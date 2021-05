ACHTUNG! Schockanrufe im Vogelsbergkreis – Polizei warnt vor Telefonbetrügern

Vogelsbergkreis – Seit mehreren Tagen geben sich Betrüger gegenüber Bürgerinnen und Bürgern am Telefon als gute Bekannte, Verwandte oder nahe Familienangehörige aus, die sich in einer Notsituation befinden und bitten um Bargeld. Als Gründe für den finanziellen Engpass werden kostspielige Käufe oder Notlagen, wie beispielsweise schwere oder tödliche Verkehrsunfälle, genannt. Die Lage wird immer dringlich dargestellt. Nicht selten werden die Opfer durch die Betrüger wiederholt angerufen oder gar am Telefon gehalten, bis es zu einer Übergabe von Vermögenswerten gekommen ist. Hierdurch haben die Opfer keine Möglichkeit Dritte zu kontaktieren, werden enorm unter Druck gesetzt und in den meisten Fällen zur Verschwiegenheit verpflichtet.

Es ist bei solchen Betrugsphänomenen auch nicht auszuschließen, dass die Kriminellen ihre Opfer anweisen zur Bank zu fahren, um dort Bargeldbeträge abzuheben. Manchmal rufen die Täter sogar ein Taxi für die Betroffenen, wenn diese den Weg nicht mehr zu Fuß bewältigen können. Auf diese Weise haben Telefonbetrüger in der Vergangenheit bereits Beträge im fünfstelligen Eurobereich erbeutet.

Sobald sich ein Opfer bereit erklärt zu zahlen, kündigen die Täter einen Boten an oder nennen einen gemeinsamen Treffpunkt. Dieser liegt nicht selten in der Nähe von Polizeistationen oder Amtsgerichten. Der Betrüger nennt dann ein zuvor telefonisch vereinbartes Kennwort und verschwindet anschließend mit den Wertgegenständen.

Glücklicherweise erkannten bis dato alle Angerufenen den Betrugsversuch, sodass es nicht zu Vermögensschäden kam.

In diesem Zusammenhang warnt Ihre Polizei:

Trickbetrug ist vielfältig.

mit Namen vorstellt oder als Bekannter/ Verwandter, Bankangestellter oder Polizeibeamter beziehungsweise Person der Justiz ausgibt, den Sie als solchen nicht erkennen. Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr

Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert. Rufen Sie Ihre Verwandten unter der Ihnen bekannten

Telefonnummer oder die Polizei unter der 110 an. Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an Ihnen unbekannte

Die Täter passen ihr Vorgehen an Ängste der potentiellen Opfer an, wodurch sie deren höchstpersönlichen Lebensbereich tangieren. Folgen, wie Rückzug aus der Gesellschaft und Schamgefühl bieten Trickbetrügern eine Plattform. Sprechen Sie offen über das Geschehene, jeder kann Opfer werden. Scheuen Sie sich nicht die Polizei beim Verdacht eines Betrugs zu informieren. Informationen zum Trickbetrug finden Sie auf der Internetseite www.senioren-sind-auf-zack.de

Wohnungseinbruch

Fulda – Auf bis dato noch unbekannte Art und Weise brachen Unbekannte am Donnerstag (06.05.), zwischen 9 Uhr bis 23 Uhr, in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Heinrichstraße ein. Die Täter durchsuchten die Wohnräume und entwendeten eine hohe Summe Bargeld, bevor sie in unbekannte Richtung flüchteten. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Schlitz/Fraurombach – Verkehrsunfall mit verletztem BMW-Fahrer

Am Donnerstagabend, gg. 19:20 Uhr, befuhr ein 21jähriger BMW-Fahrer aus Schlitz die Landesstraße 3176 von Fraurombach in Richtung Sandlofs. Ausgangs einer langgezogenenen Rechtskurve brach das Heck aufgrund der nicht angepassten Geschwindigkeit auf der regennassen Fahrbahn aus und das Fahrzeug kam nach rechts ab, streifte einen Baum und kam im Straßengraben zum Stillstand. Der BMW-Fahrer, der alleine im Fahrzeug war, kam glücklicherweise nur mit leichten Verletzungen davon und wurde durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden wird auf 12.000 Euro beziffert. Die Unfallstelle musste während der Unfallaufnahme und der Rettungsmaßnahmen kurzzeitig gesperrt werden. Durch die Straßenmeisterei Lauterbach wurde die verunreinigte Fahrbahn wieder gesäubert.

Verkehrsunfallflucht B27 Höhe Rückers-Süd

Am Donnerstag (06.05.) gegen 18.00 Uhr befuhr eine 56-jährige aus Fulda den Beschleunigungstreifen zur Auffahrt auf die B 27 Höhe Rückers-Süd in Fahrtrichtung Fulda. Nach dem die Autofahrerin auf die Bundestraße aufgefahren war, wurde sie von einem nachfolgen schwarzen Fahrzeug derart bedrängt, dass sie mit ihrem Range Rover nach rechts von der Fahrbahn abkam und die Leitplanke touchierte. Der andere Verkehrsteilnehmer setzte seine Fahrt unbeeindruckt fort. Der Sachschaden beträgt mindestens 8000 Euro. Die Polizei Hünfeld sucht nun Zeugen des Vorfalls und erbittet Hinweise unter Tel.: 06652/96580.

Darf’s ein bisschen mehr sein? – Schwarzfahrer rennt über Gleise

Fulda (ots) – Wenn schon auffallen, dann richtig, dachte sich gestern (5.5)

offensichtlich ein 31-Jähriger aus Alsfeld. Angefangen hatte es gegen 23 Uhr mit

einer Zugfahrt ohne Fahrkarte in der Hessischen Landesbahn von Alsfeld nach

Fulda. Hinzu kam, dass der Mann gegen die Bestimmungen des

Infektionsschutzgesetzes, die bestehende Ausgangssperre, verstoßen hatte.

Nach den polizeilichen Maßnahmen im Bundespolizeirevier Fulda querte der

31-Jährige den Gleisbereich im Bahnhof Fulda von Bahnsteig 1 zu Bahnsteig 3. Ein

weiteres Überqueren der Gleise zu Bahnsteig 6 konnten Bundespolizisten

verhindern. Alkohol war nicht im Spiel.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat gegen den Alsfelder ein Strafverfahren

wegen des Erschleichens von Leistungen eingeleitet. Zudem veranlassten die

Bundespolizisten ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen des unerlaubten

Überschreitens der Gleise sowie wegen des Verstoßes gegen das

Infektionsschutzgesetz.