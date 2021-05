Bretten – Bewaffneter Raubüberfall auf Bäckereifiliale – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe – Mit einer Schusswaffe bewaffnet betraten zwei maskierte Männer

am Freitag, gegen 12.20 Uhr, die Filiale einer Bäckerei in der

Gustav-Hertz-Straße in Bretten. Sie bedrohten die Verkäuferin und entnahmen das

Geld aus der Kasse. Dann flüchteten sie wohl zu Fuß.

Zwei Männer, einer mit einer roten, der andere mit einer weißen Unterziehhaube

maskiert, kamen nach ersten Ermittlungen in die Bäckerei, in der die Verkäuferin

zu diesem Zeitpunkt alleine war. Sie bedrohten die Dame offenbar mit einer

Schusswaffe und verlangten das Geld aus der Kasse. Die verängstigte Frau öffnete

die elektronische Kasse, um Geld zu entnehmen. Dies ging den Tätern wohl nicht

schnell genug, sodass einer der Täter selbst in die Kassenschublade griff und

Geld entnahm. Nach derzeitigem Ermittlungsstand waren in der Kasse mehrere

hundert Euro, in unterschiedlicher Stückelung. Die beiden Täter flüchteten nach

der Tat zu Fuß in Richtung Max-von-Laue-Straße.

Die Geschädigte konnte die beiden Täter beschreiben. Es soll sich um zwei

jüngere männliche Täter gehandelt haben. Der eine war mit einer roten

Unterziehhaube maskiert, der andere mit einer weißen. Der rot maskierte hatte

die Waffe, außerdem war er derjenige, der gesprochen hat. Er hatte einen

osteuropäischen Akzent. Weiterhin trug er eine schwarze Bomberjacke. Von dem

weiß maskierten Mann ist nichts weiter bekannt. Einer der beiden soll einen

schwarzen Rucksack mit neonfarbenen Besätzen bei sich gehabt haben.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, kann sich gerne mit dem

Kriminaldauerdienst der Polizei Karlsruhe in Verbindung setzen.

Karlsruhe – Nasses Schuhwerk führt zu Verkehrsunfall mit Sachschaden

Karlsruhe-Nordweststadt – Nasses Schuhwerk war mutmaßlich die Ursache für

einen Verkehrsunfall am Donnerstagmittag in Karlsruhe. Menschen kamen nicht zu

Schaden.

Als ein 81-jähriger Fahrzeugführer gegen 15:30 Uhr seinen PKW aus der Garage in

der Berliner Straße lenkte, rutschte er seinen eigenen Angaben zufolge wegen

nassem Schuhwerk vom Bremspedal ab, weshalb sein Fahrzeug in der Folge gegen

einen geparkten PKW stieß.

Durch den Zusammenprall entstand ein Gesamtschaden von circa 10.000 Euro. Die

nicht mehr fahrbereiten PKW mussten abgeschleppt werden, verletzt wurde zum

Glück niemand.

Pfefferspray-Einsatz am Hauptbahnhof – die Bundespolizei sucht Zeugen

Heidelberg – Heute Morgen gegen 6:10 Uhr kam es zu einem Vorfall am

Heidelberger Hauptbahnhof. Ein 34-jähriger, offenbar alkoholisierter Mann,

nächtigte in der Bahnhofshalle des Heidelberger Hauptbahnhofs. Aufgrund der

nicht getragenen medizinischen Mund-Nase-Bedeckung wurde er durch zwei

Mitarbeiter der Deutschen Bahn geweckt und aus dem Gebäude gewiesen. Daraufhin

soll der 34-Jährige die Bahnmitarbeiter bedroht und vermutlich versucht haben

auf diese einzuschlagen. Hierauf sollen die Bahnmitarbeiter ihr Pfefferspray

eingesetzt, den Mann zu Boden gebracht und ihn anschließend gefesselt haben. Die

Bahnhofshalle war zu diesem Zeitpunkt stark von Pendlern frequentiert.

