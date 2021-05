Bad Dürkheim: START|fest mit Entenrennen im Mai 2021

Bad Dürkheim – Ein bei Groß und Klein beliebtes Spektakel in Bad Dürkheim ist das Entenrennen anlässlich des Stadtfestes, welches unter normalen Bedingungen am Himmelfahrtstag in der kommenden Woche mit einem breit gefächerten Programm starten würde.

„Aufgrund der andauernden Corona-Pandemie müssen wir zwar auf das Stadtfest verzichten, nicht jedoch auf das Entenrennen. Es ist aus Bad Dürkheim nicht mehr wegzudenken und jedes Mal ein besonderes Event“, so Bürgermeister Christoph Glogger.

Ausgestrahlt wird das Entenrennen dieses Jahr im Rahmen des START|fest zum Neubau der Therme. Programmpunkte sind unter anderem Informationen zum Projekt Therme, zur Übergabe des Zuwendungsbescheides des Landes Rheinland-Pfalz und zum Spatenstich mit Ministerpräsidentin Malu Dreyer. Der Livestream wird am 13. Mai um 14.30 Uhr auf der Facebook-Seite und dem YouTube Kanal der Stadt ausgestrahlt.

„Die Dürkheimer Rennenten sind unterwegs in geheimer Mission. Wohin, bleibt noch eine Überraschung. Ebenso wie das musikalische Highlight im Anschluss“, verrät Marcus Brill, Fachbereichsleiter Kultur und Tourismus. Lose für das Entenrennen sind ausschließlich online über den Ticketshop auf www.bad-duerkheim.de/entenrennen erhältlich. Dabei kann die persönliche Glücksnummer aus 1600 Sitzplätzen ausgewählt werden, natürlich nur solange Sitzplätze zur Verfügung stehen. Das Ticket dient als Gewinnnachweis und sollte deshalb gut aufbewahrt werden.

Im Anschluss an das Rennen ist die Gewinnbekanntgabe auf www.bad-duerkheim.de/entenrennen zu finden. Prämiert werden traditionell die ersten 10 Enten und die langsamste Ente mit dem Bad Dürkheim Gutschein, der in rund 110 Geschäften in Bad Dürkheim eingelöst werden kann. Kleines Highlight in diesem Jahr: 214 weitere Enten werden per Zufall ausgewählt und können sich über den Gewinn eines 15 Euro Bad Dürkheim Gutscheins freuen.

Veranstalter ist die Stadt Bad Dürkheim in Zusammenarbeit mit dem Gewerbeverein Bad Dürkheim. Präsentiert wird das Entenwettschwimmen von der VR Bank Mittelhaardt eG.