16-Jähriger nach Raub in U-Haft – Weiterer 18-Jähriger festgenommen

Bensheim (ots) – Die Fahndung nach einem jungen Mann, der beschuldigt wird zusammen mit einem 16-Jährigen am 29. April 21 ein Pärchen im Stadtpark ausgeraubt zu haben, wurde erfolgreich beendet. Am Mittwochmorgen 05.05.21 konnte der 18-jährige Mann festgenommen werden. Noch am selben Tag wurde er in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.

Fahnder des Kommissariats 35 der Polizeidirektion Bergstraße konnten den Heranwachsenden identifizieren, nachdem sich Zeugen nach der Berichterstattung des Raubes in den Medien gemeldet hatten. Die Staatsanwaltschaft Darmstadt beantragte daraufhin im Vorfeld einen Untersuchungshaftbefehl nach dem Flüchtigen beim zuständigen Amtsgericht. Die Festnahme erfolgte in Bensheim.

Bei der Haftverkündung im Amtsgericht Bensheim wurde der 18-Jährige unverhofft renitent. Nicht nur, dass er einen Gegenstand in Richtung des Haftrichters warf, er bedrohte, beleidigte und griff letztendlich die anwesenden Polizisten und Justizbeamte an.

Gemeinsam mit einem Sicherheitsdienstmitarbeiter konnte der Heranwachsende schlussendlich gefesselt und ins Gefängnis gebracht werden. Bei dem Vorfall wurde ein Polizeibeamter leicht im Gesicht verletzt. Zudem entstanden Sachschäden. Hierfür sowie für den versuchten Angriff auf den Richter wurden weitere Strafverfahren eingeleitet.

Gestohlenes Mountainbike FISCHER bei der Polizei abzuholen

Heppenheim (ots) – Der Eigentümer eines sichergestellten Mountainbikes der Marke Fischer, kann sein Bike bei der Polizei in Heppenheim (DEG) wieder abholen.

Der Rahmen des 26 Zoll großen Fahrrads ist grün/ weiß. Das Bike mit Scheibenbremsen ist mit KENDA-Reifen bestückt. Die Federgabel ist von “Speed Lock”. Die Überprüfung der Rahmennummer führte die Ermittler nicht zum Besitzer, der den Verlust womöglich noch nicht bemerkt hat.

Die beiden 15-jährigen tatverdächtigen Diebe, wurden am 1. Mai dabei erwischt, wie sie zwei gestohlene Fahrräder am Bahnhof verkaufen wollten. Das Fischer-Mountainbike wurde an der Wohnanschrift eines Jungen sichergestellt und konnte bislang nicht zugeordnet werden.

Die Ermittler gehen davon aus, dass es zwischen dem 24. April und dem 1. Mai in Heppenheim oder der Umgebung gestohlen wurde.

Wer sein Mountainbike erkennt oder weiß, wem es gehört, meldet sich bitte in Heppenheim bei der Ermittlungsgruppe oder telefonisch unter der 06252 / 706-0.

Taschendiebe im Discount-Markt

Lautertal (ots) – Diebe haben am Mittwoch (5.5.) ein Portemonnaie mit 50 Euro in einem Discount-Markt entwenden können. Die ausgeräumte Börse wurde später auf dem Parkplatz des Marktes an der Bundesstraße 47, Ortseingang Lautern, wieder aufgefunden. Der Bestohlene hat den Diebstahl aus seiner Jackentasche zunächst nicht bemerkt. Die Tatzeit liegt zwischen 11 Uhr und 11.10 Uhr.

Zeugen haben in diesem Zusammenhang ein schwarzes Auto mit LU-Kennzeichen bemerkt. Sie schilderten der Polizei, dass der Wagen mit zwei osteuropäisch aussehenden Männern, die Kappen trugen und etwa Mitte 20 Jahre alt seien, besetzt war.

Wem sind die Männer und der schwarze Wagen noch aufgefallen? Wer kann Hinweise geben? In diesem Zusammenhang wurden gegen 15 Uhr auch zwei dunkelhaarige schlanke Frauen in Elmshausen gemeldet, die den Geldbeutel eines Seniors gestohlen haben sollen. Die Ermittlungen dazu dauern an. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei (K 21/ 22) in Heppenheim unter der Rufnummer 06252 / 706-0 entgegen.

Darmstadt

Kindertagesstätte im Visier Krimineller – Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots) – Eine Kindertagesstätte in der Trierer Straße rückte im Tatzeitraum zwischen Dienstagnachmittag (4.5.) und Donnerstagmorgen (6.5.) in das Visier Krimineller. Nach derzeitigem Kenntnisstand gelangten die Unbekannten über ein Fenster in die Büroräume.

Dort erbeuteten sie unter anderem eineGeldkassette und Schlüssel. Insgesamt wird der Schaden auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Im Anschluss suchten sie das Weite. Hinweise werden an die Beamtinnen und Beamten der Ermittlungsgruppe Darmstadt-City unter der Rufnummer 06151/969-0 erbeten.