Eine hinzugerufene Streife der Bundespolizei leistete dem Verletzten erste Hilfe

und verständigte den Rettungsdienst. Nachdem der 34-Jährige beruhigt werden

konnte, klärten die Bundespolizisten die Identität des Mannes. Ein anschließend

durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,7 Promille. Nach

Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte dieser seinen Weg eigenständig

fortsetzen.

Die Bundespolizei hat nun die Ermittlungen wegen Bedrohung, Körperverletzung und

Hausfriedensbruch aufgenommen. Aufgrund von unterschiedlichen Schilderungen zum

Tathergang bittet die Bundespolizeiinspektion Karlsruhe weitere Zeugen oder

Personen, die Hinweise zur Tat geben können, sich unter 0721 / 120160, der

kostenlosen Hotline der Bundespolizei 0800 / 6 888 000 oder schriftlich über das

Kontaktformular unter www.bundespolizei.de zu melden.

Karlsruhe-Durlach – Streit eskaliert – Kriminalpolizei sucht Zeugen

Karlsruhe – Ein zunächst verbaler Streit war am Donnerstagabend der Beginn

einer körperlichen Auseinandersetzung zweier Männer am Bahnhof Durlach.

Um kurz vor 19.00 Uhr gerieten die beiden aus noch unbekanntem Grund in Streit.

Im weiteren Verlauf zückte dann einer der beiden ein Messer und fügte dem

anderen mehrere Schnittverletzungen im Gesichts- und Halsbereich zu. Zeugen

konnten noch beobachten, wie der Täter in Richtung Untermühlsiedlung flüchtete.

Der 49-jährige Geschädigte wurde nach Eintreffen der Rettungskräfte zur

Behandlung ins Krankenhaus verbracht, konnte inzwischen aber bereits wieder

entlassen werden.

Da der Täter trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen nicht mehr

festgestellt werden konnte, sucht die Polizei weitere Zeugen, die den Streit

oder die Flucht beobachtet haben. Der Flüchtige wurde als 25 bis 35-jähriger,

etwa 175 cm großer Mann mit lockigem, schwarzem, schulterlangem Haar und

südländischem Teint beschrieben. Er trug zur Tatzeit einen Dreitagebart und war

bekleidet mit einer beigen Lederjacke, einem grauen Kapuzenpullover und einer

schwarzen Jogginghose. Außerdem trug er eine braune Bauchtasche über der

Schulter. Es ist nicht auszuschließen, dass er durch die Auseinandersetzung

selbst Verletzungen auf der linken Gesichtshälfte davongetragen hat.

Sollten Sie Hinweise zum Sachverhalt geben können, wenden Sie sich bitte an die

Kriminalpolizei Karlsruhe (Tel. 0721 666-5555).

Eichelberg – Fahrzeug in Brand geraten

Karlsruhe – Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts geriet am

Dienstagabend ein Fahrzeug bei Eichelberg in Brand.

Ein 34-Jähriger war gegen 20.20 Uhr mit seinem VW Golf auf der Kreisstraße 3518

von Eichelberg in Richtung Kreuzbergsee unterwegs, als er plötzlich Rauchgeruch

im Innenraum wahrnahm. Er stoppte, stieg aus und konnte nur noch zusehen, wie

sich ein Feuer vom Motorraum über den gesamten Wagen ausbreitete.

Die hinzugeeilten Feuerwehren aus Eichelberg und Tiefenbach, die mit vier

Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften vor Ort waren, konnten den Vollbrand rasch

löschen. Der Sachschaden am Fahrzeug wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. Durch

die Hitzeeinwirkung wurde die Fahrbahndecke in Mitleidenschaft gezogen, wodurch

ein Schaden von etwa 1.000 Euro entstand. Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen

musste die Strecke gesperrt werden.

Waghäusel – Auffahrunfall mit Sachschaden

Karlsruhe – Eine Unachtsamkeit war mutmaßlich die Ursache für einen

Auffahrunfall am Mittwochmittag in Waghäusel.

