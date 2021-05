Marburg: 16-Jähriger am Steuer – Polizei sucht Zeugen

(ots) – Ein 16-Jähriger steht unter dem Verdacht einen weißen Porsche Cayenne gefahren zu haben. Nach den Ermittlungen kam es dabei vermutlich am Mittwoch 05. Mai zwischen 19-19.50 Uhr zunächst in der Leopold-Lucas-Straße und dann noch in der Neuen Kasseler Straße zu Überholmanövern trotz Gegenverkehrs. Zusätzlich fiel das Auto dann auf dem regennassen Messeplatz im Afföller durch rasantes Fahren und Drifts selbst an unübersichtlichen Stellen auf.

Die Polizei bittet Fahrzeugführer und/oder Fußgänger, die durch das geschilderte Fahrverhalten behindert oder gefährdet wurden, sich zu melden. Gleich mehrere Anrufer meldeten der Polizei das Fahrverhalten auf dem Messeplatz. A

ls die Polizei eintraf, stand der Porsche und auf dem Fahrersitz saß der 16-jährige Jugendliche, der seine Fahrereigenschaft abstritt. Die Polizei sorgte neben den Maßnahmen gegen den Jugendlichen zudem durch eine entsprechende Ansprache und dem Hinweis auf nach wie vor gültige Kontaktbeschränkungen dafür, dass sich die Ansammlung von etwa 15 nahe beisammenstehenden Fahrzeugen samt Insassen sofort von dem Parkplatz entfernte. Hinweise auf einen Einfluss von Alkohol und oder Drogeneinfluss bei den Fahrern waren nicht erkennbar.

Fahrten unter Drogeneinfluss

Und wieder stoppte die Polizei drei Autos und beendete die Fahrten an Ort und Stelle, weil die Fahrer unter dem Einfluss berauschender Mittel standen.

Niederwald

Am Mittwoch, 05. Mai, um 12.40 Uhr, reagierte der Drogentest eines 29 Jahre alten Autofahrers aus dem Ostkreis positiv auf Amphetamine und Kokain.

Neustadt

Um 14.45 Uhr kontrollierte die Polizei in Neustadt einen 37 Jahre alten Mann. Sein Drogentest reagierte auf THC. Er war bereits Ende April nach dem Ergebnis des damaligen Drogentests unter dem Einfluss von THC gefahren. Schließlich fiel um 15.45 Uhr noch ein 22-Jähriger am Steuer eines Autos auf. Das Ergebnis des Tests wies auf den Einfluss von Amphetaminen hin.

Die Polizei veranlasste bei allen dreien die notwendige Blutprobe.

Bottenhorn: Weißer Mazda CX 5 im Visier

Am Freitag, 30. April, gegen 15 Uhr stellte die Fahrerin eines weißen Mazda CX 5 einen Schaden an dem Auto fest, der auf einen versuchten Einbruch und Diebstahl aus dem Fahrzeug oder auch auf einen versuchten Autodiebstahl deutet. Beides scheiterte letztlich. Das Auto wies Hebelspuren an der Beifahrertür und am inneren Türgriff tiefe Kratzer auf.

Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen mindestens 1500 Euro. Das Auto stand in Bottenhorn im Tannenweg. Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Niederwalgern: Autoscheibe zertrümmert

Die Polizei sucht Zeugen einer Sachbeschädigung an einem grünen Ford. Der Pkw parkte zur Tatzeit am Mittwoch, 05. Mai, zwischen 17 und 18.30 Uhr vor einem Anwesen in der Straße Auf dem Steinweg. Der Täter zertrümmerte die Seitenscheibe auf der Fahrerseite mit einem Backstein. Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg: Farbe an der Hauswand

Nachdem zwei gefüllte Beutel an der Hauswand zerplatzen und sich die Farbe über den Rauputz verteilte, ermittelt jetzt die Polizei. Betroffen war ein Mehrfamilienhaus in der Weidenhäuser Straße. Die Sachbeschädigung ereignete sich am Dienstag, 04. Mai, zwischen 16.30 und 20 Uhr. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Erdhausen: Führerloser Einkaufswagen beschädigt vier Autos

Ein “führerloser” Einkaufswagen rollte auf dem leicht abschüssigen Parkplatz des Obi-Marktes in der Jakob-Heuser-Straße runter und beschädigte dabei insgesamt vier Autos. An den Autos entstanden jeweils Lackschäden in Höhe von zwischen 2 und 300 Euro.

Bislang ergaben die Ermittlungen keinen Hinweis auf den letzten Nutzer des Einkaufswagens. Der Vorfall war am Dienstag, 04. Mai, gegen 12.40 Uhr. Sachdienliche Hinweise hierzu bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

