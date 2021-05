Junge Frau in Regionalbahn betatscht

Borken (ots) – Ein Mann belästigte am Donnerstagabend 06.05.2021 eine 20-jährige Frau in einer Regionalbahn, auf der Fahrt von Marburg in Richtung Kassel. Gegen 21 Uhr setzte sich der dunkelhäutige Mann neben die 20-Jährige und verwickelte sie in ein Gespräch. Unvermittelt fasste er der Frau zwischen die Beine und an ihr Gesäß. Anschließend griff er in seine Hose und an sein Glied.

Die 20-Jährige forderte den Unbekannten auf sie in Ruhe zu lassen. Daraufhin ließ der Mann von seinen Handlungen ab und verließ den Sitzplatz. Im Bahnhof Wabern stieg die Frau aus und erstattete Anzeige bei der Polizei. Der unbekannte Täter verblieb im Zug.

Personenbeschreibung:

männliche, ca. 1,70 Meter, lockige schwarze Haare, dunkelhäutig, schlank, drei-Tage-Bart, dunkle weite Jeanshose, blaue Unterhose.

Die weiteren Ermittlungen führt die Bundespolizeiinspektion Kassel. Wer Hinweise zu dem Fall geben kann, wird gebeten, sich bei der Bundespolizei unter der Tel.-Nr. 0561816160 beziehungsweise unter www.bundespolizei.de zu melden.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Kassel

Gartenhütte abgebrannt

Felsberg (ots) – Am frühen Freitagmorgen wurde der Leitstelle Schwalm-Eder durch eine Anwohnerin eine größere Brandstelle gemeldet. Weitere Anrufe von Anwohnern folgten. Die ausgerückte Feuerwehr stellte dann einen Vollbrand einer Gartenhütte in einem dortigen Kleingarten fest. Die Feuerwehr begann sofort mit den Löscharbeiten und konnte ein Übergreifen auf die Nachbargrundstücke verhindern.

Die Gartenhütte jedoch war nicht mehr zu retten und brannte vollständig nieder. Personen wurden nicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 10.000 EUR. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Auf Grund der derzeitigen Ermittlungen kann ein technischer Defekt als Brandursache nicht ausgeschlossen werden.

Anhaltspunkte für eine Inbrandsetzung haben sich bisher nicht ergeben. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Telefonnummer 05681/774-0.

Gartenhütte aufgebrochen

Borken-Großenenglis (ots) – Mittwoch, 05.05.2021, 17:45 Uhr – In den letzten Tagen brachen unbekannte Täter in der Friedlandstraße in eine Gartenlaube ein. Die Täter verursachten Sachschaden, es wurde nichts entwendet. Die Täter brachen gewaltsam die Tür der Gartenlaube auf und betraten diese. Sie durchsuchten erfolglos sämtliche Schränke nach Wertgegenständen.

Die Täter flüchteten ohne Beute in unbekannte Richtung. Die Höhe des Sachschadens steht zur Zeit nicht fest. Hinweise bitte an die Polizeistation Homberg/Efze unter Telefonnummer 05681/774-0

