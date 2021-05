Mannheim-Käfertal: 50-Jähriger Mann bedrängt Fahrgäste in der Straßenbahn – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Käfertal – Am Dienstagabend, gegen 18:30 Uhr, kam es in einer

Straßenbahn von Mannheim-Innenstadt in Richtung Käfertaler Wald zu einer

Auseinandersetzung zwischen mehreren Mädchen und einem erwachsenen Mann. In der

Straßenbahn der Linie 4 A sprach der 50-jährige Mann wiederholt vier

minderjährige Mädchen an, die sich im hinteren Teil der Straßenbahn aufhielten.

Die überwiegend 13-Jahre alten Mädchen fühlten sich durch das aufdringliche

Verhalten des Mannes verunsichert. Nachdem der 50-Jährige schließlich auch an

der Haltestelle „Speckweg“ ausstieg und die Mädchen weiterhin belästigte,

ersuchten diese telefonisch ihre Eltern um Hilfe. Die sodann sofort verständigte

Polizei kam vor Ort und machte sich des Mannes habhaft. Nach der Durchführung

erster polizeilicher Maßnahmen wurde der 50-Jährige wieder entlassen. Das

Kriminalkommissariat in Mannheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tathergang machen können oder sich selbst

durch das Verhalten des Mannes belästigt fühlten, sich mit dem beim

Kriminaldauerdienst, Tel.: 0621/174-4444 in Verbindung zu setzen.

Mannheim-Innenstadt: 23-jähriger Mercedes-Fahrer ohne Fahrerlaubnis unterwegs.

Mannheim-Innenstadt – Ein 23-jähriger Mercedes-Fahrer war am Mittwochabend

in der Mannheimer Innenstadt unterwegs, ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu

sein. Der junge Mann fiel einer Polizeistreife kurz vor 20 Uhr auf, als er mit

seinem AMG-Mercedes am Paradeplatz an einer roten Ampel stand. Dabei gab er

fortwährend Gasstöße ab. Beim Umschalten auf Grün beschleunigte er sein Fahrzeug

so stark, dass er beim Linksabbiegen in die Kunststraße in Schleudern kam und

fast quer stand. Anschließend fuhr er unter weiterer Beschleunigung die

Kunststraße in Richtung Wasserturm entlang, musste an der nächsten Ampel bei

Rotlicht jedoch wieder anhalten. In Höhe des Quadrats N 5 wurde er schließlich

einer Kontrolle unterzogen. Dabei stellten die Beamten fest, dass ihm bereits im

Februar von der Fahrerlaubnisbehörde die Fahrerlaubnis entzogen worden war.

Gegen den Mercedes-Fahrer wird nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Mannheim/Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis: Bundesweiter Aktionstag „sicher.mobil.leben – Radfahrende im Blick“ – Ergebnisse des Polizeipräsidiums Mannheim

Mannheim/Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis – Am 05.05.2021 wurde ganztägig der

bundesweite Aktionstag „sicher.mobil.leben – Radfahrende im Blick“ zur

Fahrradsicherheit durchgeführt.

An dem Aktionstag sollten alle Verkehrsteilnehmenden für die Probleme und

Gefahren im Radverkehr sensibilisiert werden und die gegenseitige Rücksichtnahme

und das Verständnis füreinander gestärkt werden. Damit soll letztendlich ein

wichtiger Beitrag zur Verkehrssicherheit geleistet und die Bekämpfung von

Unfällen mit Beteiligung von Fahrradfahrern nachhaltig vorangetrieben werden.

Auch das Polizeipräsidium Mannheim beteiligte sich mit fast 30 Kontrollaktionen,

bei denen rund 80 Polizeibeamte eingesetzt waren, im ganzen

Zuständigkeitsbereich an dem Aktionstag.

Im Rahmen der Kontrollaktionen wurden insgesamt 1.610 Verkehrsteilnehmende

kontrolliert. Darunter befanden sich 1.004 Radfahrer, 114 Pedelec-Fahrer, 7

Fahrer von E-Bikes, 50 Benutzer von eScootern sowie 396 Kraftfahrzeugführer.

Dabei konnten 408 Verkehrsverstöße festgestellt werden. Davon entfielen 316

Verstöße auf Radfahrer, 85 auf Kraftfahrzeugführer und 7 sonstige

Feststellungen.

Festgestellte Verstöße bei Radfahrern:

149 x Benutzung nicht freigegebener Verkehrsflächen, wie z.B.

