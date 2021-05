Kaiserslautern – Dass sich der Weg zu ihr gleich doppelt lohnt, stellt einmal mehr die Stadtbibliothek unter Beweis.

Ab dem 10. Mai gibt es nicht nur das Vitamin L(esen) via Anruf oder Mail in der derzeit wegen der hohen Inzidenzwerte in Kaiserslautern geschlossenen Stadtbibliothek. In einem eigens

eingerichteten Fenster in der Klosterstraße können sich Interessierte jetzt durch die Scheiben Buchcover aus nächster Nähe anschauen und sich beim Bummeln Lust auf neuen Lesestoff holen.

Ausgestellt sind in den kommenden zwei Wochen Bücher rund um das Thema „Rückenschmerzen“, die anhand der dabei platzierten Nummern ausgewählt werden können. Dann heißt es nur noch schnell sein und sich unter der Durchwahl (0631) 365-2484 oder per E-Mail unter stadtbibliothek@kaiserslautern.de maximal zwei der Wunschexemplare zu sichern. Gerne können dabei noch weitere der rund 100.000 der in der Stadtbibliothek vorhandenen Medien bestellt und an einem eigens vereinbarten Abholtermin mitgenommen werden.

Bürgermeisterin und Kulturdezernentin Beate Kimmel zeigt sich begeistert über die neue Initiative der Stadtbibliothek, die auch unter den derzeitigen Pandemiebedingungen ihren Nutzerinnen und Nutzern weiterhin bestmögliche Einblicke in ihr breites Angebotsspektrum bietet.

„Alle zwei Wochen gibt es ein neues Thema“,

freut sich Kimmel schon jetzt auf die weiteren Buchausstellungen zu den verschiedensten Themen im Schaufenster.

„Lassen Sie sich überraschen und schauen Sie einfach öfter mal vorbei“,

lautet dann auch ihr Tipp an die Lesebegeisterten.

Für Couchsurfer gewährt das Sonderfenster der Stadtbibliothek per https://openportal.kaiserslautern.de ebenfalls Einblicke. Unter www.stadtbibliothek-kl.de kann der Schaufensterbummel sogar ganz ohne Ausgangsbeschränkungen 24 Stunden am Tag unternommen werden. Und wer noch keinen Bibliotheksausweis besitzt, kann diesen relativ unbürokratisch beim Abholen der Bücher gegen Vorlage des Personalausweises beantragen. Die Stadtbibliothek freut sich schon jetzt auf die Bestellungen, Fragen und Anregungen.