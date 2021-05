Gießen: Per Haftbefehl gesuchter Mann festgenommen

Die Polizei nahm Mittwochabend 05.05.2021 einen per Haftbefehl gesuchten 56-jährigen Mann festgenommen. Eine Polizeistreife kontrollierte ihn gegen 23.00 Uhr in der Frankfurter Straße. Gegen den wohnsitzlosen Mann lag ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft München sowie 5 Aufenthaltsermittlungen unterschiedlicher Staatsanwaltschaften vor. Er kam in eine Justizvollzugsanstalt.

Gießen: Drogentest positiv

Bei einer Verkehrskontrolle am Mittwochnachmittag 05.05.2021 reagierte der Drogentest bei einem 19-jährigen Autofahrer positiv auf THC und Kokain. Eine Streife erwischte den Heranwachsenden bei einer Verkehrskontrolle gegen 15.15 Uhr auf der Nordanlage. Es folgte eine Blutentnahme, dessen Ergebnis in einigen Tagen Aufschluss über den Drogenkonsum geben.

Buseck: Einbrecher im Beuerner Weg

Mehrere Hundert Euro haben Unbekannte zwischen Mittwoch, 17.30 Uhr, und Donnerstag, 07.00 Uhr, aus einem Firmengebäude im Beuerner Weg in Großen-Buseck mitgehen lassen. Die Unbekannten hatten eine Tür der Kfz.-Werkstatt aufgebrochen und in Räumen dann mehrere Behältnisse gewaltsam geöffnet. Dabei fanden sie Bargeld und flüchteten in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 – 7006 3755.

Buseck: Einbruch in Praxis

In eine Praxis in Beuern sind Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag eingestiegen. Die Täter hatten in Beuern ein Fenster aufgebrochen und dann mehrere Zimmer durchsucht. Dabei fanden die Diebe eine gelbe Geldkassette und ein silberfarbenes Sparschwein. Sie verschwanden dann mit den beiden Gegenständen, in denen sich keine 100 Euro befanden, in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 – 7006 3755.

Verkehrsunfälle und Fluchten:

Heuchelheim: Unfallfluchten auf Discounterparkplätzen

Auf dem Parkplatz eines Discounters in der Straße “Auf der langen Furt” kam es in den vergangenen Tagen zu zwei Unfallfluchten. Am Dienstag zwischen 16.30 und 17.00 Uhr stieß ein Unbekannter offenbar mit seiner Fahrzeugtür gegen einen geparkten schwarzen Opel Astra. Die Polizei sucht in diesem Fall nach einem schwarzen SUV mit Gießener Kennzeichen. Einen Tag später, gegen 15.20 Uhr, touchierte der Fahrer eines Audis einen geparkten silberfarbenen Golf. Die Ermittlungen führten zu einem 61-jährigen Mann aus dem Landkreis Gießen. Die Polizei sucht in beiden Fällen nach Zeugen. Wer hat die Unfallfluchten beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Langgöns: Leichtverletzt nach Unfall

Ein Leichtverletzter und 16.500 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalles von Mittwochabend in der Straße „Am Wingert. Gegen 22.30 Uhr fuhr eine 62-jährige Frau mit ihrem Corsa von einem Grundstück in den fließenden Verkehr. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem BMW eines 48-jährigen Mannes aus dem Rhein-Neckar-Kreis, der von den Bahngleisen kam. Ein 20-jähriger Insasse aus dem BMW verletzte sich bei dem Unfall leicht. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Mittelhessischer Polizeivizepräsident Peter Kreuter im Ruhestand

Gießen (ots) – Nach über 34 Jahren im Polizeidienst ist für Polizeivizepräsident Peter Kreuter Dienstende. Der 65-Jährige blickt auf eine über 40-jährige Zeit im öffentlichen Dienst zurück und verabschiedete sich am 30.04.2021 in den Ruhestand.

Polizeipräsident Bernd Paul bedankte sich bei Peter Kreuter auch im Namen aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die Professionalität und das Engagement, das er in seiner Funktion als Vizepräsident in mehr als 10 Jahren geleistet habe. “Peter Kreuter hat gezeigt, dass er über eine hohe fachliche Kompetenz verfügt und diese mit seiner sorgfältigen, pflichtbewussten und fürsorglichen Art in seiner Funktion einbrachte”, macht Bernd Paul deutlich. Er wünschte seinem “Vize” alles Gute und sagte herzlichen Dank für mehr als 40 Jahre öffentlicher Dienst, davon über 34 Jahre bei der Hessischen Polizei, von denen er mehr als 10 Jahre im Polizeipräsidium Mittelhessen verbrachte.

Leitender Polizeidirektor Manfred Kaletsch, Leiter der Abteilung Einsatz im Polizeipräsidium Mittelhessen, überbrachte Grüße und beste Wünsche von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern seiner Abteilung. Er dankte für die angenehme und vertrauensvolle Zusammenarbeit, die er mit Kreuter genießen durfte. “Peter Kreuter hatte immer ein offenes Ohr. Sein ehrlicher, stets sachlicher und vermittelnder Umgang – auch mal juristisch beratend – bleibt den Kolleginnen und Kollegen in Erinnerung und zeichnet ihn als Mensch aus”. Kaletsch wünschte Kreuter viel Gesundheit, um die kommende Zeit zu genießen und appellierte, keine Vorhaben auf die lange Bank zu schieben.

Peter Kreuter stammt aus Ehringshausen im Lahn-Dill-Kreis. Nach dem Abitur und seiner vierjährigen Dienstzeit als Zeitsoldat bei der Luftwaffe, schloss er 1987 sein zweites juristisches Staatsexamen an der Justus-Liebig-Universität in Gießen ab. Noch im selben Jahr “unterschrieb” er beim Land Hessen und trat eine Stelle als Justiziar und stellvertretender Sachgebietsleiter beim Polizeipräsidium Frankfurt an. Dort war er Leiter des Sachgebiets für Rechts-, Disziplinar-, Schadens- und Beschwerdeangelegenheit auf und leitete von 2000 bis 2010 die Abteilung Verwaltung.

Im Oktober 2010 folgte er dem Ruf nach Mittelhessen, wo er das Amt des Polizeivizepräsidenten bis zu seinem Ruhestand innehatte. Im Rahmen seiner Verabschiedung fügte der Neupensionär, der auch lange ehrenamtlich als Richter am Arbeitsgericht und Lehrbeauftragter an der Hochschule für Polizei und Verwaltung arbeitete an, dass die hessische Polizei immer seine Familie war und dass er es nie bereut habe, zur Polizei zu gehen.

