Betrunkener leistet Widerstand – Taser eingesetzt

Ludwigshafen (ots) – Ein 44-Jähriger randalierte am Mittwoch 05.05.2021 gegen 23 Uhr, vor einem Anwesen in er Friedrich-Nauman-Straße. Anwohner beschwerten sich über den Mann, der lautstark in der Straße herumschrie. Die Polizei erteilte dem 44-Jährigen einen Platzverweis, dem er nach mehrmaliger Aufforderung nicht nachkam.

Bei der Festnahme wehrte er sich schlug in Richtung der Polizeibeamten. Durch den Einsatz des Tasers konnte der Randalierer letztendlich gefesselt und zu einer Polizeidienstelle gebracht werden. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Bei dem Einsatz wurden eine Polizeibeamtin und ein Polizeibeamter leicht verletzt.

62-Jähriger übersieht Straßenbahn

Ludwigshafen (ots) – Ein 62-Jährige wollte am Mittwoch 05.05.2021 gegen 17.30 Uhr, mit seinem PKW rückwärts aus einer Einfahrt auf die Frankenthaler Straße fahren. Hierbei übersah er eine anfahrende Straßenbahn und kollidierte mit dieser.

Die Straßenbahn setzte noch Warnsignale ab, die der Unfallverursacher aber ignorierte.

Bei dem Unfall wurden keine Personen verletzt.

Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 2.000 Euro.

Zahlreiche Betrugsdelikte – 31-Jähriger in Haft

Ludwigshafen (ots) – Nach intensiven Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Frankenthal und der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 gelang es, einen 31-Jährigen aus Ludwigshafen als Tatverdächtigen zahlreicher Betrugsdelikte zu identifizieren. Unter anderem bot der junge Mann ein Mobiltelefon zum Verkauf an, lieferte die Ware nach Zahlungseingang jedoch nicht.

Bei der Durchsuchung seiner Wohnung am Mittwoch 05.05.2021, konnten umfangreiche Beweismittel sichergestellt werden. Nach derzeitigem Kenntnisstand liegen ihm 133 Betrugsfälle zur Last, die Zahl dürfte sich im Laufe der weiteren Ermittlungen erhöhen. Bislang beläuft sich die Schadenssumme auf weit über 50.000 Euro.

Der Beschuldigte wurde am 05.05.2021 dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erlies auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal Untersuchungshaftbefehl wegen gewerbsmäßigen Betruges. Der 31-Jährige kam in eine Justizvollzugsanstalt.

Randalierender am Hauptbahnhof

Ludwigshafen (ots) – Am 05.05.2021 gegen 08:50 Uhr, wurde eine Randalierender am Hauptbahnhof gemeldet. Der Mann würde die umstehenden Personen belästigen und an Türen treten. Als die Polizei vor Ort eintraf, lag der stark alkoholisierte Mann auf dem Boden und konnte sich nicht mehr auf den Beinen halten.

Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3.18 Promille. Zu seinem eigenen Schutz wurde der Mann zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen.

Stühle in Brand gesetzt

Ludwigshafen (ots) – Unbekannte setzten am Mittwoch 05.05.2021 gegen 18 Uhr mehrere Stühle in Brand, die als Müll deklariert waren. Das Feuer brach auf einer Grünfläche in der Bliesstraße aus. Durch den einsetzenden Regen wurde das Feuer gelöscht.

Die Schadenshöhe wird derzeit noch ermittelt. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per

E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Vermeintlicher Handwerker erbeutet Geld

Ludwigshafen (ots) – Im Stadtteil Ludwigshafen-Süd gelang es am 05.05.2021 gegen 13:40 Uhr, einem Unbekannten einen 70-Jährigen zu täuschen und mehrere Hundert Euro zu stehlen. Der Mann hatte vorgegeben, einen Wasserrohrbruch im Wohngebäude zu reparieren und deswegen auch die Rohre des 70-Jährigen überprüfen zu müssen. Er lockte den Ludwigshafener in dessen Badezimmer und bat ihn, die laufende Brause zu halten.

Indes ging der Unbekannte in ein anderes Zimmer, durchsuchte unbemerkt Schränke und stahl das Geld. Unmittelbar danach gelang ihm unter einem Vorwand die Flucht. Der 70-Jährige bemerkte den Diebstahl nur kurze Zeit später und verständigte die Polizei.

Den Unbekannten beschrieb er wie folgt:

etwa 1,70-1,75 m groß, schwarze und nach hinten gekämmte Haare, ca. 30-40 Jahre alt. Zum Tatzeitpunkt trug der Mann blau-graue Arbeitskleidung und weiße Handschuhe.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Zeugen gesucht nach Unfallflucht

Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstagmittag 06.05.2021 gegen 15:40 Uhr kam es in der Bruchwiesenstraße in Ludwigshafen am Rhein zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Ein 26-jähriger Mann aus Ludwigshafen wartete mit seinem weißen Toyota an der roten Ampel an der Kreuzung zur Christian-Weiß-Straße.

Nachdem die Ampel auf “Grün” wechselte und der Ludwigshafener anfuhr, stieß ein unbekannter Fahrer mit seinem schwarzen Volvo SUV mit Ludwigshafener Kennzeichen von hinten an den Toyota und touchierte diesen am hinteren linken Kotflügel. Der Fahrer flüchtete dann von der Unfallörtlichkeit in Richtung Valentin-Bauer-Straße.

Durch den Unfall entstand ein Schaden auf ca. 1.500 Euro.

Eine Beschreibung des flüchtigen Fahrers liegt nicht vor.

Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Beethovenstraße 36, 67061 Ludwigshafen,

0621/963-2122, piludwigshafen1@polizei.rlp.de, in Verbindung zu setzen.

Ergebnis des Verkehrssicherheitsaktionstag “sicher mobil leben – Radfahrende im Blick”

Präsidialbereich (ots) – Am 05.05.2021 fand unter dem Motto “sicher.mobil.leben – Radfahrende im Blick” eine bundesweite Verkehrssicherheitsaktion statt. Auch das Polizeipräsidium Rheinpfalz hat sich daran beteiligt. Insgesamt wurden gestern 1215 Kontrollen durchgeführt, 327 Regelverstöße festgestellt und diverse Präventionsmaßnahmen, wie Schulwegkontrollen, durchgeführt.

Schwerpunktmäßig wurden Radfahrende (1050) gefolgt von Pedelc-Fahrenden (115) und S-Pedelec-Fahrenden (25) kontrolliert und präventive sowie verkehrserzieherische Gespräche geführt. Von den 1.165 Zweifahrenden ohne Helmpflicht trugen 624 Personen einen Helm. In insgesamt 179 Fällen musste der technische Zustand, also z.B. fehlende Beleuchtung, des Fahrrads bemängelt werden.

Auch wegen Ablenkung durch beispielsweise Handynutzung (21) oder die Missachtung von Vorfahrt bzw. Rotlicht (4) mussten Verstöße festgestellt werden.

Daneben wurden auch Auto- und LKW-Fahrende (50) Kontrollen unterzogen und auf die spezifischen Gefahrensituationen im Zusammenhang mit Fahrrädern hingewiesen.

Auch hier wurden insgesamt 17 Regelverstöße erfasst, die meisten davon betrafen das Halte- und Parkverbot auf Radverkehrsflächen (6).