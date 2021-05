Ludwigshafen: Stadtnotizen 07.05.2021

Ludwigshafen – News, Termine, Kulturelles, Politik und Wissenswertes.

Verbessertes Corona-Informationsangebot auf der städtischen Internetseite – Fallzahlen nach Stadtteilen jetzt online – mehrsprachige Informationen

Seit Beginn der Corona-Pandemie informiert die Stadt Ludwigshafen umfassend über aktuelle Regelungen in ihren digitalen Kanälen und auf analogen Wegen. Das Informationsangebot auf der städtischen Internetseite www.ludwigshafen.de wurde und wird ständig erweitert. Dort finden die Bürger unter anderem Informationen zu aktuellen Einschränkungen des öffentlichen Lebens (momentan greift die „Bundesnotbremse“ des Infektionsschutzgesetzes), zu Fallzahlen, zum Impfzentrum, zur Erreichbarkeit der Stadtverwaltung sowie auch zu allgemeinen Informationen zum Thema Coronavirus und Impfungen in mehreren Sprachen und in leichter Sprache. Tipps für die seelische Gesundheit in Pandemie-Zeiten runden das Angebot ab. Auf diese Informationen macht die Stadt Ludwigshafen auch regelmäßig in ihren Auftritten in Social-Media-Kanälen aufmerksam.

Bei den Fallzahlen war es bisher so, dass die Stadt Ludwigshafen auf das Internetangebot des zuständigen Gesundheitsamtes des Rhein-Pfalz-Kreises direkt verlinkt hat sowie auf das Informationsangebot des Landesuntersuchungsamts Rheinland-Pfalz (LUA). Dort gibt es für eine große Stadt wie Ludwigshafen jedoch keine weitere Aufschlüsselung, etwa nach Stadtteilen. Da Ludwigshafen neben der Kernstadt auch aus den eingemeindeten Stadtteilen besteht, die teils eigenen, dörflichen Charakter haben, veröffentlicht die Stadt Ludwigshafen ab sofort die vom Gesundheitsamt gelieferten Daten selbst als PDF-Dateien, und zwar nach Stadtteilen aufgeschlüsselt, unter www.ludwigshafen.de/buergernah/buergerservice/informationen-zum-coronavirus/fallzahlen. Die Stadt Ludwigshafen weist darauf hin, dass dies nur mit einer zeitlichen Verzögerung von einem Tag geschehen kann.

Die Stadt Ludwigshafen wertet täglich die vom Gesundheitsamt des Rhein-Pfalz-Kreises zur Verfügung gestellten Daten für das Stadtgebiet aus. Die täglich gemeldeten Zahlen werden von der Stadtverwaltung kontinuierlich hinsichtlich der räumlichen und der Alters-Verteilung analysiert. „Zu beachten ist, dass die Zahlen des LUA von unseren Zahlen abweichen können. Dennoch haben wir uns dazu entschieden, die uns vom Gesundheitsamt zur Verfügung gestellten Daten im Sinne größtmöglicher Transparenz in dieser schwierigen Pandemie-Zeit der Bevölkerung zur Verfügung zu stellen“, sagt Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck. „Die in der Statistik des LUA geführten Daten sind verbindlich und auch für Entscheidungen auf Basis des Infektionsschutzgesetzes, der Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes Rheinland-Pfalz oder der kommunalen Allgemeinverordnungen heranzuziehen“ stellt Ordnungsdezernent Andreas Schwarz ergänzend klar.

Zum Informationsangebot der Stadt gehören auch Hinweise in Fremdsprachen im Hinblick auf die migrantische Bevölkerung Ludwigshafens, zu finden unter www.ludwigshafen.de/buergernah/buergerservice/informationen-zum-coronavirus/information-in-mehreren-sprachen. Die Integrationsbeauftragte der Stadt Ludwigshafen und der Beirat für Migration und Integration nutzen ihre Kontakte und Netzwerke und verbreiten ebenso Informationen in mehreren Sprachen. „Ludwigshafen ist eine von Zuwanderung und Vielfalt geprägte Stadt. Das wissen wir und deshalb unternehmen wir seit Beginn der Pandemie Anstrengungen, Menschen zu erreichen, die nicht oder nicht so gut Deutsch sprechen. Die Möglichkeiten sind auf der einen Seite vor allem digital vielfältig – auf der anderen Seite erschwert Corona leider genau das, wovon die Arbeit im Sozialdezernat normalerweise lebt: den persönlichen Austausch“, sagt Sozial- und Integrationsdezernentin Beate Steeg.

