Kellerbrand in der Brucknerstraße vom 05.05.2021

Bad Kreuznach

Brandursachenermittler der Kriminalinspektion Bad Kreuznach stellten als wahrscheinlichste Brandursache einen technischen Defekt, ausgehend von einem betriebenen Ladegerät, fest. Die Geräte sind fast vollständig zerstört, was einen zweifelsfreien Nachweis unmöglich macht. Eine fahrlässige Handlung kann aus diesem Grund nicht vollständig ausgeschlossen werden. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung ergaben die Ermittlungen nicht. Der brandbetroffene Keller wurde zwischenzeitlich durch die Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach freigegeben.

Gedenkveranstaltung „Feld des Jammers“

Bad Kreuznach

Am Sonntag, den 09.05.2021, in der Zeit von 13:00 bis 18:00 Uhr, finden am Mahnmal „Feld des Jammers“, Bretzenheim, mehrere Gedenkveranstaltungen statt. Aus diesem Grunde ist es erforderlich, die B 48 zwischen der Anschlussstelle B 41 und dem Ortseingang Bretzenheim für den Verkehr zu sperren. Es stehen ausgeschilderte Umleitungsstrecken zur Verfügung. Die Polizei ist bestrebt die Beeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten.

Dreister Betrugsversuch erkannt

Donnersberg

Ein Unternehmer aus dem Kreisgebiet wurde per E-Mail durch einen angeblichen Mitarbeiter gebeten, dringend einen hohen fünfstelligen Geldbetrag auf ein ausländisches Konto zu überweisen. Tatsächlich wurde die E-Mail durch einen unbekannten Betrüger generiert. Der Unternehmer kannte die Masche und erstattete Anzeige bei der Polizei. Die Masche, auch unter dem Fachbegriff CEO Fraud bekannt, führt häufig zu höheren finanziellen Schäden. Die Täter, die in der Regel vom Ausland aus agieren, sind in aller Regel schwer zu ermitteln.

Zigarettenautomat beschädigt – Hinweise erbeten

Oberhausen bei Kirn

Vermutlich in der Nacht zum 01.05. wurde ein in der Soonwaldstraße befindlicher Zigarettenautomat durch einen Feuerwerkskörper beschädigt. Hinweisgeber mögen sich bitte mit der Polizeiinspektion Kirn in Verbindung setzen.

Auto kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach

Hargesheim

Ein 24 jähriger Mann befuhr am 06.05.21 gegen 18:32 Uhr die L236 aus Richtung Windesheim kommend in Fahrtrichtung Hargesheim. In einer Rechtskurve verlor der Autofahrer, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Er fuhr einen Abhang hinunter und überschlug sich mit seinem Auto mehrfach auf einem angrenzenden Feld. Der Fahrer konnte sich selbstständig aus seinem Pkw befreien und klagte lediglich über Nackenschmerzen. Die Polizei schätzt den Schaden auf ca. 4000EUR.

Trunkenheit im Straßenverkehr

Windesheim

Am 06.05.21 gegen 19:00 Uhr meldeten Zeugen der Polizei Bad Kreuznach, dass eine Frau in einem Einkaufsmarkt in Windesheim randaliere. Die Frau sei zuvor mit einem Auto auf den Parkplatz des Marktes gefahren und man vermute, dass sie betrunken sei. Kurz vor dem Eintreffen der Streife flüchtete die Frau in einen angrenzenden Wingert. Die Polizeibeamt*innen konnten die 60 jährige Frau jedoch antreffen. Sie stand erkennbar unter Alkoholeinfluss. Einen Atemalkoholtest verweigerte sie. Der Frau wurde eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein wurde sichergestellt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Die Frau droht eine Geldstrafe und ein mehrmonatiges Fahrverbot.