Ebsdorfergrund/Dautphetal – Betrüger am Telefon scheiterten

Am Donnerstag, 06. Mai, war es mal wieder soweit. Nach einer gefühlt nur kurzen Pause versuchten es erneut Betrüger am Telefon. Sie blieben in den bislang bekannt gewordenen vier Fällen glücklicherweise erfolglos. Die Anrufe gingen um kurz vor und kurz nach 14 Uhr in Dreihausen und Roßberg und zwischen 15.35 und 15.50 Uhr in Dautphe und Friedensdorf ein. Wieder verbanden die Betrüger mehrere Maschen – in diesem Fall den sogenannten Schockanruf und den Anruf falscher Polizeibeamter. Zunächst berichtete der Anrufer mit dem Hinweis man sei noch bei der Polizei von einem erlittenen schweren Unfall. Der angebliche Polizeibeamte mischte sich dann ein, bestätigte den angeblichen Unfall und die Notwendigkeit einer Kautionszahlung zur Abwendung einer Haft.

Die Polizei berichtet immer wieder über die vielfältigen und ständig wechselnden Geschichten und Vorgehensweisen der Betrüger am Telefon. “Um sicher zu gehen, am Telefon nicht Opfer eines Betrugs zu werden, sollte man wirklich ausnahmslos immer, wenn es am Telefon um Geld, Vermögen oder Daten geht sofort auflegen.” Weitere Informationen zu diesen Betrugsmaschen mit einem Themenfaltblatt und verschiedenen Broschüren finden sie im Internet auf der Seite der Polizei Hessen unter https://k.polizei.hessen.de/1869418958.

Marburg – Riss in der Autoscheibe

Als die Fahrerin am Donnerstag, 06. Mai, um 16.10 Uhr zu ihrem am Morgen um 07.50 Uhr abgestellten Auto zurückkehrte, bemerkte sie einen Riss in der hinteren Scheibe auf der Beifahrerseite. Der Riss entstand mutmaßlich durch einen Schlag, sodass die Polizei wegen Sachbeschädigung ermittelt.

Der betroffene weiße Opel Corsa stand zur Tatzeit auf dem Parkplatz des Technologie- und Tagungszentrums am Software-Center. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Kirchhain – Sachbeschädigung am Weidezaungerät

Das Kunststoffgehäuse des Weidezaungeräts war geplatzt und Drähte im Inneren beschädigt. Wie es genau zu diesem Schaden kam, steht derzeit nicht fest. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Das Gerät befand sich am Zaun einer Pferdekoppel in der Feldgemarkung Ohmtal.

Der Schaden in Höhe von mindestens 300 Euro entstand von Mittwoch auf Donnerstag, 06. Mai, zwischen 19.30 und 08.50 Uhr. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Aufgefallene Autofahrer

Marburg (ots) – – Die Polizei Marburg beendete am Donnerstag, 96. Mai, insgesamt drei Autofahrten. Zwei Fahrer standen unter dem Einfluss berauschender Mittel, der Dritte fuhr ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Um 12.25 Uhr musste ein 44 Jahre alter Mann sein Auto nach positiv reagierendem Drogentest in der Ernst-Giller-Straße stehen lassen. Gleiches galt für einen 27-Jährigen, den die Polizei um 13 Uhr an gleicher Stelle kontrollierte. Auch sein Test hatte die aufgetretenen Verdachtsmomente durch eine positive Anzeige bestätigt. Die Polizei veranlassten bei diesen beiden Autofahrern eine Blutprobe. Um 15.10 Uhr endete die Autofahrt eines 30 Jahre alten Mannes in der Haddamshäuser Straße. Er fuhr ein geliehenes Auto, hatte aber gar keinen Führerschein.

Kirchhain/Stadtallendorf – (ots) – In der Nacht zum Freitag, 07. Mai, endeten zwei Polizeikontrollen mit Untersagungen der Weiterfahrten und Blutproben. Bei dem gegen 23 Uhr in Kirchhain angehaltenen 32 Jahre alten Autofahrer stellte sich durch die Ermittlungen heraus, dass er seit 2009 keinen gültigen Führerschein mehr hat. An dem späten Abend fuhr er nicht nur ein Auto, sondern er stand nach dem Ergebnis des Drogentests zudem unter dem Einfluss berauschender Mittel.

Um kurz nach 02 Uhr stoppte die Polizei dann ein Auto auf der B 454 zwischen Stadtallendorf und Kirchhain und musste auch bei diesem Fahrer wie bei dem zuvor eine Blutprobe veranlassen. Der Drogentest des ebenfalls 32 Jahre alten Fahrers reagierte auch positiv.

Unfallfluchten – Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Niederwalgern – Bus touchiert beim Abbiegen Dachrinne

Nach einer Zeugenaussage touchierte ein Schulbus beim Abbiegen von der Gladenbacher Straße nach links in die Schulstraße das Dachrinnenfallrohr eines Hauses. Vermutlich bemerkte der bislang unbekannte Busfahrer den Anstoß und den daraus resultierenden Sachschaden nicht und fuhr daher weiter.

Der Busfahrer und etwaige weitere Zeugen des Unfalls, der sich am Donnerstag, 06. Mai, zwischen 15 und 16 Uhr ereignete, werden gebeten, sich mit den Unfallfluchtermittlern der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0 in Verbindung zu setzen.

Außenleuchte am DGH beschädigt

Achenbach (ots) – Irgendwann vor Mittwoch 28. April 21 die Tatzeit steht derzeit noch nicht fest, ging eine Außenlampe beim Dorfgemeinschaftshaus in der Talstraße zu Bruch. Der Gemeinde entstand durch die mutwillige Sachbeschädigung ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

