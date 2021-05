Schriesheim: Raubüberfall auf EDEKA-Markt; Täter zu Fuß flüchtig; Fahndung mit 15 Streifenwagen bislang ohne Ergebnis; Zeugen dringend gesucht; Pressemitteilung Nr. 2

Schriesheim – Ein bislang unbekannter Täter überfiel am

Donnerstagnachmittag mitten im Ortskern von Schriesheim einen Einkaufsmarkt.

Der Mann betrat gegen 15.45 Uhr den EDEKA-Markt in der Bismarckstraße, bedrohte

eine Angestellte mit einem Messer und flüchtete mit Bargeld in noch unbekannter

Höhe zu Fuß in Richtung Kirchstraße.

Eine sofort eingeleitete Fahndung mit 15 Streifenwagen verlief bislang ohne

Ergebnis.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: ca. 180 cm; Jeans, dunkle Sturmhaube. Er

trug eine prägnante, hellbeige Kapuzenjacke.

Das Raubdezernat des Kriminalkommissariats Mannheim hat die weiteren

Ermittlungen übernommen.

Zeugen, die Hinweise zur Tat, dem Täter und/oder dessen Fluchtrichtung geben

können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst, Tel.: 0621/174-4444 zu

melden.

Schriesheim: Raubüberfall auf EDEKA-Markt; Fahndung mit allen verfügbaren Kräften; Zeugen dringend gesucht; Pressemitteilung Nr. 1

Schriesheim – Mit allen verfügbaren Kräften fahndet die Polizei derzeit

nach einem noch unbekannten Täter, der am Donnerstagnachmittag, gegen 15.45 Uhr,

den EDEKA-Markt in der Bismarckstraße überfiel.

Nach ersten Erkenntnissen bedrohte ein dunkel gekleideter Mann eine Angestellte

mit einem Messer und erbeutete einen noch unbekannten geldbetrag. Anschließend

flüchtete er aus dem markt. Wohin ist noch unklar.

Zeugen, die Hinweise zur Tat, dem Täter und/oder dessen Fluchtrichtung geben

können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst, tel.: 0621/174-4444 zu

melden.

Laudenbach/Rhein-Neckar-Kreis: Rund 190 Gramm Marihuana bei 33-jährigem Mann sichergestellt

Laudenbach/Rhein-Neckar-Kreis – Im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens

wegen des Verdachts des Drogenbesitzes und Drogenhandels wurden am

Mittwochmorgen in der Wohnung eines 33-jährigen Mannes in Laudenbach rund 190

Gramm Marihuana sichergestellt. Zeugen hatten im März 2021 anonym den Hinweis

gegeben, dass sich der 33-Jährige regelmäßig zur Drogenbeschaffung nach Weinheim

begeben würde und er anschließend zahlreiche Kurzbesuche in seiner Wohnung

erhalten würde. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen erhärtete sich der dringende

Tatverdacht gegen den 33-Jährigen, sodass durch die Staatsanwaltschaft Mannheim

ein Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des Mannes erwirkt wurde. Bei der

Vollstreckung des Beschlusses wurden neben dem in mehrere Päckchen verschweißten

Rauschgift, auch eine Feinwaage, Verpackungsmaterial, ein Vakuumiergerät, ein

Crusher sowie ein griffbereiter Baseballschläger aufgefunden und beschlagnahmt.

Der 33-Jährige wurde zunächst erkennungsdienstlich behandelt und eine DNA-Probe

von ihm erhoben, anschließend wurde er wieder auf freien Fuß entlassen. Die

weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts des Drogenbesitzes und des

Drogenhandels dauern an.

Laudenbach/Rhein-Neckar-Kreis: Rund 190 Gramm Marihuana bei

33-jährigem Mann sichergestellt (FOTO)

Neckargemünd: Einbruch in Schulzentrum; ein Tatverdächtiger festgenommen; Ermittlungen zu flüchtigem Mittäter aufgenommen; Zeugen gesucht

Neckargemünd – Am frühen Donnerstagmorgen brachen nach ersten

Informationen mehrere Täter in das Schulzentrum ein. Ein Zeuge stellte dort kurz

nach 2 Uhr verdächtige Personen fest und informierte die Polizei.

Beim Eintreffen der ersten Streife war das Schulzentrum hell erleuchtet, im

Realschultrakt wurden zwei Personen rennend beobachtet. Als die Eindringlinge

über ein Fenster des Südflügels flüchten wollten, wurde einer von ihnen

festgenommen. Seinem Komplizen gelang die Flucht in Richtung Ortsmitte.

Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 21-jährigen Mann. Bei ihm wurde

deine Softairwaffe sichergestellt. Darüber hinaus hatte er noch eine Packung

Mund-Nasen-Schutzmasken dabei, die er aus der Schule entwendet haben dürfte. Ein

erster Alkoholtest ergab bei ihm 2,2 Promille.

Bei seinem Mittäter handelt es sich womöglich um einen gleichaltrigen, ca.

20-jährigen Mann mit dunkelblonden Haaren und einer roten Jacke. Bei seiner

Flucht warf er eine Flasche Desinfektionsmittel weg, die ebenfalls aus der

Schule stammen dürfte.

Eine dofort eingeleitete Fahndung nach ihm verlief ohne Ergebnis.

Nach seiner erkennungsdienstlichen Behandlung wurde der 21-Jährige wieder auf

freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen insbesondere zu seinem Mittäter dauern noch

an.

Zeugen, die etwas über den flüchtigen Mittäter wissen, werden gebeten, sich mit

dem Polizeirevier Neckargemünd, Tel.: 06223/9254-0 in Verbindung zu setzen.

Nußloch: Autoaufbruch; Zeugen gesucht

Nußloch – Ein bislang unbekannter Täter nutzte im Laufe des Mittwochs

(15.30-19.00 Uhr) die günstige Gelegenheit, einen Opel, der in der Massengasse

geparkt war, aufzubrechen und ein offenliegendes Handy zu entwenden. Darüber

hinaus wurde noch das Handschuhfach durchsucht. Ob daraus etwas gestohlen wurde,

steht noch nicht fest. Der Schaden beträgt mehrere hundert Euro.

Hinweise bitte an das Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/5709-0.

Eschelbronn: Einbruch in Scheune; vier hochwertige Motorsägen entwendet; Zeugen gesucht

Eschelbronn – Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit vom

21. April bis zum 05. Mai mit brachialer Gewalt Zutritt zu einer Scheune im

„Gührn“ und entwendeten daraus vier hochwertige Motorsägen.

Der Gesamtschaden dürfte bei rund 2.000.- Euro liegen.

Zeugen, die Hinweise zur Tatzeiteingrenzung, zur Tat selbst und/oder dem oder

den Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Waibstadt, Tel.:

07263/5807 oder beim Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/690-0 zu melden.

Dossenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Vorfahrt missachtet und Unfall verursacht – eine Person leicht verletzt

Dossenheim/Rhein-Neckar-Kreis – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Mitrwoch

gegen 11:30 an der Kreuzung Boschstraße / Gerhart-Hauptmann-Straße. Ein

78-Jähriger Nissan-Fahrer war in der Gerhart-Hauptmann-Straße unterwegs, als er

an der Kreuzung zur Boschstraße einen 35-Jährigen Mercedes-Fahrer übersah,

welcher von rechts kam und Vorfahrt hatte. Die beiden Fahrzeuge kollidierten

miteinander, wobei der 35-Jähriger leicht verletzt wurde. Der Sachschaden

beträgt rund 7.000 Euro.