Neckargemünd: Schwer verletzte Person aufgefunden; Verkehrsunfallgeschehen nicht ausgeschlossen; Zeugen gesucht

Neckargemünd – Am Freitagmorgen, gegen 5.40 Uhr, wurde das Polizeirevier

Neckargemünd über eine Person in der Neckarstraße informiert, die sich offenbar

in einem orientierungslosen Zustand befand.

Der Mann wurde in Höhe des Anwesens 22 mitten auf der Straße angetroffen. Er

wies Verletzungen am Körper auf, darunter auch eine klaffende Kopfplatzwunde.

Der Mann, wie mittlerweile in Erfahrung gebracht worden war, ein 35-Jähriger

Obdachloser, wurde nach seiner notärztlichen Behandlung mit einem Rettungswagen

in eine Klinik gebracht. Dort wurde er wegen einer akuten Unterkühlung und

erheblicher Drogenbeeinflussung stationär aufgenommen. Aller Wahrscheinlichkeit

nach hatte der Mann die Nacht unter freiem Himmel verbracht.

Aufgrund des diagnostizierten Verletzungsmusters dürfte er gestürzt sein.

Allerdings ist auch ein Unfallgeschehen mit einem Fahrzeug nicht ausgeschlossen.

Deshalb werden Zeugen, die wissen, wo sich der Mann, in der Nacht von Donnerstag

auf Freitag aufhielt, gebeten, sich zu melden. Er trug bei Antreffen eine kurze,

dunkle Hose, einen hellblauen Kapuzenpulli, schwarze Sneakers und einen dunklen

Rucksack.

Hinweise bitte unter Tel.: 06223/9254-0 an das Neckargemünder Polizeirevier.

Leimen: Unfallflucht; Paketfahrer Verursacher?; Zeugen gesucht

Leimen – Am Donnerstagvormittag ereignete sich in der Königsberger Straße

ein Verkehrsunfall, bei dem ein bislang unbekannter Autofahrer gegen 10.20 Uhr,

einen Opel beim Rangieren beschädigte, der vor dem Anwesen Nr. 38 B geparkt war.

Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf über 2.000.- Euro.

Wie die bisherigen Ermittlungen ergaben, könnte ein Paketbote, der mit einem

weißen Transporter unterwegs war, der Verursacher sein. Nach Beobachtung eines

Zeugen war der Mann aus seinem Fahrzeug ausgestiegen und hatte sich den Schaden

am Opel angesehen, war aber dann dennoch weitergefahren. Der Unbekannte hatte

offenbar ein Paket in die angrenzende Dresdner Straße ausgeliefert.

Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall und dem unbekannten Fahrer des weißen

Transporters geben können, insbesondere Anwohner, die am späten

Donnerstagvormittag ein Paket von einem Paketdienst entgegennahmen, werden

gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/5709-0 in Verbindung

zu setzen.

Sinsheim: Unfall im Einmündungsbereich, eine Verletzte; 10.000.- Euro Schaden; beide Fahrzeuge abgeschleppt

Sinsheim – Am Donnerstagvormittag ereignete sich an der Einmündung von der

B 292 auf die B 39 (Hauptstraße) ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person

verletzt wurde und ein Sachschaden von rund 10.0000.- Euro entstand.

Eine 69-jährige Mercedes-Fahrerin wollte kurz vor 11 Uhr nach links in Richtung

Hoffenheim abbiegen, als sie eine 61-jährige Fiat-Fahrerin übersah, die

stadteinwärts fuhr. Durch den Zusammenstoß wurde die 61-jährige leicht verletzt

und beide Fahrzeuge total beschädigt. Sie wurden abgeschleppt.

Hockenheim, BAB6: Lastwagenfahrerin fährt in Baustellenabsperrung – A6 zeitweise vollgesperrt

Hockenheim, BAB6 – Vermutlich nicht angepasste Geschwindigkeit und

Unachtsamkeit waren die Ursache eines Verkehrsunfalls in der Nacht von

Donnerstag auf Freitag auf der BAB6 in Fahrtrichtung Heilbronn. Gegen 02:00 Uhr

befuhr eine 47-jährige Lastzugfahrerin die BAB6 auf der rechten Fahrspur und

bemerkte eine kurz vor der Tank- und Rastanlage Hockenheim-West eingerichtete

Nachtbaustelle zu spät. Trotz sofort eingeleiteter Gefahrenbremsung konnte die

47-Jährige einen Zusammenstoß mit einer Absperrwand nicht mehr rechtzeitig

verhindern. Die Fahrerin blieb bei dem Aufprall glücklicherweise unverletzt. Die

Ladung wurde nach derzeitigem Kenntnisstand ebenfalls nicht beschädigt. Da sich

über alle drei Fahrstreifen hinweg ein Trümmerfeld erstreckte, kam es kurzzeitig

zu einem Rückstau von rund 1km. Durch die Aufräumarbeiten musste die Fahrbahn

für rund 1,5 Stunden vollgesperrt werden, weshalb der fließende Verkehr über die

Ausfahrt Hockenheim-West abgeleitet wurde. Da zudem Betriebsstoffe ausgelaufen

waren, wurde die Feuerwehr-Hockenheim verständigt, die mit fünf Fahrzeugen

ebenfalls im Einsatz war. Gegen 05:35 Uhr waren die Aufräumarbeiten

abgeschlossen und die Fahrbahn wieder freigegeben. Insgesamt entstand ein

Gesamtsachschaden in Höhe von rund 80.000 Euro. Die Autobahnpolizei Walldorf hat

die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Hockenheim, Rhein-Neckar-Kreis: 24-Jähriger unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein unterwegs

Hockenheim, Rhein-Neckar-Kreis – Ein 24-Jähriger war am Donnerstag nicht

nur ohne Führerschein unterwegs, sondern stand währenddessen vermutlich auch

unter dem Einfluss von Drogen. Gegen 17:45 Uhr verständigte der Inhaber einer

Autovermietungsfirma in der Gleisstraße die Beamten des Polizeireviers

Hockenheim, nachdem er den 24-Jährigen in einem seiner Mietautos fahrend

feststellte. Das Problem an der Sache: Der Mann soll aktuell keinen Führerschein

haben! Eine Überprüfung der Polizisten vor Ort bestätigte schließlich die

Vermutung des Firmeninhabers. Im Gespräch mit dem jungen Mann ergab sich zudem

der Verdacht, dass dieser auch unter dem Einfluss berauschender Mittel stand.

Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Kokain. Der

24-Jährige musste die Beamten daraufhin auf das Polizeirevier begleiten, wo er

freiwillig eine Blutprobe abgab. Das Ergebnis der Untersuchung steht derzeit

noch aus. Nachdem die polizeilichen Maßnahmen beendet waren, durfte der junge

Mann seinen Nachhauseweg zu Fuß antreten. Wie der 24-Jährige überhaupt an den

Autoschlüssel gekommen ist, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Den

24-Jährigen erwarten nun Strafanzeigen wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und

Fahren unter Einwirkung berauschender Mittel.

Leimen, Rhein-Neckar-Kreis: 65-jährige Frau wird Opfer eines angeblichen Microsoft-Mitarbeiters

Leimen, Rhein-Neckar-Kreis – Eine 65-jährige Frau wurde am Dienstag Opfer

eines angeblichen Microsoft-Mitarbeiters. Die Frau erhielt gegen 11:00 Uhr den

Anruf eines unbekannten Mannes der vorgab vom Support-Team zu sein und dass auf

dem PC der Frau ein Hacker- bzw. Virenangriff festgestellt worden wäre. Er

überredete die Frau, ihm Fernzugriff zu ihrem PC zu gewähren und sich

anschließend in ihr Onlinebanking-Konto einzuloggen. Hierdurch konnte der

Betrüger einen sechsstelligen Geldbetrag auf ein anderes Bankkonto

transferieren, was die 65-Jährige erst später bemerkte.

Bitte beachten Sie folgende Warnhinweise:

Die Firma Microsoft führt solche Anrufe nicht durch (Hinweise

hierzu auch auf der Microsoft-Homepage)

Nicht auf Anrufe von angeblichen Microsoft-Mitarbeitern eingehen und sofort auflegen.

und sofort auflegen.

und sofort auflegen. Auf keinen Fall persönliche Daten, Bankkonto- oder

Kreditkartendaten oder Zahlungsdaten wie PINs oder TANs an

Unbekannte oder Dritte herausgeben

Keine Software installieren oder installieren lassen.

Wenn Sie bereits Opfer einer solchen Straftat wurden, dann beachten Sie bitte

folgende Hinweise:

Rechner sofort vom Internet trennen und runterfahren.

Über einen anderen nicht infizierten Rechner unverzüglich

betroffene Passwörter ändern.

Kontakt zu den Zahlungsdiensten und Unternehmen aufnehmen, deren Zugangsdaten in den Besitz der Täter gelangt sind

Zugangsdaten in den Besitz der Täter gelangt sind

Vom Geldinstitut beraten lassen, ob bereits getätigte Zahlungen zurückgeholt werden können

zurückgeholt werden können

Anzeige bei der Polizei erstatten!

