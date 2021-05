Heidelberg-Neuenheim: Fahrzeug aus bislang unbekannter Ursache in Brand geraten

Heidelberg – Am Freitag gegen 14:40 Uhr geriet auf einem Parkplatz im

Mittleren Klosterweg der Motorraum eines Volvos aus bislang noch ungeklärter

Ursache in Brand. Der Feuerwehr Heidelberg gelang es, das Feuer schnell unter

Kontrolle zu bringen. Der Brandermittler des Polizeireviers Heidelberg-Nord

nimmt sich den Ermittlungen zur Brandursache an.

Heidelberg-Ziegelhausen: versuchter Wohnungseinbruch – Zeugen gesucht!

Heidelberg-Ziegelhausen – Einem bislang unbekannten Täter ist es in der

Nacht von Dienstag auf Mittwoch glücklicherweise nicht gelungen in ein

Reihenhaus In der Neckarhelle einzubrechen. Vermutlich über die Straße „Neuer

Weg“ gelangte der Unbekannte an die Rückseite des Wohnhauses und versuchte sich

über die Terrassentür gewaltsam Zutritt zu verschaffen. Warum der Einbrecher von

seinem Vorhaben abließ, ist bislang nicht bekannt. An der Terrassentür entstand

Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

Zeugen, die verdächtige Personen gesehen haben oder sonstige sachdienliche

Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Heidelberg-Nord

unter der Tel.:06221 4569 – 0 zu melden.

Heidelberg-Bergheim: 54-jähriger Mann betrunken mit eScooter unterwegs

Heidelberg-Bergheim – Am frühen Freitagmorgen war ein 54-jähriger Mann

unter Alkoholeinfluss mit einem eScooter im Stadtteil Bergheim unterwegs. Er

fiel einer Polizeistreife kurz vor zwei Uhr wegen seiner unsicheren Fahrweise in

Schlangenlinien auf, als er mit einem eScooter im Czernyring in Richtung

Bergheimer Straße unterwegs war. Er wurde kurz vor der Einmündung in die

Bergheimer Straße gestoppt und kontrolliert. Dabei bemerkten die Beamten

Alkoholgeruch in dessen Atem, zudem schwankte er leicht beim Gehen und Stehen.

Ein Alkoholtest ergab einen Wert von rund 1,3 Promille. Ihm wurde anschließend

eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr

ermittelt. Sein Führerschein wurde zu den Akten genommen.

Heidelberg: Verkehrsunfall mit erheblichen Verkehrsbehinderungen; Pressemitteilung Nr. 1

Heidelberg – Auf der Speyerer Straße ereignete sich gegen 13.10 Uhr ein

Verkehrsunfall, durch den der Verkehr aus und in Richtung Innenstadt teilweise

zum Erliegen. Über den Unfallhergang und Verletzte liegen noch keine

Erkenntnisse vor.

Heidelberg-Bahnstadt: Diebstahl in Baumarkt – Zeugen gesucht

Heidelberg-Bahnstadt – Zwei Männer im Alter von 26 und 37 Jahren

entwendeten am Donnerstagabend in einem Baumarkt im Stadtteil Bahnstadt

Bauartikel im Wert von rund 600 Euro. Die Männer suchten gegen 20 Uhr den

Drive-in-Bereich des Marktes in der Eppelheimer Straße auf. Hier entnahmen sie

verschiedene Artikel aus den Regalen und verbargen sie in der Reserveradmulde im

Kofferraum ihres Fahrzeugs. Anschließend wollten sie den Kassenbereich passieren

ohne zu bezahlen. Daran wurden sie jedoch vom Ladendetektiv gehindert, der das

Tun der beiden Männer zuvor beobachtet hatte und anschließend die Polizei

verständigte. Beim Eintreffen der Beamten durchsuchten diese die Männer und

fanden dabei ein Cuttermesser sowie mehrere Stichsägeblätter in der Arbeitshose

des 26-Jährigen. Gegen beide wird nun wegen Diebstahls, gegen den 26-jährigen

Mann wegen Diebstahls im besonders schweren Fall.

Heidelberg-Pfaffengrund: Auto und Radfahrerin kollidieren – eine leicht verletzte Person

Heidelberg-Pfaffengrund – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Donnerstag

gegen 10 Uhr in der Straße „Im Buschgewann“ an der Kreuzung zur Marktstraße.

Eine 50-Jährige Mercedes-Fahrerin war auf der Straße „Im Buschgewann“ unterwegs,

als sie beim links abbiegen auf den Parkplatz einer Apotheke eine 59-Jährige

entgegenkommende Radfahrerin übersah und mit ihr kollidierte. Die Radfahrerin

wurde bei dem Unfall leicht verletzt und wurde mit einem Rettungswagen in ein

Krankenhaus gebracht.

Heidelberg-Handschuhsheim: E-Bike aus Fahrradkeller gestohlen – Polizei sucht Zeugen

Heidelberg-Handschuhsheim – Ein unbekannter Täter entwendete in der Nacht

von Mittwoch auf Donnerstag im Stadtteil Handschuhsheim aus dem Fahrradkeller

eines Mehrfamilienhauses im Stadtteil Handschuhsheim ein hochwertiges E-Bike.

Der Geschädigte stellte das E-Bike der Marke Rail 5 SX am Mittwoch, gegen 19 Uhr

verschlossen im Fahrradkeller des Anwesens in der Trübnerstraße ab. Als er am

nächsten Morgen, gegen 6 Uhr den Abstellort wieder aufsuchte, war das E-Bike

verschwunden. Auf welche Weise der Täter in den Kellerraum gelangte, ist derzeit

unklar. Der Wert des E-Bike wird mit rund 4.500 Euro beziffert.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise

zum Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Nord,

Tel.: 06221/4569-0 zu melden.