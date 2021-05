Fahrerflucht nach Unfall im Gegenverkehr

Kaiserslautern – Zu einem Unfall ist es am Donnerstag auf der Kreisstraße

zwischen dem Kaiserslauterer Ortsteil Erlenbach und Otterberg gekommen. Die

Polizei ermittelt wegen Fahrerflucht.

Ein weißer Lieferwagen streifte kurz vor 11.30 Uhr in einer Kurve einen

entgegenkommenden Pkw. Der Fahrer des Transporters, möglicherweise ein Ford,

hatte das Rechtsfahrgebot nicht eingehalten. Er fuhr zu weit links. Das Auto

wurde über die komplette Fahrerseite hinweg beschädigt. Während die Autofahrerin

anhielt, brauste der Fahrer des Lieferwagens ohne anzuhalten davon. Die Polizei

ermittelt wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle.

Zeugen, die Hinweise zu dem Lieferwagen und dessen Fahrer geben können, werden

gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei

Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Hinter Hecken versteckt

Kaiserslautern – Am Donnertag schlich in der Bremerstraße ein Mann

verdächtig um ein Mehrfamilienhaus. Immer wieder versteckte er sich hinter

Hecken oder Fahrzeugen. Zeugen alarmierten vorsorglich die Polizei. Die Beamten

suchten die Umgebung ab. Sie machten den Mann ausfindig. Wie sich herausstellte

hatte der Familienvater mit seinen Kindern Verstecken gespielt. |erf

Von Wahrsagerin erpresst

Enkenbach-Alsenborn

Fast 20.000 Euro hat eine 62-Jährige an eine Wahrsagerin verloren. Über fast ein Jahr hinweg hatte sie telefonischen Kontakt zu der Seherin, zunächst freiwillig. Dann forderte die Unbekannte immer mehr Geld für ihre Dienste. Sie drohte, sollte die 62-Jährige nicht zahlen, würde jemand aus ihrer Familie sterben. Aus Angst überwies die Frau das geforderte Geld. Insgesamt verlor die 62-Jährige fast 20.000 Euro bevor sie sich an die Polizei wandte. Die Beamten vermuten die Täterin im Ausland, möglicherweise steckt eine organisierte Gruppe dahinter. Die Ermittlungen dauern an. |erf

Tür anstoßen gilt als Unfall

Kaiserslautern – Fast täglich werden der Polizei Unfallfluchten gemeldet,

die durch sogenannte „Parkrempler“ entstehen. Wer zum Beispiel auf einem

Parkplatz beim Aussteigen aus seinem Wagen mit der Tür gegen das danebenstehende

Fahrzeug stößt und dabei Schaden anrichtet, gilt als Unfallverursacher. Er muss

den Schaden melden – andernfalls begeht er Fahrerflucht und somit eine Straftat.

Gesucht wird nach dem Verursacher, der am Montag oder Dienstag auf einem

Parkplatz am Opelkreisel auf diese Weise einen Seat Mii beschädigt hat. Die

betroffene Fahrzeughalterin entdeckte bei der Rückkehr zu ihrem Auto eine Delle

und Kratzer in der Fahrertür. Offenbar war jemand, der daneben parkte, mit

seiner Tür dagegen gestoßen. Dies muss entweder am Montag, 3. Mai oder am

Dienstag 4. Mai, jeweils zwischen 10:45 und 20:15 Uhr passiert sein. Zeugen, die

Hinweise auf den oder die Verantwortliche geben können, oder die gesehen haben,

welches Fahrzeug neben dem Seat parkte, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 0631 369-2250 bei der Polizeiinspektion 2 zu melden. |elz

Zu betrunken um Fahrzeug zu finden

Kaiserslautern – Mit einer Atemalkoholkonzentration von 2,45 Promille ist

am Donnerstag ein Lastwagenfahrer in der Hohenecker Straße aufgefallen. Ein

Zeuge meldete sich bei der Polizei, weil der Mann auf einem Parkplatz

„herumstolpere“. Der Zeuge vermutete es sei ein Lkw-Fahrer und befürchtete er

würde in diesem Zustand weiterfahren. Vor Ort konnte der Mann durch die Polizei

angetroffen werden. Er gab an auf der Suche nach seinem Lkw zu sein. Er war

offensichtlich sturzbetrunken. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. Die

Polizei stellte seinen Fahrzeugschlüssel sicher. Da der Mann nicht wegefähig

war, wurde er in Schutzgewahrsam genommen und vorsorglich in ein Krankenhaus

gebracht. |elz

53 Unfälle – Keine Verletzten

Westpfalz – Am Donnerstag verzeichnete das Polizeipräsidium Westpfalz im

gesamten Dienstgebiet 53 Verkehrsunfälle. Eine relativ durchschnittliche Anzahl

an Unfällen.

Das erfreuliche diesmal: Bei keinem Unfall kam eine Person zu Schaden. Das

Polizeipräsidium Westpfalz bedankt sich bei den Verkehrsteilnehmern für ihr

vorausschauendes und bedachtes Fahren und freut sich über jeden weiteren Tag

ohne Verletzte. |elz

Straßenraub – Polizei bittet um Hinweise

Kaiserslautern – Die Polizei sucht Zeugen, die am Donnerstagabend in der

Glaserstraße einen Raub beobachtet haben. Nach dem aktuellen Stand der

Ermittlungen traten kurz vor 19 Uhr drei Männer an eine 15-Jährige heran. Einer

der Männer schlug der Jugendlichen ins Gesicht, während ein anderer unbemerkt

den Verschluss ihre Bauchtasche öffnete. Mit der Tasche ihres Opfers rannten die

Verdächtigen davon. Sie erbeuteten unter anderem Bargeld.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise: Wer hat den

Vorfall in der Glaserstraße beobachtet? Die Glaserstraße verbindet die

Marktstraße und die Schillerstraße. Wem sind am Donnertagabend drei Männer in

der Innenstadt aufgefallen?

Von den Tätern liegt eine Beschreibung vor: Der erste Verdächtige ist etwa 18

bis 19 Jahre alt, 1,80 Meter groß und hat einen südländischen Teint. Er hat eine

dünne Statur, braune Augen und schwarze, lockige Haare. Der Mann trug eine

OP-Maske im Gesicht und war unter anderem mit einer grauen Jogginghose der Marke

Nike, einem schwarzen Pullover und einer Jacke bekleidet.

Ebenfalls etwa 18 bis 19 Jahre alt ist der zweite Täter. Er ist etwas kleiner

als der erste Verdächtige, hat auch einen südländischen Teint und schwarze,

lockige Haare. Er hatte eine OP-Maske an und trug seine Jacke offen. Unter der

schwarzen Jacke war ein gelbes T-Shirt erkennbar.

Vom dritten Verdächtigen ist bekannt, dass er etwas kleiner als die beiden

anderen ist und eine hellere Hautfarbe hat. Er trug eine schwarze Basecap der

Marke Alpha, eine dunkelblaue Jacke und hatte ebenfalls eine OP-Maske an.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer

0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf