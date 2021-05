Gesperrte B270 – Feldweg ist keine Ausweichstrecke

Kaiserslautern – Gleich zwei Mal kontrollierte die Polizei am Mittwoch den

Feldweg zwischen Siegelbach und Erfenbach. Aufgrund der Baustelle auf der B270

versuchten einige Verkehrsteilnehmer die Sperrung zu umgehen, indem sie das

Durchfahrtsverbot missachteten und den Feldweg nutzten. Zwischen 8:30 Uhr und

9:30 Uhr mussten die Beamten fünf Verwarnungen an Pkw-Halter aussprechen. Elf

Fahrzeuge drehten durch die Präsenz der Streife um und nahmen den korrekten Weg.

Die Polizei kündigte an, die Kontrollen in Kooperation mit der Ordnungsbehörde

der Stadt Kaiserslautern fortzusetzen. |elz

Aktionstag „Radfahrende im Blick“ – Bilanz des Polizeipräsidiums Westpfalz

Westpfalz – Im Rahmen der bundesweiten Verkehrssicherheitsaktion

„sicher.mobil.leben – Radfahrende im Blick“ legte auch das Polizeipräsidium

Westpfalz den Kontrollfokus am Mittwoch gezielt auf den Rad-, Pedelec- und

S-Pedelecverkehr.

Über 50 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte waren am Mittwoch, an der

Kontrollaktion beteiligt. Dabei besetzten sie 12 Kontrollstellen und führten den

ganzen Tag über Präventionsgespräche.

Insgesamt kontrollierten die Beamten zwischen 6 und 18 Uhr 264 Fahrzeugen.

darunter waren 147 Fahrräder oder Pedelecs und E-Scooter 57 Verstöße wurden

festgestellt, die meisten davon betrafen den technischen Zustand der Fahrräder,

wie fehlende Beleuchtung oder Klingel. In drei Fällen wurde die

Verkehrsflächennutzung nicht beachtet – also etwa das Fahren auf der falschen

Straßenseite oder abseits bestehender Radwege. Missachtete Vorfahrt/Fahren bei

Rot wurde zwei Mal beanstandet. Drei Zweiradfahrern wurde die Weiterfahrt

aufgrund von Trunkenheit untersagt.

Gleichwohl hatte die Polizei den gesamten Straßenverkehr im Blickfeld und

ahndete Verkehrsverstöße. Zu Verstößen gegen über dem Radverkehr durch Pkw kam

es am gestrigen Tage nicht. |elz

Fahrerflucht: Tür gegen Auto geschlagen

Kaiserslautern – Auf dem Parkplatz eines Hotels in der Straßburger Allee

ist zwischen Dienstag und Mittwoch ein Auto beschädigt worden. Die Polizei

ermittelt wegen Fahrerflucht. Die Beamten gehen davon aus, dass der Schaden an

dem schwarzen SUV durch das Öffnen einer Fahrzeugtür entstanden ist. Spuren an

dem Peugeot deuten darauf hin. Die Polizei ermittelt. Zeugen, die zwischen

Dienstag, 17 Uhr, und Mittwoch, 9:15 Uhr, etwas beobachtet haben oder Hinweise

geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der

Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

17-Jähriger ohne Führerschein – Auto sichergestellt

Kaiserslautern – Die Polizei hat am Mittwochabend in der Barbarossastraße

einen Autofahrer kontrolliert. Der 17-jährige Fahrer fuhr ohne Begleitperson und

ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Außerdem war er mit einem nicht

zugelassenen Pkw unterwegs. Unklar ist, ob er berechtigt Zugriff auf den Wagen

hatte. Die Polizei stellte das Auto daher vorsorglich sicher. Das Fahrzeug wurde

abgeschleppt. Die Ermittlungen dauern an. Den jungen Mann erwartet ein

Strafverfahren. |erf

Unfallhergang unklar – Polizei sucht Zeugen

Kaiserslautern – In der Mainzer Straße ist es am Mittwochnachmittag zu

einem Unfall gekommen. Weil die Beteiligten unterschiedliche Angaben zum Hergang

machen, sucht die Polizei Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Kurz nach