Schriesheim: Raubüberfall auf EDEKA-Markt; Fahndung bislang ohne Ergebnis; Zeugen dringend gesucht; Pressemitteilung Nr. 3

Schriesheim – Die Fahndung nach dem unbekannten Täter, der am

Donnerstagnachmittag gegen 15.45 Uhr den EDEKA-Markt in der Bismarckstraße

überfiel, verlief bislang ohne Ergebnis.

Der Täter hatte einen Angestellten mit einem Messer bedroht und war mit mehreren

hundert Euro Beute geflüchtet. Er wird wie folgt beschreiben: ca. 25-30 Jahre,

ca. 180 cm; schlank; schwarze Sturmhaube; Jeans. Er trug eine prägnante, helle

Kapuzenjacke und sprach Deutsch mit einem osteuropäischen Akzent.

Das Küchenmesser hatte der Unbekannte am Tatort zurückgelassen. Es wurde

sichergestellt und spurentechnisch untersucht. Eine Auswertung steht noch aus.

Während des Überfalls sollen sich mehrere Kunden im Einkaufsmarkt aufgehalten

haben, darunter auch mehrere Personen, die in der Warteschlange an der Kasse

standen. Die Ermittler gehen davon aus, dass sich noch nicht alle Zeugen

gemeldet haben und erhoffen sich gerade von ihnen entscheidende Hinweise, die

zur Klärung der Tat führen können.

Diese, aber auch weitere Zeugen, die sich zum Tatzeitpunkt in unmittelbarer Nähe

des Einkaufsmarktes aufhielten und Hinweise zur Tat, dem Täter und/oder dessen

Fluchtrichtung geben können, aber auch Personen, die etwas über die Herkunft des

Küchenmessers wissen, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst, Tel.:

0621/174-4444 zu melden.

Epfenbach / Rhein-Neckar-Kreis: Totalschaden an geparktem Auto verursacht und geflüchtet – Zeugen gesucht!

Epfenbach – Im Zeitraum von Dienstag gegen 21:00 Uhr bis Mittwoch gegen

08:00 Uhr kollidierte „Am Zuckerbaum“ ein bislang unbekannter Unfallverursacher

mit einem am Straßenrand geparkten Peugeot, verursachte einen Totalschaden und

flüchtete. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen handelt es sich um ein rotes

Verursacherfahrzeug. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf

den Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer

0621/174-4163 beim Verkehrsdienst Heidelberg oder jeder anderen

Polizeidienststelle zu melden.

Gaiberg / Rhein-Neckar-Kreis: Gartenhecke fängt Feuer und löst Feuerwehreinsatz aus

Gaiberg / Rhein-Neckar-Kreis – Funkenflug war vermutlich die Ursache für

die Entstehung eines Brandes am Donnerstag gegen 13.15 Uhr auf einem Anwesen in

der Hermann-Löns-Straße. Bei Schweißarbeiten auf der Terrasse flogen Funken auf

eine nahegelegene Hecke. Diese geriet hierdurch in Brand. Noch vor dem

Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehren aus Gaiberg und Bammental war das Feuer

weitestgehend gelöscht. Auf die Hauswand des Wohngebäudes war das Feuer nicht

übergegangen. Die Außenfassade geriet jedoch in Mitleidenschaft – sie wurde

stark durch Ruß geschwärzt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 10.000 Euro

geschätzt

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Auffahrunfall nach Unachtsamkeit – eine Person leicht verletzt – 6.000 EUR Sachschaden

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Donnerstag

gegen 11:40 Uhr auf der K4229 in Fahrtrichtung Weinheim kurz vor der Einmündung

nach Sulzbach-West. Ein 27-Jähriger Mazda-Fahrer übersah eine liegengebliebene

und deshalb rechts am Fahrbahnrand stehende 22-Jährige Nissan-Fahrerin, konnte

nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr ihr in Folge dessen auf. Die 22-Jährige

wurde bei dem Aufprall leicht verletzt, beide Autos waren nicht mehr fahrbereit

und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden liegt bei rund 6.000 EUR. Der

Verkehr auf der K4229 wurde während der Unfallaufnahme geregelt. Im Zuge der

Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass die 22-Jährige keine Fahrerlaubnis

besitzt. Sie erhält eine Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Hockenheim/BAB 6: Schwerpunktkontrollen zur Bekämpfung der Hauptunfallursache Alkohol und Drogen im Straßenverkehr

Hockenheim/BAB 6 – Unter Federführung der Autobahnpolizei Walldorf führte

das Polizeipräsidium Mannheim am Donnerstag, 06.05.2021, zwischen 09.30 Uhr und

15.00 Uhr in Zusammenarbeit mit dem Kompetenzteam „Drogen im Straßenverkehr“ auf

der Tank- und Rastanlage „Hockenheimring“ eine Schwerpunktkontrollaktion mit der

Zielrichtung Bekämpfung der Hauptunfallursache Drogen und Alkohol im

Straßenverkehr durch.

