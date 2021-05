„Ersthelfer“ bestehlen Unfallopfer

Wiesbaden, Adolfstraße, Donnerstag, 06.05.2021, 13:05 Uhr

(he)Gestern Mittag wurde einem gestürzten Radfahrer in der Adolfstraße von zwei

schamlosen „Ersthelfern“ die Geldbörse entwendet, wobei dem Unfallopfer ein

Schaden von mehreren Hundert Euro entstand. Weil ein Verkehrsteilnehmer um kurz

nach 13:00 Uhr unachtsam seine PKW-Tür öffnete, musste der herannahende

Radfahrer sehr stark abbremsen und kam dabei zu Fall. Zwei Männer erschienen an

der Unfallstelle und wollten scheinbar helfen. Dies taten sie auch, darüber

hinaus entwendeten sie jedoch offenbar währenddessen die Geldbörse des

gestürzten 43-Jährigen. Dies fiel jedoch erst auf, als die Polizei an der

Unfallstelle erschien und die Personalien der Unfallbeteiligten feststellte. Die

zwei Männer hatten sich zwischenzeitlich natürlich entfernt. Einer sei von

dünner Gestalt gewesen und habe braune oder graue Haare sowie eine Jacke mit

aufgesetzten Taschen in khaki-grün, in der Art einer Militärjacke getragen. Der

zweite sei etwas korpulenter bis dick und Brillenträger gewesen. Das 1.

Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen oder Zeugen,

sich unter der Rufnummer (0611) 345-2140 zu melden.

Falscher Polizeibeamter ruft an,

Wiesbaden, König-Adolf-Straße, Donnerstag, 06.05.2021, 22:40 Uhr

(he)Mit der Masche des „falschen Polizeibeamten“ versuchten Trickbetrüger

gestern Abend eine Wiesbadener Seniorin um Bargeld und Wertgegenstände zu

bringen, diese durchschaute jedoch das Vorhaben und beendete das Telefonat.

Genau richtig! Gegen 22:40 Uhr meldete sich „Kriminalpolizeibeamter Jan

Schröder“ bei der 74-Jährigen und erklärte, dass in der Holzstraße in Wiesbaden

Einbrecher festgenommen worden seien und man bei diesen die Adresse der

Angerufenen gefunden habe. Anschließend wurde nach Bargeld und Schmuck gefragt.

Nun bemerkte die Seniorin sofort was los war und beendete das Telefonat. Trotz

mehrerer Anrufversuche bissen die Betrüger bei der aufmerksamen Dame auf Granit.

Grundsätzlich gilt: Die Polizei wird niemals Wertsachen bei Ihnen abholen oder

sichern wollen! Auch keine Staatsanwaltschaft oder eine andere „Behörde“ wird

dies tun. Beenden Sie solche Gespräche immer sofort und wählen Sie den Notruf

110.

Paketauslieferer bestohlen,

Wiesbaden, Loreleiring, Donnerstag, 06.05.2021, 12:00 Uhr

(he)Gestern Mittag nutzten Diebe im Loreleiring die kurze Abwesenheit eines

Paketauslieferers und entwendeten aus dem Innenraum seines Fahrzeuges dessen

Mobiltelefon. Gegen 12:00 Uhr stellte der Fahrer sein gelbes Auslieferfahrzeug

in Höhe der Hausnummer 18 ab und lieferte Pakete aus. Als er wenige Minuten

später zurückkehrte, war das Telefon verschwunden. Hinweise auf die Diebe liegen

nicht vor. Das 5. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet

Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2540 zu melden.

Sachbeschädigung an Schulgebäude,

Wiesbaden-Igstadt, Hauptstraße, Mittwoch, 05.05.2021, 10:00 Uhr bis Donnerstag,

06.05.2021, 07:45 Uhr

(he)In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag waren Unbekannte auf dem Gelände

der Peter-Rosegger-Schule in Igstadt unterwegs und verursachten einen

Sachschaden von circa 2.000 Euro. Der oder die Täter entfernten aus dem Belag

der Außenterrasse eine Bodenplatte. Weiterhin beschädigten sie auf dem Dach

eines Nebengebäudes Dachziegeln und Teile der Blitzableiteranlage. Täterhinweise

liegen nicht vor. Das 4. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und

bittet Zeuginnen oder Zeugen, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2440 zu

melden.

Blitzermeldungen der Polizeidirektion Wiesbaden:

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur

Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der

Verkehrssicherheitsarbeit.

In der kommenden Woche finden ausschließlich unangemeldete Kontrollen statt.

Verkehrsunfälle auf der BAB 66 im Rückstau – Folgeunfälle durch Gaffer

Feuerwehr Wiesbaden

Heute Nachmittag gegen 15 Uhr kam es auf der BAB 66 Fahrtrichtung Frankfurt kurz vor der Anschlussstelle Biebrich zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten. Während der Erstmaßnahmen der Rettungskräfte kam es auch auf der Gegenspur zu einem Verkehrsunfall.

