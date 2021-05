Mannheim-Rheinau: Unbekannte entwenden elektrische Zweiräder aus Keller – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Rheinau: – Ein oder mehrere Unbekannte verschafften sich in der

Zeit von Mittwoch, 17:00 Uhr bis Donnerstag, 08:30 Uhr auf bislang unbekannte

Weise unberechtigt Zutritt zu den Kellerräumen eines Anwesens in der

Perreystraße. Sie brachen die Schlösser mehrerer Kellerabteile auf und

entwendeten ein e-Bike und einen e-Scooter im Wert von über 2000,- Euro. Die

Polizei hat die Ermittlungen nach den unbekannten Einbrechern aufgenommen und

bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich mit dem

Polizeirevier in Mannheim-Neckarau, Tel.: 0621/83397-0, in Verbindung zu setzen.

Mannheim-Innenstadt: PKW kollidiert mit Straßenbahn- rund 10.000 Euro Sachschaden

Mannheim-Innenstadt – Am Donnerstag gegen 10:30 Uhr befuhr eine 50-jährige

VW-Fahrerin die Straße zwischen E5 / E6 und wollte geradeaus in Richtung E6 /

D6, als sie die Vorfahrt missachtete und mit einer Straßenbahn der Linie 6

zusammenstieß. Diese kam aus Richtung E5 / D5 und wollte in die gleiche Richtung

wie die Autofahrerin. Glücklicherweise wurde bei dem Zusammenstoß niemand

verletzt. Die 25 Fahrgäste konnten die Bahn nach kurzer Zeit verlassen und ihren

Weg zu Fuß fortsetzen. Da das Auto der 50-Jährigen nicht mehr fahrbereit war,

musste die Strecke kurzzeitig gesperrt werden. Die Straßenbahnlinien 2 und 6

wurden für die Dauer von ca. einer Stunde umgeleitet. Zu größeren Verspätungen

kam es trotz allem nicht. Insgesamt entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von

rund 10.000 Euro.

Mannheim-Jungbusch: Radfahrer fährt Auto auf und flüchtet

Mannheim – Am Mittwoch gegen 17 Uhr soll in der Hafenstraße ein Radfahrer

einem vorausfahrenden VW-Fahrer in das Fahrzeugheck gefahren und anschließend

geflüchtet sein. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert

Euro. Der Radfahrer soll wie folgt ausgesehen haben: zwischen 20 und 30 Jahre

alt, sonnengebräunte Hautfarbe, Baseball-Cap und Kopfhörer, trug ein Paket in

der Hand

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf den Radfahrer geben

können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/174-4222 beim

Verkehrsdienst Mannheim oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Mannheim/Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis: Motorradfahrer stehen in den Startlöchern – Aktionswochenende zum Auftakt der Motorradsaison

Mannheim/Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis – Das schöne Wetter erweckt

Frühlingsgefühle bei den Bikern im Südwesten und zahlreiche Motorradfahrer

stehen in den Startlöchern. Damit die ersten Ausfahrten des Jahres ohne Stürze

und Blessuren über die Bühne gehen, führt die Verkehrspolizei der

Polizeipräsidiums Mannheim am kommenden Wochenende Schwerpunktkontrollen an

gefährlichen und bei Bikern beliebten Strecken durch. Hauptaugenmerk liegt dabei

auf der Bekämpfung der Hauptunfallursache „nichtangepasste Geschwindigkeit“

sowie auf der Überprüfung des technischen Zustands der Motorräder.

In vergnügungsarmen Zeiten wie diesen freuen sich viele Motorradfahrer auf den

Start der Saison. Die Fahrt auf dem Zweirad verheißt Freiheit von den

Einschränkungen der Corona-Krise. Wenn die Biker alleine mit ihrer Maschine

unterwegs sind oder eine Sozia dabeihaben und nicht in Gruppen fahren, ist das

in Ordnung. Der traditionelle Halt, z.B. an Bikertreffs, um sich mit

Motorradfreunden auszutauschen, ist jedoch wegen der Ansteckungsgefahr tabu.

Das Polizeipräsidium Mannheim ist für viele beliebte Kurvenstrecken im vorderen

Odenwald und im Rhein-Neckar-Kreis zuständig und verweist auf ein erhöhtes

Unfallrisiko zum Saisonbeginn, wenn die Biker noch ungeübt sind und auch die

Autofahrer sich erst wieder an die Motorräder gewöhnen müssen. Zudem seien die

Straßen aufgrund der aktuellen Lage derzeit weniger voll. Dies könne manche dazu

verleiten, die eigenen Fähigkeiten zu überschätzen.

Die Zahl der Motorradunfälle ging im Jahr 2020 um rund 14 Prozent auf 500

zurück. Dabei wurden vier Personen getötet, 97 schwerverletzt und 275

Motorradfahrer leicht verletzt. Neben der Unfallursache „nichtangepasste

Geschwindigkeit“ (74 Unfälle) waren ungenügender Sicherheitsabstand (59) und

überholen trotz unklarer Verkehrslage (48) wie weiteren Ursachen für Unfälle.

Die Erfahrungen der vergangenen Jahre zeigten, dass schon die Präsenz der

Polizei während der Kontrollen eine deutlich defensivere Fahrweise bewirkt.

