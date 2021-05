Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Bad Kreuznach

Am 06.05.21 gegen 17:10 Uhr befuhr ein 23 jähriger Mann mit seinem Auto die B428, aus Fahrtrichtung Bosenheim kommend, in Fahrtrichtung Bad Kreuznach. Der Mann befuhr dabei den rechten Fahrstreifen, welcher in Richtung der B41 weiterführt. Ein 37 jähriger Autofahrer fuhr auf dem linken Fahrstreifen, welcher in einen dortigen Verkehrskreisel führt. Der 23 jährige wollte schließlich mit seinem Auto auf den linken Fahrsteifen wechseln und übersah dabei den Pkw des 37 jährigen Mannes. Es kam zum Zusammenstoß bei dem Sachschaden (ca. 850 Euro) entstand. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise, dass der 23 jährige Unfallverursacher unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,80 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Es wurde ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet und sein Führerschein wurde einbehalten. Ihn erwartet eine Geldstrafe und ein mehrmonatiges Fahrverbot.

Verkehrsunfallflucht, Zeugen gesucht

Kirn, Halmer Weg, Parkplatz

Am 06.05.2021 im Zeitraum von 11.30 Uhr bis 12.15 Uhr parkte die 57jährige Fahrerin eines PKW Mercedes-Benz ihr Fahrzeug auf dem Parkplatz hinter der Sparkasse im Halmer Weg in Kirn. Vermutlich beim Ausparken beschädigt ein links daneben stehendes Fahrzeug die linke hintere Fahrzeugecke des geparkten Fahrzeugs. Der Unfallverursacher flüchtet von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei Kirn nahm die Ermittlungen hinsichtlich einer Verkehrsunfallflucht auf. Es liegen erste Hinweise auf einen silberfarbenen/weißen SUV vor. Weitere Zeugenhinweise werden an die Polizei Kirn unter der Rufnummer 06752/1560 erbeten.

Randalierer in der Notaufnahme

Kirchheimbolanden

Ein Mitarbeiter des Westpfalzklinikums teilt am Mittwoch gegen Abend mit, dass in der Notaufnahme in Kirchheimbolanden eine männliche Person randalieren würde. Da bei dem Mann der Verdacht auf Drogeneinfluss bestand, wurde er gefesselt und mit dem Rettungsdienst in die Psychiatrie nach Rockenhausen verbracht. Der Transport musste durch die Polizei begleitet werden.

Täter will betrügerisch erlangtes Paket abholen

Donnersbergkreis

Ein bisher unbekannter Täter bestellte auf den Namen und an die Adresse einer existenten Person Waren bei einem Versandhaus. Nach Lieferung erschien der unbekannte Täter und wollte die bestellte Ware abholen. Mittlerweile wurde aber bereits Strafanzeige bei der Polizei erstattet und der Täter verließ unverrichteter Dinge die Örtlichkeit, noch bevor die Polizei eintraf. Es handelt sich dabei um eine Masche, die aktuell sehr häufig genutzt wird um betrügerisch Waren zu erlangen.

Brand mehrerer Kellerabteile in einem Mehrfamilienhaus

Bad Kreuznach, Brucknerstraße

Am 05.05.2021 gegen 19:30 Uhr kam es zu einer Brandentwicklung im Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses in der Brucknerstraße in Bad Kreuznach. Das Anwesen wird von 29 Personen bewohnt. Die Freiwillige Feuerwehr Bad Kreuznach rückte mit insgesamt 36 Kräften der Löschbezirke Nord & Süd an und konnte den Brand zeitnah bekämpfen. Dadurch griff das Feuer nicht auf die darüberliegenden Wohnungen über. Nach bisherigem Kenntnisstand wurden keine Personen verletzt. Derzeit können noch keine Aussagen bezüglich der Brandursache und der Schadenshöhe getroffen werden. Die Kriminalpolizei Bad Kreuznach übernimmt die Ermittlungen.

Einbruchsdiebstahl in Praxisräume; Zeugen gesucht!

Bad Sobernheim, Ärztehaus Malteserstarße

Am 04.05.2021 zwischen 19:15 Uhr und 20:00 Uhr kam es im Ärztehaus von Bad Sobernheim zu einem Einbruchsdiebstahl. Bislang unbekannte Täter brachen dort mit brachialer körperlicher Gewalt eine Eingangstür zu einer der Praxen auf und gelangten so in die Räumlichkeiten. An der Rezeption entwendeten sie sodann eine Geldkassette mit circa 5EUR Bargeld. Weitere Zimmer der Praxis wurden nicht angegangen. An der Eingangstür entstand ein Sachschaden von circa 500EUR. Eine entsprechende Spurensuche wurde durchgeführt. Die Ermittlungen dauern noch an. Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Kirn unter der 06752-1560 erbeten.