Fuß- und Gehwege

Fuß- und Gehwege 78 x Mängel hinsichtlich des technischen Zustands (Beleuchtung,

Bremsen, etc.)

Bremsen, etc.) 58 Radfahrer missachteten das Rotlicht an Ampeln

28 x Ablenkung durch Benutzung von Mobiltelefonen oder durch das

Tragen von Kopfhörern

Tragen von Kopfhörern 3 sonstige Verstöße gegen verkehrsrechtliche Bestimmungen

Außerdem wurde bei der Kontrolle der rund 1.000 Radfahrer festgestellt, dass

etwa die Hälfte der Radler auf das Tragen eines Fahrradhelms verzichteten. Das

Tragen eines Helms ist für Radfahrer zwar nicht vorgeschrieben, er kann jedoch

im Falle eines Unfalls oftmals schwere Unfallfolgen und Verletzungen verhindern.

Festgestellte Verstöße bei Kraftfahrzeugführern:

17 x Halten und Parken auf Radwegen

13 x Nichteinhalten des Mindestabstands beim Überholen von

Fahrradfahrern

Fahrradfahrern 55 Verstöße gegen weitere verkehrsrechtlichen Bestimmungen ohne

Bezug zu Fahrradfahrern.

Da der Focus der gestrigen Maßnahmen auf der Aufklärung und der Schaffung

gegenseitiger Rücksichtnahme lag, wurde der überwiegende Teil der Verstöße im

persönlichen Gespräch erläutert und zumeist auf Verwarnungs- und Bußgelder

verzichtet.

Die Entwicklung zeigt, dass immer mehr Bürger vom Auto aufs Fahrrad oder Pedelec

umsteigen und somit der Anteil der Radfahrenden im Straßenverkehr absehbar

ansteigen wird. Daher sind weitere Aktionen mit gleicher Zielrichtung bereits in

der Planung.

Im Zusammenhang mit dem Aktionstag „sicher.mobil.leben – Radfahrende im Blick“

wurde am Mittwoch auch in Mannheim die landesweite Kampagne „Abgefahren –

Ra(d)geber Verkehr“ gestartet. Im Kooperation mit der Rhein-Neckar-Verkehr gmbH

(rnv) ist seit gestern eine Straßenbahn auf den Gleisen unterwegs, auf denen die

Präventionsbotschaften der Kampagne durch Mannheim, Heidelberg und die Gemeinden

des Rhein-Neckar-Kreises „transportiert“ werden.

Mannheim: 50-jähriger Tatverdächtiger nach tätlichem Angriff auf Polizeibeamte in Untersuchungshaft

Mannheim – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mannheim und

des Polizeipräsidiums Mannheim

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde Haftbefehl gegen ei-nen

50-jährigen Mann erlassen.

Er steht im dringenden Verdacht, am frühen Mittwochmorgen Polizeibe-amte des

Polizeireviers Mannheim-Neckarau tätlich angegriffen zu haben, wobei einer von

ihnen so sehr verletzt wurde, dass er ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen musste

und seinen Dienst nicht fortsetzen konnte.

Der Tatverdächtige war am Mittwochmorgen im Waldgartenweg unterwegs, als er von

einer Streife des Polizeireviers Mannheim-Neckarau gegen 05.30 Uhr kontrolliert

wurde. Dabei wurde festgestellt, dass er unter Drogeneinfluss stand und Drogen

mitführte.

Nach seiner Festnahme beleidigte der 50-Jährige die Beamten in der

Gossensprache. Während des Transports zum Revier versuchte er auch noch, einen

Beamten mit dem Ellenbogen zu treffen. Als in den Diensträumen die polizeilichen

Maßnahmen fortgesetzt werden sollten, setzte sich der Festgenommene zur Wehr,

trat und schlug um sich, sodass sich einer der Beamten neben Prellungen und

Schürfwunden auch eine Kopfplatzwunde zuzog. Letztendlich wurde dennoch eine

Blutentnahme durchgeführt.

Am Donnerstagnachmittag wurde der 50-jährige deutsche Staatsangehörige

schließlich dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft

Mannheim wurde Haftbefehl wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf

Vollstreckungsbeamte, der Körperverletzung, der Beleidigung und des

Betäubungsmittelbesitzes gegen den bereits einschlägig vorbestraften Mann

erlassen. Anschließend wurde er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und der Ermittlungsgruppe

„Rauschgift“ der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an.