Ein 22-Jähriger war gegen 13.00 Uhr unterwegs auf der Landstraße 555 von

Waghäusel nach Philippsburg. Als er bei der Anfahrt zum Kreisverkehr beim Café

Windsor seine Geschwindigkeit verlangsamte, fuhr ihm eine 61-jährige

Fahrzeugführerin von hinten auf.

Durch den Zusammenprall entstand ein Gesamtschaden von circa 8.000 Euro. Die

Insassen blieben glücklicherweise unverletzt.

Karlsbad – Bei Unfall verletzt – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe – Verletzt wurde ein 41-jähriger Autofahrer bei einem Unfall am

Mittwoch auf der Landesstraße 622 zwischen Langenalb und Karlsbad-Ittersbach.

Der mutmaßliche Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Der 41-Jährige Geschädigte befuhr mit seinem BMW gegen 15 Uhr die L622 von

Ittersbach kommend in Richtung Langenalb. Nach seinen Angaben kam ihm offenbar

plötzlich auf seiner Fahrbahn ein Fahrzeug entgegen. Warum dieses Fahrzeug in

den Gegenverkehr geriet, ist unklar. Wegen dieses entgegenkommenden Autos musste

der BMW-Fahrer nach rechts ins Bankett ausweichen und geriet ins Schleudern. Er

kam quer zur Fahrbahn zum Stehen, nachdem er zuvor ein Verkehrszeichen touchiert

hatte. Er wurde leicht verletzt. Die beiden Fahrzeuge haben sich nicht berührt.

Der BMW wurde augenscheinlich vollkommen demoliert und musste abgeschleppt

werden.

Die Polizei sucht nun Zeugen. Diese können sich mit dem Polizeirevier Ettlingen

unter der Telefonnummer 07243/32000 in Verbindung setzen.

Mit heruntergelassener Hose auf dem Bahnsteig – Bundespolizei schreitet ein

Mannheim – Gestern Abend gegen 19 Uhr entblößte sich ein 43-jähriger

Italiener am Bahnsteig 1 des Mannheimer Hauptbahnhofs. Reisende, welche sich

durch das Verhalten belästigt fühlten, informierten hierauf den Lokführer.

Dieser verständigte sodann die ortsansässige Bundespolizei. Die Beamten trafen

den offensichtlich alkoholisierten Mann mit entblößten Glied am Bahnsteig an und

brachten ihn auf die Wache. Ein anschließend durchgeführter Atemalkoholtest

ergab einen Wert von 3,6 Promille. Nach einer ärztlichen Untersuchung wurde der

43-Jährige in Schutzgewahrsam genommen.

Den Mann erwartet nun eine Strafanzeige wegen Vollrausch und exhibitionistischer

Handlung.

Präventionsaktion zur Bekämpfung von Motorradunfällen

Karlsruhe – In der Motorradsaison 2020 war zwar glücklicher Weise im

Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Karlsruhe kein tödlicher

Motorradunfall zu verzeichnen, jedoch stieg die Anzahl der Schwerverletzten

Motorradfahrer um 15 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Die Hauptunfallursachen waren in den letzten Jahren Geschwindigkeit, Überholen

und Abstand. Durch gezielte Kontroll- und Präventionsaktionen soll dem

entgegengewirkt werden.

Anlässlich des landesweiten Aktionswochenendes zur Bekämpfung von

Motorradunfällen richtet das Referat Prävention des Polizeipräsidiums Karlsruhe

am Samstag, in der Zeit zwischen 09:00 und 17:00 Uhr, an der Rheinfähre in

Eggenstein-Leopoldshafen einen Informationsstand mit Präventionsanhänger ein.

Da die Rheinfähre als beliebeter Treffpunkt unter Bikern gilt, sollen diese

gezielt mit Gesprächen – selbstverständlich unter Einhaltung der aktuell

gültigen Corona-Richtlinien – und Infomaterial abgeholt werden.