Darmstadt-Dieburg

Nach Einbruch Zeugen gesucht

Groß-Umstadt (ots) – Nachdem bislang Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag (6.5.) in ein Mehrfamilienhaus in der Straße “Im Rech” eingebrochen sind, sucht die Polizei nach Zeugen. Die Kriminellen gelangten offenbar gegen 3 Uhr unter Einwirkung von Gewalt ins Innere des Hauses. Dort hielten sie Ausschau nach potentieller Beute und stießen auf einen Geldbeutel.

Im Anschluss flüchteten sie mit der Geldbörse, darin befindlichen persönlichen Dokumenten und circa 25 Euro Bargeld. Insgesamt wird der Schaden auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder andere sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

Zeuge nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Reinheim-Spachbrücken (ots) – Am Freitagnachmittag 30.04.2021 kam es um 15:00 Uhr in Spachbrücken in der Erbacher Straße Ecke Seestraße im Bereich einer Bushaltestelle zu einem Zusammenstoß zweier Autos im Begegnungsverkehr. Hierbei wurde der Außenspiegel eines Fahrschulautos, VW Golf, beschädigt, sowie dessen Fahrerseite zerkratzt.

Der Fahrlehrer konnte angeben, dass eine Frau den blauen Pkw lenkte, der ebenfalls mindestens am Außenspiegel beschädigt sein dürfte. Die Unfallverursacherin fuhr jedoch weiter ohne ihren Pflichten nachzukommen. Wer sachdienliche Hinweise zum Unfall geben können, wird gebeten sich unter 06154/6330-0 bei der Polizeistation in Ober-Ramstadt zu melden.

Groß Gerau

Falscher Microsoft-Mitarbeiter – Gerade noch mal gut gegangen!

Rüsselsheim (ots) – Am 05.05.212 erhielt ein 63-jähriger Mann aus Rüsselsheim den Anruf eines angeblichen Microsoft-Mitarbeiters, der im Rahmen des anschließenden Gesprächs auch die Kreditkarten- und Paypaldaten des Mannes in Erfahrung bringen kann, angeblich um eine Lizenz zu verlängern.

Dem 63-Jährigen kam die Sache später doch recht seltsam vor und er sperrte glücklicherweise vorsorglich die Kreditkarten und Paypalkonten. Hierbei wurde festgestellt, dass von den Kriminellen bereits versucht wurde mit den Daten einzukaufen. Alle Bestellungen konnten storniert bzw. Abbuchungen vom Konto verhindert werden. Weil die Unbekannten aber den Computer des Mannes mittels Passwort sperrten, hat er nun einen unbrauchbaren Laptop.

Die Polizei warnt aufgrund des aktuellen Falles erneut vor der Betrugsmasche. Den falschen Microsoft-Mitarbeiter gelingt es hierbei regelmäßig, ihre Opfer um ihr Erspartes zu bringen.

Der Computerbetrug beginnt immer mit einem Telefonat. Die Anrufer suggerieren dem jeweiligen Opfer meist in englischer Sprache, dass Microsoft einen angeblichen Viren-, Trojanerbefall oder Hackerangriff auf dem genutzten Computer festgestellt habe. Entsprechende Meldungen, so erläutert der hinterhältige Anrufer dann weiter, seien mehrfach beim Microsoft Support eingegangen und man wolle dem Nutzer nun helfen, diese Infektion zu beseitigen. Tatsächlich kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Täter bereits zuvor eine Schadsoftware auf dem betroffenen Computer installiert haben und der Nutzer tatsächlich Performance-Probleme mit seinem Rechner hat.

Während des Telefonats der angeblichen Microsoft-Mitarbeiter wird das Opfer aufgefordert diverse Einstellungen im Betriebssystem vorzunehmen oder bestimmte Programme zu installieren. Hierbei wird dem Täter ein Fernzugriff auf den Rechner ermöglicht, so dass dieser nun ohne Zutun des Eigentümers den Computer bedienen kann. Sensible Daten können so ausgespäht, zusätzliche Spionageprogramme installiert oder gar auf das Online-Banking oder andere gespeicherte Zahlungsdienste zugegriffen werden.

Grundsätzlich ist anzumerken, dass Microsoft nie unangemeldet oder unaufgefordert Support-Anrufe tätigt oder in PopUp-Fenstern zu einem Rückruf auffordert, um Computerprobleme zu beheben. Hier ist immer von einem Betrugsversuch auszugehen!

Odenwaldkreis

Steinediebe im Stadtring?

Erbach (ots) – Der Meldung, dass etwa 50 Granitsteine von einem Grundstück eines Einfamilienhauses gestohlen worden seien, geht derzeit die Polizei (K 41) in Erbach nach. Die glitzergrauen Steine sollen auf einem freizugänglichen Grundstücksim neuen Stadtring, schräg gegenüber von zwei Hochhäusern, gelegen haben.

Laut der geschädigten Besitzerin soll der Diebstahl der schweren Steine zwischen dem 29. April und dem Donnerstag (6.5.) passiert sein. Für die Ermittlungen suchen die Beamten des Kommissariats 41 Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können. Telefon: 06062 / 953-0.

