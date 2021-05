Alkohol-/Drogenfahrt endet mit Verkehrsunfall (siehe Foto)

Speyer (ots) – Unter dem Einfluss von Drogen und Alkohol wurde am Mittwoch 05.05.21 um 14:00 Uhr ein Verkehrsunfall verursacht. Ein 29-jähriger PKW-Fahrer war auf der Kreisstraße 2 in Richtung Franz-Kirrmeier-Straße unterwegs, als er beim Überholen eines anderen PKW die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und mit einem entgegenkommenden LKW kollidierte.

Der PKW-Fahrer erlitt den ersten Untersuchungen nach lediglich leichte Verletzungen. Der Gesamtschaden dürfte sich schätzungsweise auf einen hohen vierstelligen Betrag belaufen.

Die Ursache für den Unfall war schnell gefunden: Der 29-Jährige hatte eine Alkoholwert von knapp 2 Promille und stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Da er nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis war, muss sich der junge Mann neben der Straßenverkehrsgefährdung auch wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Tatverdächtiger ermittelt

Speyer (ots) – Im Zeitraum vom 04.05.2021 bis 05.05.2021 wurde die Schaufensterscheibe eines Mobiltelefon-Ladens in der Speyerer Straße in Frankenthal mit einem Gullideckel eingeworfen. Entwendet wurde in diesem Fall nichts. Zudem wurde am 05.05.2021 die Schaufensterscheibe eines weiteren Mobiltelefons-Ladens in der Bruchstraße in Bad Dürkheim eingeworfen. Hier wurden acht Mobiltelefone entwendet.

Seit Februar hatte es zehn weitere Einbrüche mit dem gleichen modus operandi in Speyer, Limburgerhof, Landau, Hockenheim, Grünstadt und Lorsch gegeben. Hierbei entstand eine Schadenshöhe von etwa 50.000 Euro.

Durch umfangreiche Ermittlungsarbeit wurde am 05.05.2021 in Speyer ein Tatverdächtiger ermittelt und vorläufig festgenommen. Er wurde heute dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal Untersuchungshaftbefehl wegen Flucht- und Wiederholungsgefahr. Er kam in eine Justizvollzugsanstalt.