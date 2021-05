Neustadt: Mach mit! Aktion „Rote Karte für diese Politik“ am 12. Mai 2021

Neustadt an der Weinstraße – Am 12. Mai 2021 ist der internationale Tag der Pflege. ver.di ruft die Beschäftigten daher auf, der aktuellen Gesundheitspolitik die rote Karte zu zeigen.

In der Altenpflege sind trotz vollmundiger Versprechungen bis heute keine Verbesserungen im beruflichen Alltag der Beschäftigten angekommen – und das, obwohl konkrete Konzepte auf dem Tisch liegen und der Gesundheitsminister eine Pflegereform angekündigt hat. Die beschlossene Finanzierung von 20.000 zusätzlichen Hilfskraftstellen ist für sich genommen nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Wir brauchen eine verbindliche und bundesweit einheitliche Personalausstattung, die konsequent am Pflegebedarf ausgerichtet ist. Und zwar jetzt, nicht erst am Sankt-Nimmerleins-Tag. Das können und wollen wir nicht hinnehmen!

Macht mit! Zeigt der Politik die rote Karte!

Mahnwache am Mittwoch, 12.05.2021, zum Tag der Pflegenden um 17 Uhr auf dem Marktplatz Neustadt – unter Einhaltung der Corona-Hygieneregeln.