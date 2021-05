Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch – 07.05.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Deidesheim: Schönes Wetter – aber Vorsicht

Deidesheim (ots) – Das vorhergesagte Wetter am kommenden Wochenende wird wieder zahlreiche Radfahrende in den Pfälzerwald locken. Bei Sonnenschein lässt sich die Fahrt durch die Natur besonders genießen. Aber Vorsichtig: Schnell kann gerade eine rasche Abfahrt gefährlich werden. Neben klassischen Hindernissen wie herumliegenden Stöcken oder Steinchen, war zuletzt in Deidesheim unterhalb der Michaelskapelle ein Seil gespannt. Leider kommt es immer mal wieder vor, dass Unbekannte solche Hindernisse bewusst an klassischen Mountainbike-Trails anbringen, um die Radfahrer zu gefährden. Zum Glück war im Fall von Deidesheim eine Spaziergängerin aufmerksam und beseitige das Seil. Schlimmeres konnte so verhindert werden, doch die Polizei rät zur Achtsamkeit.

Dackenheim: Verkehrsunfall auf regennasser Fahrbahn

Dackenheim (ots) – Am 06.05.2021 gegen 21:00 Uhr kam es auf der B271 im Bereich Dackenheim zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt vier leichtverletzten Personen. Zur genannten Zeit befuhr demnach ein 20-jähriger aus dem Kreis Bad Dürkheim mit seinem PKW und 3 Mitfahrern die B271 aus Grünstadt kommend in Richtung Kallstadt und verlor auf regennasser Fahrbahn aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug. Nach der Kollision mit einem Verkehrszeichen, mehreren Wingertspfosten und Rebenzeilen, kam der PKW nach ca. 50m am Fahrbahnrad zu stehen. Alle Insassen konnten sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien und erlitten glücklicherweise lediglich leichte Verletzungen.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):