Hauptgefahrenquellen sind vom Frost aufgerissene Schlaglöcher, rutschige

Fahrbahnen in schattigen Kurven und landwirtschaftliche Fahrzeuge, die aus Wald-

und Feldwegen unvermittelt auf die Straße einbiegen. Zudem müssten sich die

Fahrer nach monatelanger Pause auf die neue Situation einstellen und die Routine

mit der Maschine üben. „Das langsame Herantasten an die Geschwindigkeit und die

Schräglage sind gerade am Anfang für den besonnenen Biker unerlässlich“, rät die

Polizei.

Auch der technische Zustand des Motorrades nach dem Winterschlaf gehöre

überprüft: Reifenprofil und -druck sowie Öl und Bremsflüssigkeit. Das

Sicherheitsforum „Gib acht im Verkehr“ betont: „Mit einem Fahrtraining zum

Saisonstart und dem technischen Check des Fahrzeugs sind nicht nur Anfänger gut

gerüstet.“

Mannheim-Lindenhof: Unbekannter verursacht Verkehrsunfall und flüchtet – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Lindenhof – Der Fahrer eines bislang unbekannten Fahrzeuges

beschädigte in der Zeit zwischen Mittwochabend 20:30 Uhr und

Donnerstagnachmittag 16:00 Uhr einen Audi A 5, der in der Paul-Wittsack-Straße

am Fahrbahnrand in Höhe des Anwesens Hausnummer 9 geparkt war. Der Unbekannte

entfernte sich anschließend vom Unfallort ohne seiner Pflicht, den Unfall

anzuzeigen, nachzukommen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 3000,- Euro.

Das Polizeirevier Neckarau hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen,

die sachdienliche Hinweise zu dem unbekannten Unfallverursacher bzw. dem

Unfallhergang geben können, sich unter Telefon 0621/83397-0, zu melden.

Mannheim-Lindenhof: Transporterfahrer flüchtet nach Unfall – Zeugen gesucht!

Mannheim – Am Mittwoch gegen 16:40 Uhr touchierte ein Transporterfahrer

das Heck eines Toyotas, als sich beide Fahrzeuge an einer Engstelle in der

Rheinaustraße entgegneten. Die Fahrerin des Toyotas hatte an der Engstelle

angehalten, um den Transporterfahrer passieren zu lassen. Nach dem Zusammenstoß

flüchtete der Fahrer des Transporters unerkannt. Die Frau versuchte noch zu

wenden und die Verfolgung aufzunehmen, was ihr jedoch nicht gelang. Der weiße

Transporter war mit zwei Männern besetzt, wobei der Fahrer eine Kurzhaarfrisur

trug. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf den

Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer

0621/83397-0 beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau oder jeder anderen

Polizeidienststelle zu melden.

Mannheim/Rhein-Neckar-Kreis/Südhessen: Einbrüche in Baustellen und Firmen; nahezu 700.000.- Euro Schaden; acht Tatverdächtige wegen des Verdachts des schweren Bandendiebstahls in Untersuchungshaft

Mannheim/Rhein-Neckar-Kreis/Südhessen – Gemeinsame Pressemitteilung der

Staatsanwaltschaft Mannheim und des Polizeipräsidiums Mannheim:

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurden Haftbefehle gegen insgesamt

acht Tatverdächtige, sieben Männer und eine Frau, im Alter von 19-36 Jahren

erlassen.

Sie stehen im dringenden Verdacht, in bislang 50 ermittelten Fällen in

wechselnder Besetzung in Baustellen oder Firmen in Mannheim (16 Fälle), im

Rhein-Neckar-Kreis (24) -darunter Ketsch (6), Brühl (3), Ladenburg (3) Weinheim

(3), Meckesheim (1) und Eschelbronn (2)-, sowie in südhessischen Gemeinden (6)

eingebrochen zu sein und Baumaschinen und Werkzeuge im Gesamtwert von nahezu

700.000.- Euro gestohlen zu haben. Darunter waren Groß- und Kleingeräte, u.a.

Rüttelplatten, Stampfer, eine Vielzahl von Sägen, Schleif- und Schneidegeräten,

Bohrmaschinen sowie auch mehrere hochwertige Motorräder und ein hochwertiges

Auto.

Während sieben der acht Tatverdächtigen im Laufe des Ermittlungszeitraums

sukzessive festgenommen wurden, klickten beim letzten Tatverdächtigen

schließlich Mitte April in der Wohnung einer Angehörigen in Mannheim die

Handschellen.

Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg ermittelt seit Mai 2020 gegen die

deutsche Bande, die ihre Beute nach derzeitigen Erkenntnissen an bislang 15

ermittelte Abnehmer/Hehler in Mannheim und im südlichen Rhein-Neckar-Kreis

weiterveräußerte. Bei Durchsuchungen von Baustellen und Wohnanwesen der

verdächtigen Hehler Mitte April 2021 mit insgesamt 60 eingesetzten Beamten wurde

eine Vielzahl der gestohlenen Baumaschinen beschlagnahmt, die mit einem Lkw zu

weiteren Ermittlungen abtransportiert wurden. Auch gegen die verdächtigen Hehler

wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Ob die Bande für weitere, ähnlich gelagerte Fälle verantwortlich zeichnet, ist

Gegenstand weiterer Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und der

Kriminalpolizeidirektion Heidelberg.