Zur Bekämpfung des Fahrens unter Drogeneinfluss und zur Aufhellung des

offensichtlich bestehenden Dunkelfeldes wurden bei der Kontrolle insgesamt 39

Fahrzeuge und 49 Personen kontrolliert.

Insgesamt wurden 6 Fahrer, die unter Drogeneinfluss am Straßenverkehr

teilnahmen, festgestellt. Ihnen wurden an der Kontrollstelle durch einen Arzt

Blutproben entnommen. Gegen acht Tatverdächtige wurden Strafverfahren wegen

Drogenbesitzes eingeleitet.

An der Kontrollstelle waren insgesamt 6 Beamte der Autobahnpolizei Walldorf, 8

Beamte der Verkehrsdienste Mannheim und Heidelberg, 2 Beamte der Autobahnpolizei

Mannheim sowie 9 Beamte der Polizeireviere als Schulungsteilnehmer sowie das

Kompetenzteam des Polizeipräsidiums Mannheim eingesetzt.

Weitere Ergebnisse:

1 x Verstoß gegen das Waffengesetz

1 x Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz

Sicherstellung geringer Mengen an Haschisch

Die intensive Fortbildung aller Verkehrspolizisten und immer mehr Beamten/-innen

der Streifendienste der Polizeireviere, die Zentralisierung der

Qualitätskontrolle sowie die Übernahme der Fachaufsicht durch eine

Expertengruppe „Drogen im Straßenverkehr“ hat in den letzten Jahren zu einer

deutlichen Qualitätssteigerung und Intensivierung bei der Bekämpfung der

Hauptunfallursache Drogen im Straßenverkehr geführt. Verkehrsteilnehmer, die

sich unter Drogeneinfluss ans Steuer setzen, müssen künftig zu jeder Zeit an

jeder beliebigen Stelle damit rechnen, in eine Drogenkontrolle zu geraten. Die

Schulungen und Kontrollen werden intensiv fortgesetzt.

Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis: Vorfahrt missachtet und Unfall verursacht – sehr hoher Sachschaden

Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Donnerstag

gegen 19 Uhr an der Kreuzung Seestraße / Hildastraße. Ein 55-Jähriger

Mercedes-Fahrer war auf der Hildastraße in Fahrtrichtung Seestraße unterwegs. An

der Kreuzung zur Seestraße übersah er eine 71-Jähriger Mercedes-Fahrerin, welche

von rechts gefahren kam und missachtete ihre Vorfahrt. Beide Autos kollidierten

miteinander, waren anschließend nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt

werden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, der Sachschaden beträgt rund

25.000EUR.

Hockenheim/BAB 6: Sattelzug fährt in Sperrwand – Fahrbahn wieder frei, Pressemitteilung Nr. 2

Mannheim – Wie bereits berichtet fuhr am Freitagmorgen, gegen 02.00 Uhr,

ein Sattelzug von der BAB 61 auf die BAB 6 in Fahrtrichtung Heilbronn. Nach

derzeitigem Ermittlungsstand übersah die 47-jährige Lenkerin des Sattelzuges

infolge Unachtsamkeit eine wegen einer Nachtbaustelle in Höhe der Rastanlage

Hockenheim-West aufgestellte Sperrwand und kollidierte mit dieser. Verletzte

waren nicht zu verzeichnen. Durch die Kollision blockierte der nicht mehr

fahrbereite Sattelzug den rechten und mittleren Fahrstreifen. Für die Dauer der

Unfallaufnahme, Reinigungs- und Bergungsarbeiten musste die

Fahrtrichtungsfahrbahn in Richtung Heilbronn voll gesperrt werden. Der

nachfolgende Verkehr konnte über die Rastanlage Hockenheim-West umgeleitet

werden. Dennoch kam es zu Verkehrsbehinderungen und einer Staubildung bis zu

einer Länge von 1 Kilometer. Während der Schaden am Sattelzug mit ca. 60 000,-

Euro beziffert wird, beläuft sich der Schaden an der Sperrwand auf ca. 20 000,-

Euro. Nach Beendigung der Aufräumarbeiten konnte die BAB 6 kurz vor 06.00 Uhr

wieder vollständig für den Verkehr freigegeben werden.