Neue Radverkehrsbeauftragte in der Stadt Ludwigshafen

Seit April unterstützt die 56-jährige Diplom-Wirtschaftsingenieurin Susanne Abel als Radverkehrsbeauftragte die Stadt Ludwigshafen dabei, noch fahrradfreundlicher zu werden.

Das passende Rüstzeug bringt Abel aus ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit beim ADFC mit, wo sie seit einigen Jahren im Landesverband Rheinland-Pfalz als ADFC-TourGuide und seit November 2020 auch als Ortsgruppenleiterin der ADFC Ortsgruppe Bad Dürkheim/Neustadt aktiv ist. Als Auditorin und Beraterin für das ADFC-Programm „Fahrradfreundlicher Arbeitgeber“ berät sie auch privatwirtschaftliche oder öffentliche Arbeitgeber darin, wie diese für ihre radelnde Belegschaft attraktiver werden können. Aus ihrer bisherigen beruflichen Tätigkeit bringt Abel Kenntnisse in Projektmanagement, Strukturplanung und Marketing mit.

An der neuen Aufgabe reizt sie besonders die große Bandbreite der Themen. Als Ansprechpartnerin für alle Radbelange der Bürgerschaft koordiniert sie zum Beispiel die Planung und Umsetzung von Radwegen, deren Markierung und Beschilderung sowie Fahrradabstellanlagen oder die Führung des Radverkehrs an Baustellen. Sie wird auch dafür sorgen, dass die Bürgerschaft über alle Maßnahmen zügig informiert wird. „Eine ihrer ersten Aufgaben war die Aktualisierung zum Stand der Öffnungen der Einbahnstraßen zum Befahren in Gegenrichtung und die Kommunikation dazu auf der städtischen Internetseite“, freut sich Bau- und Umweltdezernent Alexander Thewalt.

„Ich sehe die Stadt unmittelbar vor einem umfassenden Entwicklungsprozess hin zu einer lebenswerteren ‚green city‘ am Rhein, in der sich die Menschen gerne aufhalten und in der auf Basis einer umweltfreundlichen Mobilität Raum für Begegnung und lebendiges Miteinander ist. Das Fahrrad als Fortbewegungsmittel leistet dazu einen wichtigen Beitrag, denn es ist umweltfreundlich, gesundheitsfördernd und flexibel“, so Abel.

Privat lebt die gebürtige Saarländerin seit sieben Jahren in Neustadt. In ihrer Freizeit fährt sie gerne Rad rund um die Deutsche Weinstraße oder am Rhein.

Radarkontrollen für die Woche vom 10. Mai bis 16. Mai 2021

Die Stadt Ludwigshafen nimmt in folgenden Stadtteilen Radarkontrollen vor.

Montag, 10. Mai: Mundenheim, Mitte und Nord; Dienstag, 11. Mai: Oggersheim, Oppau und Pfingstweide; Mittwoch, 12. Mai: Rheingönheim, Süd und Ruchheim; Freitag, 14. Mai: Gartenstadt, Maudach und Mundenheim; Samstag, 15. Mai: Mitte, Nord und Oggersheim.

Kurzfristige Änderungen behält sich der Bereich Straßenverkehr vor. Kontrollen können auch kurzfristig an anderen Stellen stattfinden.

Geschäftsstelle des Stadtrechtausschusses für Publikumsverkehr geöffnet

Die Geschäftsstelle des Stadtrechtsausschusses ist ab Montag, 10. Mai 2021, wieder für den Publikumsverkehr geöffnet. Allerdings ist eine vorherige Terminvereinbarung per Telefon oder E-Mail erforderlich. Die Bürger werden gebeten, bei der Vorsprache die allgemeinen Corona-Schutzmaßnahmen wie Maskenpflicht und Abstandsregeln einzuhalten. Gleichzeitig entfällt mit der Öffnung für den Publikumsverkehr ab Montag die Möglichkeit, Widersprüche durch eine einfache E-Mail einzulegen.

Die Ansprechpersonen des Stadtrechtsausschusses sind Sylvia Gutsche, sylvia.gutsche@ludwigshafen.de, Telefon 0621 504-2627, und Andreas Westermann, andreas.westermann@ludwigshafen.de, Telefon 0621-504-2381.