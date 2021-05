Ludwigshafen: Stadtnotizen 06.05.2021

Ludwigshafen – News, Termine, Kulturelles, Politik und Wissenswertes.

Tag der Städtebauförderung – Infos zur energetischen Sanierung auf Homepage der Stadt Ludwigshafen

Die Stadt Ludwigshafen lädt am Samstag, 8. Mai 2021, alle interessierten Bürger und Eigenheimbesitzer dazu ein, sich am Tag der Städtebauförderung auf der stadteigenen Homepage www.ludwigshafen.de über die gängigsten energetischen Modernisierungsmaßnahmen zu informieren. Aufgrund der aktuellen Corona-Situation kann in diesem Jahr kein persönlicher Austausch mit den Bürgern stattfinden, weshalb eine digitale Informationsmöglichkeit geboten wird.

Der Tag der Städtebauförderung ist eine gemeinsame Initiative von Bund, Ländern und Deutschem Städtetag. Die Stadt Ludwigshafen am Rhein hat bereits im energetischen Stadtquartier Ludwigshafen Süd in Zusammenarbeit mit der Kreditbank für Wiederaufbau (KfW) einen großen Schritt in Richtung energetischen Städtebaus gemacht und arbeitet seit 2018 erfolgreich mit modernisierungswilligen Bürger*innen im Quartier zusammen. Die Ergebnisse dieser Zusammenarbeit sollen nun auch über die Quartiersgrenzen hinaus für alle Sanierungswilligen zur Verfügung gestellt werden.

Der Tag der Städtebauförderung soll genutzt werden, um gemeinsam mit den Bürgern der Stadt Ludwigshafen der energetischen Stadterneuerung weiteren Auftrieb zu verleihen.

Weitere Auskünfte erteilt der Bereich Stadterneuerung unter folgendem Kontakt: Adrian Boettinger, Telefon 0621 504-2948, E-Mail adrian.boettinger@ludwigshafen.de.

Urlaub der Ortsvorsteherin Oggersheim

Die Ortsvorsteherin von Oggersheim, Sylvia Weiler, befindet sich in der Zeit von Montag, 10. Mai 2021, bis Sonntag, 16. Mai 2021, in Urlaub. Die Vertretung übernimmt in dieser Zeit Wolfgang Jung.

Hinweis zur Sitzung des Jugendhilfeausschusses

Bürger haben die Möglichkeit, am Montag, 10. Mai 2021, 15 Uhr, die Sitzung des Jugendhilfeausschusses im Stadtratssaal zu verfolgen. Der Ausschuss tagt als Videokonferenz, die in den Ratssaal übertragen wird. Im Interesse aller Teilnehmenden empfiehlt die Stadtverwaltung, dass Interessierte vor der Sitzung einen Corona-Schnelltest machen. Das Schnelltest-Center der Stadt und des DRK befindet sich in unmittelbarer Nachbarschaft zum Rathaus am Rathausplatz 17 bis 21. Darüberhinaus sind im Ratssaal Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten.