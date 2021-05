Stutensee – 32-jähriger Pkw-Fahrer kommt von Fahrbahn ab und wird schwer verletzt

Stutensee – Ein 32 Jahre alter Pkw-Fahrer ist am Donnerstag gegen 14.50

Uhr auf der Landesstraße 560 bei Stutensee von der Fahrbahn abgekommen,

überschlug sich und wurde schwer verletzt.

Nach ersten polizeilichen Feststellungen war der 32-Jährige auf der L 560 in

südlicher Richtung unterwegs. In einer langgezogenen Linkskurve vor der Abfahrt

nach Friedrichstal und Staffort kam der Fahrer möglicherweise wegen nicht

angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach im

angrenzenden Feld.

Der Mann kam unter Einsatz eines Rettungsdienstes mit schweren Verletzungen in

ein Krankenhaus. Auch die örtliche Feuerwehr war zur Unterstützung vor Ort.

Wegen des Unfalls war die Fahrbahn halbseitig gesperrt und der Verkehr in

Richtung Karlsruhe wurde über die Gegenfahrbahn geleitet. Wegen

Umleitungsmaßnahmen war auch die Auffahrt nach Stutensee gesperrt. Es kam teils

zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Der Kleinwagen musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden liegt bei etwa 10.000

Euro.

Eggenstein-Leopoldshafen – Lkw-Fahrer verursacht Unfall und fährt weiter – Polizei sucht Zeugen

Eggenstein-Leopoldshafen – Nach einem Verkehrsunfall, der sich am

Donnerstag gegen 10.55 Uhr auf der Bundesstraße 36 zwischen Neureut-Nord und

Eggenstein ereignete, sucht das Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt Zeugen.

Bisherigen Feststellungen der Polizei zufolge kam ein nicht näher beschriebener

Lkw von der Linkenheimer Landstraße her und zog an der Überleitung gleich auf

die rechte Spur der B 36 in Richtung Norden. Dabei achtete er nicht auf einen

dort befindlichen Pkw, dessen Fahrer auf die linke Spur auswich und dort mit

einem weiteren Auto zusammenstieß. Verletzt wurde niemand. An beiden Fahrzeugen

entstand aber ein Gesamtschaden von geschätzten 15.000 Euro. Ungeachtet dessen

fuhr der nicht näher beschriebene Lkw weiter.

Wegen des Unfalls musste zeitweilig die B 36 gesperrt werden, wodurch sich der

Verkehr auf bis zu drei Kilometer Länge staute.

Wer Angaben zum Unfallgeschehen oder dem geflüchteten Lkw, beziehungsweise

dessen Fahrer machen kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier

Karlsruhe-Waldstadt unter 0721/967180 zu melden.

Karlsruhe – Bundesweiter Aktionstag für mehr Verkehrssicherheit „sicher.mobil.leben“

Karlsruhe – Im Rahmen des bundesweiten Aktionstages führte auch das

Polizeipräsidium Karlsruhe am Mittwoch mit besonderem Blick auf Radfahrende

Kontrollmaßnahmen durch. Insgesamt fanden im Zeitraum zwischen 06.00 Uhr und

20.00 Uhr im gesamten Zuständigkeitsbereich 34 Kontrollaktionen statt, bei denen

124 Polizeibeamtinnen und -beamte eingesetzt waren.

Es wurden 697 Fahrräder, Pedelecs und Elektro-Kleinstfahrzeuge kontrolliert.

In 271 Fällen waren die Zweiradfahrer verbotswidrig in Fußgängerzonen und auf

Gehwegen unterwegs oder nutzten nicht die Fahrradwege.

In 86 Fällen wurde das Rotlicht nicht beachtet und 83-mal musste der technische

Zustand der Fahrzeuge beanstandet werden. Ablenkung durch Nutzung des

Mobiltelefons oder tragen von Kopfhörern war in 76 Fällen Grund der Kontrolle.

Beanstandet wurden auch 22 Pkw-Fahrer, die auf Radwegen oder Fahrradstraßen ihre

Fahrzeuge abgestellt hatten.

Mehr als 200 Gespräche mit interessierten Bürgerinnen und Bürgern wurden von

Beamtinnen und Beamten des Referates Prävention beim Infomobil am Marktplatz

geführt.

Karlsruhe – 66-Jähriger soll sich in Straßenbahn exhibiert haben – Polizei sucht Geschädigte

Karlsruhe – Zu einem Vorfall der sich am Donnerstagmorgen in einer

Straßenbahn in der Waldstadt ereignete sucht die Polizei die geschädigte Frau.

Kurz vor 08.00 Uhr wurde der Polizei mitgeteilt, dass in der Straßenbahn der

Linie 4 im Bereich der Haltestelle Glogauer Straße sich ein Mann exhibiert habe.

Die Streife konnte den beschuldigten 66-Jährigen in der Straßenbahn antreffen.

Nach den ersten Feststellungen soll er eine Frau beleidigt und seine Hose

heruntergezogen haben. Die Frau war bereits vor dem Eintreffen der Polizei aus

der Bahn ausgestiegen.

Die Polizei bittet die Frau und weitere Zeugen sich mit dem Kriminaldauerdienst

Karlsruhe, Telefon 0721/666-5555 in Verbindung zu setzen.

