Frankeneck – Zur Zeit werden in der Talstraße in Frankeneck Glasfaserkabel verlegt. Auf Nachfrage teilte die Firma INEXIO mit, dass die Baumaßnahme in Frankeneck von der B39 über den Katzenstein und die Sattelmühle bis letztendlich zum Alten Forsthaus (Esthal) reicht.

Weitere Informationen über den Breitbandausbau im Landkreis Bad Dürkheim:

https://www.kreis-bad-duerkheim.de/kv_bad_duerkheim/Landkreis/Breitbandausbau