Kreis Südliche Weinstraße: Erster digitaler Kreisempfang am 08. Juni 2021

Landau – Seinen 52. Geburtstag feiert der Landkreis Südliche Weinstraße in diesem Jahr wieder gebührend, allerdings etwas anders als gewohnt. Aufgrund der Pandemie-Lage wird der Kreisempfang erstmals digital stattfinden.

Wer jetzt an eine schnöde Videokonferenz denkt, der irrt gewaltig. Der Landkreis hat sich so einiges einfallen lassen, um mit attraktivem Programm, vielfältigen Produkten von der Südlichen Weinstraße und besonderer Klangkulisse aufzuwarten. Durch das Programm wird die von „Antenne Landau“ bekannte Vanessa Lynn führen.

Interessierte sind eingeladen, sich den Termin am 8. Juni 2021, um 18 Uhr, schon heute im Kalender vorzumerken. Landrat Dietmar Seefeldt freut sich auf den Anlass: „Wir haben uns eine kurzweilige Agenda einfallen lassen, die für jeden Geschmack etwas zu bieten hat. Ich würde mich persönlich sehr freuen, wenn viele Bürgerinnen und Bürger das Angebot wahrnehmen und am digitalen Kreisempfang teilnehmen.“

Ohne zu viel zu verraten: Wer den rund 20-minütigen Empfang verfolgt, begibt sich auf eine digitale Reise durch den Landkreis. Die Vielfalt, die Stärken und die sympathische Lebensart der Menschen an der Südlichen Weinstraße stehen dabei im Fokus. Eine Box und diverse regionale Produkte spielen ebenfalls eine tragende Rolle. Das Kreisjugendorchester unter Leitung von Jochen Schnepf spielt Corona-konform auf. Und natürlich wird Landrat Dietmar Seefeldt in guter Tradition eine kurze Ansprache anlässlich des Jahrestags der Gründung des Landkreises Südliche Weinstraße halten. Ebenso mit von der Partie sein werden natürlich auch die SÜW-Weinprinzessinnen Daniela Hormuth und Eva-Marie Leonhard.

Eingeladen zur digitalen Teilnahme sind die Bürgerinnen und Bürger des Landkreises sowie alle, die der Südlichen Weinstraße verbunden sind. Anfang Juni werden die Möglichkeiten des Zugangs zum digitalen Empfang nochmal separat bekannt gegeben. Es wird sowohl die Option geben, über die Videoplattform Youtube zuzuschauen als auch über den Hörfunk (Antenne Landau) zuzuhören. Der Youtube-Link wird sowohl auf der Facebook-Seite als auch auf der Webseite des Landkreises zu finden sein. Zudem wird der Offene Kanal Landau den Kreisempfang später in seinem Programm zeigen.

Wer neugierig auf den Kreisempfang ist, sollte in den nächsten Wochen die Facebook-Seite des Landkreises Südliche Weinstraße im Blick behalten. Dort gibt es weitere Einblicke auf das, was da am 8. Juni 2021 kommt. Herzliche Einladung!