 03.05.2021 ereignete sich in der Zeit von 13:00-17:00 Uhr in der Klarastraße 1 ein Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht. Ein am Fahrbahnrand geparkter grauer PKW Fiat wurde durch ein bisher noch nicht ermitteltes Fahrzeug an der linken Seite der Fahrzeugfront beschädigt. Der unfallverursachende Fahrzeugführer entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallstelle.

Wer Hinweise zu dem Unfall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeistation Heppenheim unter Tel Nr.: 06252/706 – 0 in Verbindung zu setzen.

Südhessen

Polizei zieht Bilanz zum Verkehrsaktionstag “Radfahrende im Blick”

Südhessen/Darmstadt (ots) – Im Rahmen der länderübergreifenden Kontrollwoche “sicher.mobil.leben” fand am Mittwoch (5.5.) der Verkehrsaktionstag “Radfahrende im Blick” statt, bei dem auch das Polizeipräsidium Südhessen teilgenommen hat.

Hier standen schwächere Verkehrsteilnehmer, insbesondere Radfahrende, im Fokus der Kontrollen, um diese auf mögliche Gefahren im Straßenverkehr hinzuweisen.

Über 90 Beamtinnen und Beamte führten mobile Kontrollen durch und richteten insgesamt 41 Kontrollstellen in ganz Südhessen ein. Neben zahlreichen aufklärenden Gesprächen zur Sensibilisierung, stellten die Einsatzkräfte über 300 Verstöße fest.

Circa 700 Fahrräder, E-Bikes und Pedelecs inbegriffen, wurden an dem Verkehrsaktionstag, der von 6 bis 20 Uhr andauerte, kontrolliert. An insgesamt 161 Rädern hatten die Beamtinnen und Beamten den technischen Zustand, wie beispielsweise die fehlende Beleuchtung oder eine nicht vorhandene Klingel, zu bemängeln. In neun Fällen wurde unter anderem die Vorfahrt missachtet oder das Rotlicht an Ampeln ignoriert.

21 Radfahrende waren durch die Nutzung des Mobiltelefons oder zu laute Musik abgelenkt. Die dadurch eingeschränkte Wahrnehmung kann sich maßgeblich auf Abläufe im Straßenverkehr auswirken. Dies gilt nicht nur für Radfahrende, sondern für alle am Straßenverkehr teilnehmenden Personen. Auch die richtige Beleuchtung am Fahrrad sowie reflektierende Kleidung tragen zur besseren Sichtbarkeit im Straßenverkehr bei.

Neben den Radfahrenden kontrollierten die Beamtinnen und Beamten auch andere Fahrzeugführer, um diese auf mögliche Gefahrensituationen und den Umgang mit schwächeren Verkehrsteilnehmern hinzuweisen und zu sensibilisieren. 190 Kraftfahrzeuge wurden einer Kontrolle unterzogen und festgestellte Verstöße in diesem Zusammenhang geahndet.

Das Parken oder Halten auf Radverkehrsflächen, wie Radwegen, stellt eine Ordnungswidrigkeit dar, welche die Einsatzkräfte am Verkehrsaktionstag insgesamt in

14 Fällen feststellten.

Eine durchaus positive Bilanz lässt sich im Hinblick auf die Verkehrstüchtigkeit verzeichnen. Keiner der Kontrollierten stand unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln.

An vielen Kontrollstellen, unter anderem in Groß-Umstadt, führten die Beamtinnen und Beamten des Polizeipräsidiums Südhessen die Kontrollen gemeinsam mit dem freiwilligen Polizeidienst, dem Ordnungsamt oder der Ordnungspolizei durch.

Nur durch gezielte Aufklärung und Präventionsarbeit, kann entstehenden Gefahrensituationen im Straßenverkehr in Zusammenhang mit schwächeren Verkehrsteilnehmern entgegengewirkt werden.

Die am Aktionstag durchgeführten Gespräche mit der Polizei sowie die festgestellten Verkehrsverstöße, sollen die Verkehrssicherheit nachhaltig erhöhen, mit dem Ziel die Anzahl der Verkehrsunfälle mit schwächeren Verkehrsteilnehmern zu reduzieren.

