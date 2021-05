Mann tot aufgefunden

Ludwigshafen (ots) – Am Dienstag 27.04.2021 um 23.45 Uhr, wurde in einem Mehrfamilienhaus in der Bayreuther Straße ein toter Mann aufgefunden. Bei dem Verstorbenen handelte es sich um einen 59-jährigen Anwohner des Mehrfamilienhauses. Die am 29.04.2021 durchgeführte Obduktion des Verstorbenen ergab als Todesursache ein zentrales Regulationsversagen hervorgerufen durch Platzen eines Aneurysmas.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Frankenthal und der Kriminalpolizei Ludwigshafen zu den Umständen des Vorfalls dauern weiter an.

Mit Luftgewehr Taube getötet

Ludwigshafen (ots) – Eine unbekannte Person schoss am Dienstag 04.05.2021 gegen 20 Uhr, vermutlich mit einem Luftgewehr auf eine Taube in der Von-Sturmfelder-Straße. Durch den Schuss wurde die Taube getötet.

Die Polizei ermittelt nun wegen des Verstoßes gegen das Waffen- und Tierschutzgesetz und sucht Zeugen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Unfall verursacht und abgehauen

Ludwigshafen (ots) – In der Frankenthaler Straße kam es zu einem Auffahrunfall, nachdem eine bislang unbekannte Person in ihrem dunklen Kleinwagen am 04.05.2021 gegen 17 Uhr, plötzlich einen U-Turn nach links machte und über eine Sperrfläche fuhr. Weil die 65-Jährige die hinter dem Kleinwagen fuhr, hierdurch stark bremsen musste, fuhr wiederum eine 23-Jährige auf ihr Auto auf. Die 23-Jährige wurde hierbei leicht verletzt. An den Fahrzeugen der beiden Frauen entstand insgesamt ein Sachschaden von 5.000 Euro.

Die unbekannte Person im Kleinwagen fuhr weiter, gegen sie wird nun wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt. Wer hat den Unfall beobachtet und kann Hinweise zu der Fahrerin oder dem Fahrer des dunklen Kleinwagens geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per

E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

11-Jähriger leicht verletzt

Ludwigshafen (ots) – Am 04.05.2021 gegen 19 Uhr, fuhr eine 44-Jährige mit ihrem Auto in der Kanalstraße, als plötzlich ein 11-Jähriger zwischen zwei parkenden Fahrzeugen vom Gehweg in den fließenden Verkehr fuhr. Es kam zum Zusammenstoß bei dem das Kind zunächst auf die Motorhaube und schließlich auf die Fahrbahn stürzte.

Der Junge wurde leicht verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht.

Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro.

10-Jährige verursachen Farbschmierereien

Ludwigshafen (ots) – Zwei Kinder besprühten am Dienstag 04.05.2021 mit Spraydosen eine Fassade eines Gebäudes in der Ludwigstraße. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete gegen 16.45 Uhr den Vorfall und informierte die Polizei. Die stellte die Kinder in unmittelbarer Nähe fest.

Der Sachschaden wird auf 1.500 Euro geschätzt. Beide Kinder wurden im Anschluss an die Eltern überstellt.

Schlimmeres verhindert

Ludwigshafen (ots) – Wenn ein 48-jährigen Omnibusfahrer am 04.05.2021 gegen 13:15 Uhr, in der Karl-Kreuter-Straße nicht so schnell reagiert und stark gebremst hätte, wäre es zu einem Zusammenstoß mit dem Auto einer 65-Jährigen gekommen. Diese war in gleiche Richtung fahrend unvermittelt auf die Spur des Buses abgebogen.

Durch die starke Bremsung wurde eine Insassin des Buses leicht verletzt.

Gegen die 65-Jährige wird jetzt wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

55 Euro aus Wohnung gestohlen

Ludwigshafen (ots) – Eine bisher unbekannte Frau gelangte am Dienstag 04.05.2021 in die Wohnung einer 81-Jährigen aus Ludwigshafen und entwendete 55 Euro Bargeld. Gegen 17.30 Uhr klingelte die unbekannte bei der Seniorin und gab vor Bargeld zu benötigen. Anschließend betrat die Trickdiebin ohne das Einverständnis die Wohnung.

Eingeschüchtert von der Frau übergab die 81-Jährige 55 Euro Bargeld.

Die unbekannte Frau verließ daraufhin die Wohnung.

Die Trickdiebin war zwischen 30 und 40 Jahre alt und circa 1,70 m groß. Sie hatte schwarzes Haar und trug einen schwarzen Mantel.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Wer hat etwas beobachtet – In Auto eingebrochen

Ludwigshafen (ots) – Eine Fensterscheibe eines Peugeot, der zwischen dem 30.04.2021 um 17:30 Uhr und dem 03.05.2021 gegen 06:45 Uhr am Herbert-Müller-Platz parkte, wurde aufgehebelt. Aus dem Fahrzeug wurde eine Maschine entwendet. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf etwa 350 Euro belaufen.

Die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 bittet um sachdienliche Hinweise.

Diese werden unter der Telefonnummer 0621 963-2222 oder per

E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de entgegengenommen.

Fall der Betrugsmasche “Smishing”

Ludwigshafen (ots) – Eine 43-Jährige musste am 02.05.2021 feststellen, dass ihr Handy plötzlich nicht mehr funktioniert. Zuvor hatte sie eine SMS mit einer vermeintlichen Paketzustellung erhalten. Nachdem sie auf den in der Nachricht angegeben Link geklickt hatte, wurde ein Virus auf dem Handy installiert. Insgesamt entstand hierbei ein Schaden von rund 170 Euro.

Leider häufen sich die Fälle der Betrugsmasche “Smishing”. Hierbei erhalten die Betroffenen per SMS eine vermeintliche Paketzustellungsnachricht. Beim anschließenden Klick auf einen angeblichen Bestätigungslink wird jedoch unerkannt eine Schadsoftware heruntergeladen und auf dem Handy installiert. Diese Schadsoftware leitet unbemerkt sensible Daten weiter, spioniert die Kontaktliste der Geschädigten aus und versendet anschließend eigenständig SMS mit der Schadsoftware an verschiedene Rufnummern, die zusätzliche Kosten verursachen können.

Empfängern einer solchen SMS wird folgendes empfohlen:

den Link nicht anklicken

falls der Link angeklickt wurde, Mobiltelefon sofort in den Flugmodus schalten

Mobilfunkanbieter informieren

Drittanbietersperre einrichten

Warnen Sie Familienangehörige, Freunde und Bekannte vor der Betrugsmasche

Sind Sie bereits Opfer des Betrugs geworden, zeigen Sie die Tat unbedingt bei der

Polizei an.