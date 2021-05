Neustadt: Internationaler Museumstag 2021 – Online-Führung durchs Bibelmuseum mit neuer Website

Neustadt an der Weinstraße – Am Internationalen Museumstag, 16. Mai 2021, präsentiert sich das Pfälzische Erlebnis-Bibelmuseum in Neustadt an der Weinstraße erstmals im Rahmen einer Onlineführung. Möglich macht dies die neu gestaltete Website des Museums. Diese wurde inhaltlich vom Museumsleiter Michael Landgraf gefüllt und technisch durch Mirjam Kortsch und Thomas Gottschalk von DAS TEAM in Neustadt entwickelt.

„Für uns war entscheidend, dass die drei Bereiche des Museums, nämlich Archäologie, Schatzkammer und Lernstraße Bibelwelt gut zur Geltung kommen“, erläutert Landgraf. Auch wenn die Website weiterentwickelt wird, sind jetzt bereits die Schwerpunkte in der Sammlung deutlich. Im Bereich Bibelarchäologie geht es um Einblicke in die Zeit und Umwelt der Bibel – mit originalen Funden sowie mit Repliken, Modellen und Schautafeln. Die Bibel-Schatzkammer präsentiert wertvolle Handschriften, die bis ins Jahr 1100 zurückreichen, wie auch Bibeldrucke aus der Frühzeit des Buchdrucks. Dazu gehören die Koberger Bibel von 1483, Luthers letzte Hand von 1545 sowie regionale Besonderheiten wie die Evangelienharmonie von Jakob Beringer aus Speyer von 1526 und die Neustadter Bibeln. Die Lernstraße Bibelwelt bietet mit dem Erzählzelt, der Schreibwerkstatt, der Gutenberg-Druckerpresse sowie Hör- und Riech-, Rätsel- und Spielstationen informative und kreative Zugänge zum Buch der Bücher. „Auf der Website wird in Zukunft monatlich ein neues Objekt des Monats beschrieben werden“, verspricht der Museumsleiter. Er erhofft sich dadurch regelmäßige Besuche auf der Website. Das erste Objekt ist eines der Highlights des Museums, die Prachtausgabe der Neustadter Bibel von 1594. Das nächste werde aus dem Bereich Bibelarchäologie kommen. Mit den monatlichen ausführlichen Beschreibungen wächst kontinuierlich auch die Informationsebene der Museums-Website weiter.

Wer am Internationalen Museumstag um 18:00 Uhr das Museum virtuell mit einer Führung besuchen möchte, ist herzlich eingeladen. Der virtuelle Rundgang durch das Museum mit Erläuterungen wird durch Museumsleiter Michael Landgraf durchgeführt. Anmelden kann man sich bis zum 16. Mai, 16:00 Uhr über die Mailadresse michael.landgraf@evkirchepfalz.de. Nach erfolgter Anmeldung erhält man einen Link mit Erläuterungen für die Plattform ZOOM.

Bereits jetzt schon kann man auf der Website des Pfälzischen Erlebnis-Bibelmuseums stöbern: https://www.bibelmuseum-pfalz.de.