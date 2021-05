Körperverletzung – Häusliche Gewalt

Eschwege (ots) – Am Donnerstagabend 06.05.2021 musste die Polizei zu Streitigkeiten zwischen zwei Lebenspartnern in einer Wohnung in Eschwege ausrücken. Gegen 23:45 Uhr teilte der 27-Jährige mit, dass seine Freundin ausflippen würde und ihn ins Gesicht geschlagen habe.

Vor Ort stellte sich dann heraus, dass es wohl zu gegenseitigen Beleidigungen und Handgreiflichkeiten kam, so soll der 27-Jährige seine 28-Jährige Freundin an den Haaren gezogen haben. Der 27-Jährige hatte bereits die Wohnung freiwillig verlassen.

Unfallflucht

Eine Unfallflucht ereignete sich am gestrigen Donnerstag auf dem “Platz der Normandie” in Eschwege. Zwischen 08:25 Uhr und 18:10 Uhr wurde im Tagesverlauf ein dort geparkter weißer BMW X2 im Bereich des rechten hinteren Kotflügels und Stoßfängers angefahren. Der Sachschaden wird mit ca. 1.000 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Unfall an Schlossplatzkreuzung

Um 11:52 Uhr befuhr eine 56-Jährige aus Eschwege die Straße “An den Anlagen” in Eschwege in Richtung Bahnhofstraße. An der rotzeigenden Ampel musste sie hinter einem Bus anhalten, der sich baustellenbedingt als Rechtsabbieger auf die Geradeausspur einordnen musste.

Als die Ampel dann grün für das Rechtsabbiegen zeigte, fuhr der Bus los, ebenso die dahinterstehende 56-Jährige, wohl in der falschen Annahme, dass auch der Geradeausverkehr “grün” habe. Vom Schlossplatz in Richtung Reichensächser Straße näherte sich zu dieser Zeit ein 30-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Sooden-Allendorf, der bei “grün” in den Kreuzungsbereich einfuhr, wodurch es dann zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge mit einem Sachschaden von ca. 6.000 EUR kam.

Unfall beim Ausparken

Um 17:15 Uhr fuhr gestern Nachmittag ein 18-Jähriger aus der Gemeinde Meinhard mit seinem Pkw beim Ausparken gegen einen geparkten Opel Insignia. Der Unfall ereignete sich auf dem Parkplatz “Skaterplatz” in der Straße “Vor dem Brückentor” in Eschwege. Sachschaden: ca. 1600 EUR.

Verkehrsschild beschädigt

Um 05:10 Uhr befuhr heute früh ein 56-jähriger Pkw-Fahrer aus Witzenhausen auf das Tankstellengelände in der Landstraße in Eschwege-Niederhone (Jet). Beim Verlassen des Tankstellengeländes, streifte er mit dem Auto ein dort aufgestelltes Verkehrszeichen, wodurch ein Sachschaden von ca. 250 EUR entstand.

Wildunfall

Um 21:03 Uhr befuhr gestern Abend ein 59-jähriger Pkw-Fahrer aus Waldkappel die B 27 zwischen Wichmannshausen und Hoheneiche. Dabei touchierte er mit dem Auto ein Reh, das dabei schwer verletzt wurde und am Unfallort verendete. Am Fahrzeug entstand augenscheinlich kein Sachschaden.

Polizei Witzenhausen

Versuchter Einbruch in Tankstelle

(ots) – Unbekannte Täter begaben sich bereits in der Nacht des 04.05.21 auf das Tankstellengelände in der Walburger Straße in Witzenhausen wie heute angezeigt wurde. Dort hebelte man den Schaltkasten zur Steuerung des Hochdruckreinigers auf und entwendete daraus das Münzgeld (ca. 50 Euro).

Der Versuch das Gehäuse eines Münzstaubsaugers aufzubrechen scheiterte ebenso wie das Aufhebeln einer Tür zum Tankstellengebäude.

Hinweise nimmt die Polizei in Witzenhausen unter 05542/93040 entgegen.

Polizei Hessisch Lichtenau

Unfall beim Rangieren

Um 10:02 Uhr rangierte heute Vormittag ein 37-Jähriger aus Hessisch Lichtenau mit seinem Pkw in der Heinrichstraße in Hessisch Lichtenau.

Dabei stieß er mit dem Fahrzeug gegen eine dort aufgestellte Straßenlaterne, wodurch es zu einem Schaden von ca. 1.000 EUR kam.

