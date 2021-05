Anwohner verjagt Gaststätten-Einbrecher

Kassel-Nord (ots) – Ein Anwohner hat in der Nacht zum Freitag 07.05.2021 in der Nordstadt einen Einbrecher verjagt. Der Zeuge war gegen 4:20 Uhr in der Nacht durch einen Knall wach geworden und hatte dann beobachtet, wie ein Unbekannter versuchte, die Scheibe der Tür einer Gaststätte im Westring/Ecke Gottschalkstraße mit einem Stein einzuschlagen.

Als der Zeuge den Täter anschrie, ergriff dieser sofort die Flucht in Richtung Uni / Moritzstraße. Wie sich herausstellte, hatte der Unbekannte mit einem Stein bereits eine Scheibe der doppelverglasten Tür eingeschlagen, war dann jedoch ertappt worden und geflüchtet. Der Sachschaden wird auf ca. 1.500 Euro geschätzt. Die sofort eingeleitete Fahndung nach dem flüchtigen Einbrecher blieb leider erfolglos.

Es soll sich um einen ca. 180-190 cm großen Mann mit schlanker Gestalt gehandelt haben, der einen längeren olivgrünen Parka trug und eine Kapuze tief ins Gesicht gezogen hatte.

Die weiteren Ermittlungen zu dem Einbruchsversuch werden beim Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die Hinweise auf den flüchtigen Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 – 9100 bei der Kasseler Polizei.

Zwei Männer überfallen Gewerbebetrieb – Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung

Kassel (ots) – Am Freitagnachmittag 07.05.2021 gg. 16:05 Uhr, wurde ein Gewerbebetrieb in der Leipziger Strasse in Kassel, im Bereich “Platz der deutschen Einheit”, von zwei dunkelhäutigen Männern überfallen. Laut ersten Ermittlungen erbeuteten die Täter Bargeld im vierstelligen Bereich. Nach der Tat flüchteten die Männer in Richtung der Unterführung am Platz der deutschen Einheit.

Aktuell fahndet die Kasseler Polizei intensiv nach den Tätern. Neben den eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung, die zur Ergreifung der Täter führen könnten.

Täterbeschreibung:

Täter 1: männlich, dunkle Hautfarbe, ca. 170-175 cm, ca. 20-40 Jahre, sehr schlank, trug eine Mund-Nase-Bedeckung. Bekleidet war er mit schwarzer Lederjacke mit Brustreißverschlüssen, schwarzem Kapuzenpullover, schwarzer Wollmütze, blauer Hose, schwarzen Schuhe mit weißer Sohle. Der Täter soll laut ersten Erkenntnissen mit einer größeren Schußwaffe bewaffnet gewesen sein.

Täter 2: männlich, dunkle Hautfarbe, ca. 170-175 cm, ca. 30-45 Jahre, sehr schlank, trug eine Mund-Nase-Bedeckung. Er war bekleidet mit blauer Regenjacke, schwarzem Cappy, schwarzer Hose, schwarzen Schuhe, schwarze Handschuhe.

Bei Antreffen solcher Person wird darauf hingewiesen, nicht an die Personen heranzutreten sondern unverzüglich die Polizei zu verständigen. Die weiteren Ermittlungen zu dem Überfall werden durch die Kriminalpolizei in Kassel geführt. Wer Hinweise zu den beiden Tätern geben kann wird gebeten, sich bei der Kasseler Polizei unter Tel. 0561/910-0 zu melden.

Unfallflucht von Ende April – Autofahrer gesucht, der Junge auf Skateboard zu Fall brachte

Kassel-Wehlheiden (ots) – Zeugen einer noch ungeklärten Unfallflucht vom 24. April in Kassel suchen die Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei. An dem Samstag hatte ein bislang unbekannter Autofahrer an der Kreuzung Sternbergstraße/Schönfelder Straße einen 8-Jährigen auf einem Skateboard zu Fall gebracht und verletzt. Der Verursacher war anschließend von der Unfallstelle geflüchtet, ohne sich um das leicht verletzte Kind zu kümmern.

Die Ermittler sind in diesem Fall Hinweisen nachgegangen, die jedoch nicht zur Aufklärung des Falles führten. Deshalb wenden sie sich nun an die Öffentlichkeit und bitten um Hinweise.

Der Unfall hatte sich an dem Samstag gegen 10:30 Uhr ereignet. Der 8-Jährige hatte gemeinsam mit einem Freund auf Skateboards von der Sternbergstraße kommend die Straße in Richtung Heinrich-Heine-Straße an der grünen Fußgängerampel überquert, wobei ihm ein in Richtung Ludwig-Mond-Straße fahrendes Auto vermutlich mit dem Reifen gegen das Skateboard fuhr. Das Skateboard ging dabei zu Bruch, der Junge stürzte und verletzte sich am Knie. Der Autofahrer fuhr weiter. Um was für ein Fahrzeug es sich handelte, hatte der Achtjährige nicht beobachtet.

Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall oder auf den unbekannten Autofahrer geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 – 9100 bei der Kasseler Polizei.

Nordhessische Polizei beteiligte sich an bundesweitem Aktionstag “sicher.mobil.leben – Radfahrende im Blick”

Kassel (ots) – Am Mittwoch 05.05.2021 fand der bundesweite Aktionstag “sicher.mobil.leben” statt, an dem sich auch die nordhessische Polizei beteiligte. Im Mittelpunkt stand die Sicherheit des Radverkehrs. Bei den Kontrollen wurde ein ganzheitlicher Ansatz verfolgt und alle Verkehrsteilnehmer miteinbezogen, deren Fehlverhalten zu Unfällen mit Beteiligung von Radfahrenden beitragen könnte. In Nordhessen ereigneten sich beispielsweise im vergangenen Jahr 557 solcher Unfälle, bei denen 427 Menschen leicht oder schwer verletzt wurden. Ein Pedelec-Fahrer kam bei einem Unfall ums Leben.

In Nordhessen kontrollierte die Polizei am Mittwoch im Rahmen des Aktionstages 443 verschiedene Fahrzeuge, davon 303 Fahrräder und 103 Pkw. Bei den Autofahrerinnen und Autofahrern lag der Schwerpunkt auf Verkehrsverstößen wegen Parkens auf Radverkehrsflächen, die in 13 Fällen geahndet werden mussten. Zudem wurden 30 weitere Verstöße wegen Fehlverhaltens im Straßenverkehr angezeigt.

Bei Radfahrenden schritt die Polizei vor allem ein, wenn falsche Verkehrsflächen genutzt wurden oder der technische Zustand des Rads nicht einwandfrei war. 49 Räder mussten beanstandet werden, 26-mal beachteten Radfahrende nicht die vorgeschriebene Verkehrsflächennutzung. In sechs Fällen leitete die Polizei Verfahren wegen Vorfahrts- oder Rotlichtverstößen ein.

Die bundesweiten Zahlen des Aktionstages “sicher.mobil.leben – Radfahrende im Blick” finden Sie in einer Pressemitteilung auf der Internetseite des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration Baden-Württemberg: https://im.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse-und-oeffentlichkeitsarbeit/pressemitteilung/pid/bilanz-des-bundesweiten-aktionstags/

