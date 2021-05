Ohne Führerschein bei Polizei erschienen

Einem 55-Jährigen wurde am Donnerstag (06.05.2021) der Elektro-Roller sichergestellt. Der Mann erschien gegen 12.20 Uhr fahrend auf einem Elektro-Roller bei der Polizei und wollte sich in Versicherungsangelegenheiten bezüglich seines Rollers erkundigen. Die Polizeibeamten erkannten, dass der E-Roller nicht zugelassen war und gar nicht im öffentlichen Straßenverkehr zugelassen ist. Darüber hinaus fährt der E-Roller 30 km/h, wodurch eine Fahrererlaubnis erforderlich wäre. Leider besitzt der 55-Jährige keine Fahrerlaubnis. Die Polizeibeamten stellten den Roller sicher und erhoben eine Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Technisch veränderte Fahrzeuge kontrolliert

Der Polizei Ludwigshafen fielen am Donnerstag (06.05.2021) insgesamt drei PKW auf, die technisch verändert wurden. Ein PKW war derart laut in der Wredestraße unterwegs, dass die Polizei eine Geräuschpegelmessung vor Ort durchführte. Die Ergebnisse der Messung führten dazu, dass der PKW sichergestellt wurde und ein Emissionsgutachten bei einer technischen Prüfstelle veranlasst wurde. In der Maudacher Straße wurde ein weitere PKW kontrolliert. An diesem Fahrzeug wurde das Fahrwerk manipuliert, wodurch die Betriebserlaubnis erlosch. Bei einem SUV wurde ein Soundgenerator bemängelt, der die Auspuffgeräusche verstärkte.

Öffentlichkeitsfahndung nach dem 16-jährigen Thar

Nachtrag zur Pressemeldung vom 05.05.2021 https://s.rlp.de/Ot6BE

Der seit Donnerstag, 30.03.2021, vermisste 16-jährige Thar S. hat sich bislang auf den öffentlichen Aufruf vom 05.05.2021 nicht gemeldet.

Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen in den letzten fünf Wochen konnten konnten weder der Aufenthaltsort von Thar festgestellt noch Kontakt mit ihm aufgenommen werden. Bei vermissten Minderjährigen muss grundsätzlich eine Gefahr für Leib oder Leben angenommen werden. Die Polizei ist dabei gesetzlich verpflichtet, alle Maßnahmen zu treffen, um den Verbleib des Vermissten festzustellen.

Wir können somit immer noch nicht ausschließen, dass für Thar keine Gefahr für Leib oder Leben besteht.

Deshalb bitten wir nur als nächsten Schritt die Öffentlichkeit um Mithilfe:

Beschreibung von Thar:

ca. 175 cm groß

ca. 60 kg schwer

dunkle kurze Haare

Bekleidung unbekannt

Ein Foto von Thar ist auf der Homepage der Polizei Rheinland-Pfalz unter https://s.rlp.de/eN826 veröffentlicht.

Wer hat Thar seit dem 30.03.2021 gesehen? Wer kann Hinweise zum derzeitigen Aufenthaltsort von Thar geben? Wer kann helfen, mit Thar in Kontakt zu treten?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773, per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Die Veröffentlichung des Bildes des Gesuchten erfolgt ausschließlich zum Zwecke der Öffentlichkeitsfahndung im Rahmen der Gefahrenabwehr. Sofern der Zweck nicht mehr gegeben ist, bitten wir die Medien, insbesondere die Onlinemedien, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte zu löschen. Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Rheinpfalz dankt Ihnen für Ihre Unterstützung.

Vier Personen nach Sachbeschädigung erwischt

Vier männliche Personen im Alter von 16 bis 19 Jahre wurden am Freitag (07.05.2021) von der Polizei gefasst, nachdem sie die Scheiben an zwei PKW eingeworfen hatten. Gegen 0.19 Uhr meldete ein aufmerksamer Zeuge, dass es zu einem lauten Knall in der Nachtweidenstraße gekommen wäre. Als die Polizei erschien, stellte diese zwei beschädigte PKW fest. Bei beiden PKW wurde die Windschutzscheibe mittels Stein eingeworfen. Anschließend flüchteten die Personen. Die Polizei fasste die Flüchtigen nach einer kurzen Verfolgungsjagd ein paar Straßen weiter. Alle vier wurden zu einer Polizeidienstelle gebracht. Die drei 19-Jährigen mussten den Rest der Nacht im Polizeigewahrsam verbringen. Der 16-Jährige wurde seinen Eltern übergeben

Aufgefahren und geflüchtet

Ein Unbekannter fuhr am Donnerstag (06.05.2021, 15.40 Uhr) mit seinem PKW auf einen Toyota auf, der an der Ampel im Bereich der Bruchwiesenstraße wartete. Anschließend fuhr der unbekannte Fahrer einfach davon, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Schaden beläuft sich auf 1000 Euro. Bei dem flüchtigen PKW soll es sich um einen schwarzen SUV der Marke Volvo aus dem Bereich Ludwigshafen gehandelt. Die Polizei sucht nun Zeugen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Versuchter Einbruch in Jugendeinrichtung

Unbekannte versuchten in der Nacht von Mittwoch (05.05.2021) auf Donnerstag (06.05.2021) in einen Jugendtreff in der Sachsenstraße einzubrechen. Das Vorhaben scheiterte. Durch Versuch entstand ein Gebäudeschaden in Höhe von 1500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.