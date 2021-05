Am Steuer eingeschlafen

Dannstadt-Schauernheim (ots) – Am Mittwochnachmittag 05.05.21 gegen 16:00 Uhr eignete sich in der Schauernheimer Straße ein Verkehrsunfall, weil der 62-jährige Fahrer eines Pkw während der Fahrt kurz einschlief. Er kam nach links von der Fahrbahn ab und überfuhr zwei große Steine, wovon er wieder wach wurde.

Die unmittelbar darauffolgende Kollision mit einem geparkten Fahrzeug konnte er aber nicht mehr verhindern. Andere Verkehrsteilnehmer sind weder gefährdet noch geschädigt worden. Der 62-jährige war leicht verletzt. Seine Beifahrerin, die vor dem Unfall ebenfalls schlief, blieb unverletzt.

An dem geparkten Pkw entstanden mehrere Tausend Euro Schaden. Das Unfallfahrzeug musste abgeschleppt werden. Der Mann muss sich nun in einem Strafverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten. Die Polizei hat seinen Führerschein sichergestellt.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort führt zu Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis

Maxdorf (ots) – Am Mittwoch 05.05.2021 gegen 11:13 Uhr wurde der Polizeiwache Maxdorf gemeldet, dass es am Kreisverkehr der L527 / K2 am Ortsausgang von Maxdorf zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen sei. Ein PKW habe am Kreisverkehr verkehrsbedingt gebremst und sei dann, als er wieder anfahren wollte zunächst rückwärts gerollt. Hierbei habe dieser das dahinter wartende Fahrzeug beschädigt. Danach sei der PKW einfach weitergefahren, konnte aber durch den Geschädigten auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes angetroffen werden.

Hier wurde die 32-jährige Fahrerin zur Rede gestellt werden. Im Rahmen der Unfallaufnahmen durch die hinzu gerufene Polizei versuchte die Fahrerin ihren inzwischen vor Ort erschienenen Ehemann als Fahrer zu benennen. Im Rahmen der Überprüfungen verwickelte sich die Frau immer wieder in Wiedersprüche bis schließlich festgestellt wurde, dass die Fahrerin nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

Auch wenn der entstandene Sachschaden an den Fahrzeugen sehr gering ist, muss sich die Fahrerin nun, wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort und Fahren ohne Fahrerlaubnis, verantworten. Gegen den 33-Jährigen Ehemann, welcher Halter des Fahrzeuges ist wurde ebenfalls ein Verfahren eröffnet, da er wusste, dass seine Frau keine Fahrerlaubnis hat. Außerdem kann der Halter den Kaskoschutz seiner Kfz-Versicherung verlieren und von seiner Versicherung an der Begleichung des Fremdschadens beteiligt werden.

Verkehrsunfallflucht an Ampelkreuzung

Böhl-Iggelheim (ots) – Am Dienstagnachmittag 04.05.2021 gegen 16:30 Uhr ereignete sich in der Buschgasse vor der Ampelkreuzung ein Verkehrsunfall. Einer der Beteiligten wird nun von der Polizei gesucht. Ein 21-jähriger Autofahrer stand in der Autoschlange vor der Ampel. Aus Richtung Eisenbahnstraße kam ein Pkw, der zwischen dem 21-Jährigen und auf der anderen Straßenseite geparkten Fahrzeugen durchfahren wollte. Da es eng wurde, setzte der 21-Jährige aus Gefälligkeit zurück, um dem Entgegenkommenden Platz zu machen. Dabei beschädigte er die Umfriedung eines Baums.

Der entgegenkommende Pkw konnte die Engstelle passieren und entfernte sich von der Unfallstelle. Es besteht der Verdacht, dass das Verhalten des Pkw-Fahrers zum Unfall beigetragen haben könnte. Die Polizei ermittelt deshalb wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