Rollende Kabeltrommel beschädigt Hauswand

Erbach (ots) – Eine leere Kabeltrommel rollte am 1. Mai einen Hügel, oberhalb des Litzertwegs hinunter und prallte gegen 19.35 Uhr an eine Hauswand. Wie hoch der Schaden ist, muss noch erhoben werden.

Die Polizei (K 41) in Erbach beschäftigt sich nun mit der Frage, wie die mehrere hundert Kilogramm schwere Holztrommel in Bewegung gekommen ist. Wer Angaben dazu machen kann, wendet sich bitte unter der 06062 / 953-0 an die fallzuständigen Beamten.

Südhessen

Festnahmen und Durchsuchungen in einem Ermittlungskomplex wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Einschleusens von Ausländern und Vorenthaltens und Veruntreuens von Arbeitsentgelt

Koblenz, Frankfurt, Darmstadt, Seeheim-Jugenheim, Weiterstadt, Roßdorf, Heppenheim, Langenfeld (Rheinland), Mannheim, Idstein, Großbeeren (Brandenburg, Glinde (ots) – Die Staatsanwaltschaft Darmstadt und die Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung Frankfurt am Main haben am 06.05.2021 in einem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Einschleusens von Ausländern und Vorenthaltens und Veruntreuens von Arbeitsentgelt Wohn- und Geschäftsräume sowie vier Steuerberaterbüros durchsucht und aufgrund eines Untersuchungshaftbefehls des Amtsgerichts Darmstadt einen Beschuldigten festgenommen.

Die Durchsuchungen fanden an 15 Orten im Raum Seeheim-Jugenheim, Weiterstadt, Roßdorf, Darmstadt, Heppenheim, Langenfeld (Rheinland), Mannheim, Idstein, Großbeeren (Brandenburg) und Glinde statt.

Die Beschuldigten, ein 36-jähriger deutscher Staatsangehöriger und eine 32-jährige deutsche Staatsangehörige, aus dem Raum Seeheim-Jugenheim, stehen im Verdacht, in mindestens 13 Fällen ukrainische Staatsangehörige unter missbräuchlicher Ausnutzung der visumsfreien Einreisemöglichkeit eingeschleust zu haben, um sie anschließend in ihrem Kurierdienst als Fahrer zu beschäftigen.

Ukrainische Staatsangehörige dürfen zu touristischen Zwecken (90 Tage innerhalb eines Bezugszeitraumes von 180 Tagen) visumsfrei in das Bundesgebiet einreisen. Zur Aufnahme einer Erwerbstätigkeit, in diesem Fall als Kurierfahrer, ist ein Aufenthaltstitel und eine Arbeitserlaubnis notwendig.

Den Fahrern wurden durch die Beschuldigten gefälschte Arbeitsverträge unter dem Deckmantel ihrer polnischen Firma ausgestellt. Es wurde ein Scheinarbeitsverhältnis geschaffen. Die tatsächlichen Arbeitsverhältnisse wurden gegenüber den deutschen Behörden verschleiert, denn tatsächlich wurden die ukrainischen Staatsangehörigen in der hier ansässigen Firma beschäftigt.

Hiermit wollte man die Dienstleistungsfreizügigkeit in Sinne der Rechtsprechung “Vander Elst” des Europäischen Gerichtshofes ausnutzen.

Drittstaatsangehörige dürfen hiernach unter bestimmten Voraussetzungen zur Erbringung einer Dienstleistung visumsfrei einreisen, wenn sie für eine europäische Firma in der Bundesrepublik Deutschland eine Erwerbstätigkeit ausführen.

Die erzeugten Einnahmen der Beschuldigten wurden gegenüber den zuständigen Finanzbehörden nicht erklärt. Ebenfalls wurden die ukrainischen Staatsangehörigen gegenüber der Deutschen Rentenversicherung nicht als Arbeitnehmer angemeldet, um die notwendigen Sozialabgaben einzusparen. Somit lautet der weitere Tatvorwurf der Staatsanwaltschaft Darmstadt Steuerhinterziehung und Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt.

Die umfangreichen Ermittlungen gegen die Beschuldigten werden seit Februar 2021 geführt. An den heutigen Durchsuchungen nahmen insgesamt 175 Beamte der Bundespolizei sowie die verantwortliche Staatsanwältin teil. Ebenfalls vor Ort waren Kräfte der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Zollamtes Darmstadt, welche den Einsatz in eigner Zuständigkeit fachlich begleitet haben.

Bei den Durchsuchungen wurden 9 ukrainische Kurierfahrer festgenommen, welche für die Beschuldigten tätig waren. Sie hielten sich ohne den erforderlichen Aufenthaltstitel im Bundesgebiet auf. Es wurden eigenständige Strafverfahren wegen Verdachtes des unerlaubten Aufenthaltes eröffnet.

Im Rahmen der weiteren Durchsuchungen wurden zahlreiche Beweismittel, insbesondere Unterlagen zum Beschäftigungsverhältnis der Kurierfahrer, Computer und Datenträger sicherstellt.

Der festgenommene Beschuldigte wird heute zur Verkündung des Haftbefehls dem Haftrichter am Amtsgericht Darmstadt vorgeführt.