15:30 Uhr stießen zwei Fahrzeuge im Bereich der Einmündung Mainzer Straße /

Holtzendorffstraße zusammen. Nach dem Unfall waren die Autos nicht mehr

fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Den entstandenen Schaden schätzt die

Polizei auf mindestens 16.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Zeugen, die den

Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369

2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Schuppen brennt nieder

Unkenbach – Donnersbergkreis – In der Nacht zum Donnerstag ist in

Unkenbach ein Werkzeugschuppen in Brand geraten. Anwohner alarmierten die

Rettungskräfte. Der Schuppen stand im hinteren Bereich eines Wohngrundstücks und

brannte nahezu vollständig aus. Auch in einer danebenliegenden Garage gab es ein

Feuer. Dort brannten ein Anhänger und Arbeitsmaterialien.

Die Feuerwehr löschte den Brand. Verletzt wurde niemand. Eine Gefahr des

Übergreifens auf Wohngebäude bestand nicht. Es entstand Sachschaden in noch

unbekannter Höhe.

Die Brandursache ist noch unklar. Auch Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen

werden. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Bereits am 22. April brannte auf demselben Grundstück eine Scheune (wir

berichteten https://s.rlp.de/3qhD4). |mhm

Mülltonnen und Fassade beschmiert

Kaiserslautern – Ein 63-Jähriger wird verdächtigt, in der Goethestraße

Mülltonen an der Bushaltestelle und eine Fassade beschmiert zu haben. Ein Zeuge

beobachtete den Mann und rief die Polizei. Die eintreffende Streife konnte einen

Mann antreffen, der auf die Beschreibung passte. Er war gerade dabei die Fassade

eines Einkaufmarktes mit einem Permanentmarker zu „verschönern“. Gegen ihn wurde

ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. |elz

Im Streit zugeschlagen

Weilerbach (Kreis Kaiserslautern) – In der Danziger Straße in Weilerbach

ist es am Mittwochvormittag zu einer Schlägerei gekommen. Die ausgerückte

Streife traf vor Ort auf zwei Männer, die sich stritten. Die verbale

Auseinandersetzung der beiden 35 und 52 Jahre alten Männern endete in einer

körperlichen. Der jüngere der beiden blutete am rechten Auge und hatte eine

Schwellung im Stirnbereich. Der ältere klagte über Schmerzen im linken

Gesichtsbereich. Gegen beide wurden Anzeigen wegen Körperverletzung gefertigt.

Der 35-Jährige wurde vom Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus

gebracht. |elz

Unfallflucht – Wer hat den weißen Transporter gesehen?

Kaiserslautern – Der Fahrer eines weißen Transporters wird verdächtigt, am

Mittwochnachmittag in der Spitalstraße einen Unfall verursacht und dann

Fahrerflucht begangen zu haben. Er streifte beim Vorbeifahren einen an der

linken Straßenseite geparkten Wagen und beschädigte den Außenspiegel. Ohne sich

um den Unfall zu kümmern fuhr der Unbekannte mit dem Transporter weiter. Der

Halter des beschädigten Wagens konnte den Unfall beobachten und den Transporter

beschreiben. Jetzt ermittelt die Polizei und bittet um Hinweise: Wer kann

Hinweise zu dem Unfallverursacher geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 0631 369 2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu

setzen. |elz

(Korrektur) Verkehrssicheres Fahrrad

Kaiserslautern – Die in den Pressemitteilungen zu https://s.rlp.de/Vd1d5

gemachte Angaben zur Beleuchtung des Fahrrads sind unvollständig. So gilt: –

Scheinwerfer, Leuchten und deren Energiequelle dürfen abnehmbar sein, müssen

jedoch während der Dämmerung, bei Dunkelheit oder wenn die Sichtverhältnisse es

sonst erfordern, angebracht werden. Wir haben den Fehler in den Meldungen

korrigiert und bitten ihn zu entschuldigen. |elz