Aufgrund des täglichen Rückstaus von der Autobahnbaustelle auf der Salzbachtalbrücke kam es heute zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Kleintransportern und vier Beteiligten, von denen einer schwer verletzt wurde. Auf der linken Spur war ein Pritschen-LKW auf einen Transporter aufgefahren und hatte diesen gegen einen Klein-LKW mit Kofferaufbau gedrückt. Der Fahrer des Transporters erlitt bei dem Aufprall schwere Verletzungen und musste mit dem Verdacht auf innere Verletzungen in den Schockraum einer Wiesbadener Klinik transportiert werden. Durch die Berufsfeuerwehr Wiesbaden wurde die Einsatzstelle abgesichert. Der Verkehr konnte Richtung Frankfurt auf einer Spur an der Unfallstelle vorbeifließen. Dennoch kam es zu einem langen Rückstau.

Im Gegenverkehr kam es während der Erstmaßnahmen mehrmals zu gefährlichen Abbremsmanövern durch abgelenkte oder unaufmerksame Verkehrsteilnehmer, die leider in zwei Auffahrunfällen gipfelten, bei denen ebenfalls eine Person so schwer verletzt wurde, dass sie mit Notarztbegleitung in den Schockraum einer Wiesbadener Klinik transportiert werden musste.

Insgesamt war die Feuerwehr mit 20 Kräften und der Rettungsdienst mit 4 Rettungswagen, 1 Notarzt und der Einsatzleitung Rettungsdienst vor Ort. Die Abschlepp- und Aufräummaßnahmen durch die Polizei dauern aktuell noch an.

+++Einsatz starker Polizeikräfte in der Platter Straße+++

Wiesbaden (ots) – Ort: Wiesbaden, Platter Straße

Zeit: Donnerstag, 06.05.2021, 16:40 – 17:30 Uhr

(schü) Am späten Nachmittag des Donnerstags kam es auf Grund einer zunächst

unklaren Gefahrenlage in der Platter Straße zum Einsatz starker Kräfte der

Wiesbadener Polizei.

Gegen 16:40 Uhr wurde die Polizei über die Gefahrenlage in Kenntnis gesetzt und

brachte umgehend starke Kräfte im betreffenden Bereich zum Einsatz. Hierdurch

kam es zwischen 16:45 Uhr und 17:30 Uhr im Bereich Platter Straße / Unter den Eichen

auch zu Verkehrsbehinderungen. Der Verursacher des Polizeieinsatzes konnte durch

die Wiesbadener Polizei vor Ort festgenommen werden und verbringt die Nacht im

Polizeigewahrsam. Glücklicherweise wurde bei dem Vorfall eine 31-jährige Frau

aus Wiesbaden nur leicht verletzt.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Mann löst Polizeieinsatz aus,

Taunusstein, Hahn, 07.05.2021, 08.00 Uhr,

(pl)Am Freitagmorgen hat ein 40-jähriger Mann in einer Wohnung in Taunusstein-Hahn seine von ihm getrenntlebende Ehefrau sowie weitere anwesende Personen mit einem Messer bedroht und hierdurch einen Polizeieinsatz ausgelöst. Der Polizei wurde die Bedrohung gegen 08.00 Uhr gemeldet, woraufhin mehrere Polizeistreifen nach Taunusstein entsandt wurden. Der Mann konnte dann nur wenige Minuten später, gegen 08.20 Uhr, beim Verlassen des Wohnhauses von den bereits vor Ort befindlichen Polizeikräften widerstandlos festgenommen werden. Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt. Der 40-Jährige muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren verantworten.

Brennender Mülleimer,

Geisenheim, Mauerackerweg, 06.05.2021, 21.40 Uhr,

(pl)Am Donnerstagabend brannte im Mauerackerweg in Geisenheim ein an einer Straßenlaterne angebrachter Plastikmülleimer. Der Brand wurde gegen 21.40 Uhr bemerkt und vor dem Eintreffen der verständigten Feuerwehr bereits vom Mitteiler gelöscht. Der durch das Feuer verursachte Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Hinweise zu dem Brand nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Angebliche Polizisten vor der Haustür, Taunusstein, Bleidenstadt, Flachsbühlstraße, 06.05.2021, 20.50 Uhr,

(pl)Zwei angebliche Polizisten sind am Donnerstagabend in Taunusstein-Bleidenstadt an der Haustür einer in der Flachsbühlstraße wohnenden Frau erschienen. Die beiden Männer, welche jeweils eine Jacke und ein T-Shirt mit der Aufschrift „Polizei“ trugen, klingelten gegen 20.50 Uhr bei der Frau und gaben sich ihr gegenüber als Polizeibeamte aus, welche in einem Sachverhalt ermitteln müssten. Die Anwohnerin wurde jedoch misstrauisch und gewährte den angeblichen Polizisten keinen Zutritt zu ihrer Wohnung. Stattdessen verwies sie die beiden Männer des Hauses und setzte die Bad Schwalbacher Polizei über den Vorfall in Kenntnis. Die beiden angeblichen Polizisten sollen etwa 30 Jahre alt sowie ca. 1,80 Meter groß gewesen sein und zu der Jacke und dem T-Shirt mit der Aufschrift „Polizei“ eine dunkle Jeans getragen haben. Personen, die möglicherweise ebenfalls von den angeblichen Polizisten aufgesucht worden sind sowie Hinweisgeberinnen oder Hinweisgeber, werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 in Verbindung zu setzen.