Fahrgast widersetzt sich Fahrscheinkontrolle

Karlsruhe – Bei der Fahrscheinkontrolle in einer Regionalbahn zwischen

Mannheim und Karlsruhe, griff ein 27-jähriger Deutscher gestern Nachmittag (5.

Mai) einen Kundenbetreuer im Nahverkehr an. Die Folge waren Anzeigen wegen

Körperverletzung und Erschleichen von Leistungen.

Der Tatverdächtige wies sich mit einer SchoolCard des Karlsruher

Verkehrsverbundes aus. Das Ticket war für die Strecke ungültig und der

Kundenbetreuer verlangte daraufhin die Personalien des 27-Jährigen. Als Reaktion

darauf griff er den Fahrscheinprüfer am Arm und schubste ihn in eine Sitzgruppe.

Der 60-jährige Geschädigte blieb unverletzt.

Bei der Ankunft am Karlsruher Hauptbahnhof wartete bereits eine verständigte

Streife der Bundespolizei. Sie nahmen die Personalien des 27-Jährigen

schließlich auf. Er konnte seinen Weg anschließend fortsetzen.

Karlsruhe – Drei Personen bei Verkehrsunfall verletzt

Karlsruhe – Leichtere Verletzungen zogen sich drei Insassen eines Pkw bei

einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag in Karlsruhe zu. Eine 56-Jährige fuhr

gegen 13.20 Uhr mit ihrem Pkw auf der Rheinhold-Frank-Straße in Richtung

Adenauerring. Beim Linksabbiegen in die Moltkestraße achtete sie nicht auf den

Vorrang eines entgegenkommenden Pkw und stieß mit diesem im Kreuzungsbereich

zusammen. Hierbei verletzte sich der 57-jährige Fahrer und zwei Mitfahrer

leicht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt

werden. Der Sachschaden wird auf ca. 12.000 Euro geschätzt.

Ubstadt-Weiher – Versuchte Brandstiftung an Grillhütte

Karlsruhe – Ein bislang Unbekannter hat am Mittwochabend einen Papierkorb

an der Innenwand einer Grillhütte in der Kronauer Allee im Ortsteil Weiher

angezündet.

Beamte des Polizeireviers Bad Schönborn sind während ihrer Streifenfahrt gegen

20.45 Uhr an der Grillhütte Weiher unterwegs gewesen, als eine dunkel gekleidete

Person offenbar beim Erkennen der Polizei unvermittelt losrannte und unerkannt

im Wald verschwand. Unterdessen war bereits deutlicher Feuerschein aus der Hütte

zu erkennen, denn dort stand ein Gittermüllkorb aus Metall in Flammen. Durch den

sofortigen Einsatz eigener Löschmittel konnte ein Übergang des Feuers zur

Holzwand verhindert werden. Ein Sachschaden entstand daher nicht. Die

anschließende Suche nach dem Unbekannten verlief ergebnislos. Am Brandort hat

vermutlich der Täter ein Mountainbike zurückgelassen. Die Ermittlungen hat der

Polizeiposten Ubstadt-Weiher übernommen.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bad

Schönborn unter der Telefonnummer 07253 80260 in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Durch Lüften selbst zur Entdeckung beigetragen

Karlsruhe – Das Bedürfnis nach Frischluft bei einem Anwohner der

Karlsruher Blücherstraße rief am Mittwoch gegen 13.30 Uhr Polizeibeamte auf den

Plan. Diese waren vor Ort eigentlich im Rahmen einer Verkehrskontrolle

eingesetzt, als ihnen aus einen gerade geöffneten Fenster deutlicher

Marihuanageruch entgegenschlug. Mutmaßlich aufgrund seines schlechten Gewissens

erschrak der Verursacher und hoffte noch, sich durch Zuziehen seiner Vorhänge

dem Anblick der Polizisten zu entziehen. Als die Beamten dann aber vor seiner

Wohnungstür auftauchten, öffnete der 28-Jährige von selbst.

Bei der anschließenden Wohnungsnachschau konnten bei ihm knapp 20 Gramm

Cannabisprodukte sowie mehrere Cannabispflanzen aufgefunden werden. Neben der

Beschlagnahme der Gegenstände kommt auf den Mann nun auch eine Strafanzeige zu.

Karlsruhe – Frau in psychischem Ausnahmezustand verletzt zwei Polizeibeamte

Karlsruhe-Nordweststadt – Eine erheblich psychisch beeinträchtigte

35-Jährige verhielt sich am Mittwochnachmittag gegenüber dem Personal eines

Karlsruher Klinikums sowie auch den hinzugerufenen Polizeibeamten sehr

aggressiv, zwei Beamte wurden leicht verletzt.

Trotz abgeschlossener Behandlung war die Patientin nicht mit ihrer Entlassung

aus dem Krankenhaus einverstanden und drohte das Personal körperlich anzugehen.

Auch die hinzugerufenen Polizeibeamten konnten die Frau nicht beruhigen, ebenso

wenig war diese von deren Androhung von Zwangsmaßnahmen beeindruckt.

Aufgrund ihres Zustandes musste die 35-Jährige zur stationären Behandlung in

einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht werden. Bei der Verbringung

dorthin leistete die Frau erheblichen Widerstand, so dass zwei Beamte leicht

verletzt wurden.