Polizeipräsidium Mannheim verfolgt Null-Toleranz-Strategie bei illegalen Kraftfahrzeugrennen und beschlagnahmt in diesem Jahr bereits vier hochmotorisierte Fahrzeuge sowie ein Motorrad

Heidelberg / Mannheim / Rhein-Neckar-Kreis: – Das unerlaubte gegeneinander

Fahren auf einer längeren Strecke, ein Beschleunigungsrennen von Ampel zu Ampel

oder auch das Rennen allein gegen die Uhr – in illegalen Autorennen wird von

einigen rücksichtslosen Verkehrsteilnehmern offensichtlich eine unterhaltsame

Möglichkeit gesehen, die PS-Stärke und die Leistungsfähigkeit ihrer Fahrzeuge

unter Beweis stellen. Das Polizeipräsidium Mannheim registrierte bisher in den

ersten Monaten dieses Jahres über zwanzig Fälle, in denen Raser verbotswidrig

ohne Rücksicht auf Verkehrsregeln ihre Kräfte messen wollten. Wir berichteten

zuletzt am Montag über einen Vorfall im Mannheimer Stadtteil Rheinau.

Immer wieder entstehen Situationen, bei denen unbeteiligte Verkehrsteilnehmer

massiv gefährdet werden. Alleine in diesem Jahr ereigneten sich auf den Straßen

im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Mannheim im Zusammenhang mit

illegalen Autorennen drei Verkehrsunfälle. Im Januar trugen ein Audi A 4 und ein

BMW Mini auf der BAB 5 ein Rennen aus. Beim Verlassen der Autobahn an der

Anschlussstelle Dossenheim mit sehr hoher Geschwindigkeit kollidierten beide

Fahrzeuge miteinander. Im März stieß eine Mercedes Benz E-Klasse in den

S-Quadraten in der Mannheimer Innenstadt mit einem 3er BMW zusammen. Der Fahrer

des DB konnte wegen seiner überhöhten Geschwindigkeit nicht mehr rechtzeitig

abbremsen und missachtete die Vorfahrt des BMW. Während eines verbotenen

„Geschwindigkeits-Kräftemessens“ auf der BAB 659 in Höhe des Viernheimer Kreuzes

kam es im April zu einem Zusammenstoß zwischen einem DB Sprinter und einem BMW

Coupé.

„Auf unseren Straßen akzeptieren wir keine rücksichtslosen Raser. Wer sich und

andere gefährdet wird konsequent zur Anzeige gebracht,“ so Polizeivizepräsident

Siegfried Kollmar. „Wir nutzen alle uns rechtlich zur Verfügung stehenden

Maßnahmen. Das heißt, wir beschlagnahmen Führerscheine und auch Fahrzeuge. Bei

einem verbotenen Rennen ist das Kraftfahrzeug zwangsläufig immer das Tatmittel

und unterliegt somit den Beschlagnahmemöglichkeiten des Strafgesetzbuches“, so

Kollmar weiter. Alleine in diesem Jahr hat die Mannheimer Polizei vier

hochmotorisierte Fahrzeuge sowie ein Motorrad beschlagnahmt.

Solche illegalen Autorennen, bei denen grob verkehrswidrig und rücksichtslos die

geltenden Verkehrsregeln missachtet werden, gelten als Straftat. Nicht nur

derjenige, der an einem illegalen Autorennen teilnimmt, wird bestraft, sondern

auch derjenige, der zu einer solchen Verkehrsgefährdung – ohne an einem Rennen

mit anderen teilzunehmen – aufruft. Das Strafmaß reicht von einer Geldstrafe und

einer Freiheitstrafe von bis zu zwei Jahren bis hin zu fünf oder sogar zehn

Jahren, wenn Menschen schwer verletzt werden oder sogar zu Tode kommen. Wer

aufgrund eines illegalen Autorennens verurteilt wird, dem wird in der Regel die

Fahrerlaubnis entzogen. „Die Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer wird im

Rausch der Geschwindigkeit einfach in Kauf genommen. Ein eindringliches

verkehrserzieherisches Gespräch reicht da nicht aus. Wir werden den

Kontrolldruck beibehalten und appellieren an jeden: Melden Sie ein verbotenes

Rennen der Polizei!“, fordert der Leiter der Verkehrspolizeiinspektion Mannheim, Alexander Ulmer auf.